Periodista de TyC Sports ya no puede disimular ser hincha de River

Ya en el segundo tiempo, el árbitro sancionó el primer penal para River cuando Fabio Pereyra le cruzó la pierna derecha a Ian Subiabre. En esa acción el VAR no intervino, algo que sí podría haber ocurrido en la jugada anterior. El encargado de ejecutar fue Juan Fernando Quintero, quien terminó fallando.

Minutos más tarde llegó otra acción clave: tras un tiro libre de Quintero, Emmanuel Ojeda tocó la pelota con la mano dentro del área y el VAR llamó a Ramírez para revisar la jugada. Luego de observarla en el monitor, el juez sancionó penal para River. Esta vez Gonzalo Montiel se hizo cargo del disparo y lo cambió por gol.

En esa misma revisión, el árbitro también observó un encontronazo entre Lucas Carrizo y Facundo Colidio, situación que derivó en la expulsión -polémica- de ambos futbolistas.

Sobre el final del encuentro, y con el resultado adverso, el estadio Tomás Adolfo Ducó volvió a apuntar contra el arbitraje luego de que no se revisara un empujón de Paulo Díaz sobre Juan Bisanz dentro del área.

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Fue un partido realmente caliente en Parque Patricios, que incluso puso en aprietos a quien muchos consideran el mejor árbitro del fútbol argentino.

Periodista de TyC Sports: ¿del Millonario?

Germán García Grova es uno de los periodistas que más información maneja sobre el mercado de pases y además forma parte de las mañanas de TyC Sports.

En redes sociales, algunos usuarios suelen señalarlo como simpatizante de River Plate. En ese contexto, tras el partido entre el Millonario y Huracán, el periodista se expresó sobre el arbitraje de Nicolás Ramírez y se volvió viral.

“Mal cobrado el primer penal. Erró en no expulsar a Pereyra en el penal a Subiabre. Mal echados Colidio y Carrizo. Se comió el penal de Ojeda y se lo marcó el VAR. Vergonzoso arbitraje de Nicolás Ramírez, a quien muchos consideran el mejor”, escribió García Grova.

El mensaje generó repercusión porque, según señalaron algunos usuarios, no mencionó las jugadas polémicas que habían sido reclamadas por los futbolistas e hinchas de Huracán.

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Tiempo atrás, el periodista Agustín Muzzu, identificado con la actualidad de San Lorenzo, ya le había respondido a García Grova en redes sociales por una situación vinculada al mercado de pases: “Qué tacto, hermano. ¿Qué necesidad? A vos no te gustaría que te hagan eso cuando pierde River”.

Este tipo de intercambios alimenta la percepción de algunos usuarios en redes sociales, que consideran que el periodista podría tener cierta simpatía por el Millonario, aunque él nunca lo haya manifestado públicamente.

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