Polémica en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Lucas Martínez Quarta

Sin embargo, no todas las versiones van en la misma línea.

image

El periodista Renzo Pantich aseguró que dentro del club existe desconfianza hacia algunos futbolistas por el rendimiento mostrado en los últimos partidos. Sin afirmarlo de manera directa, dejó entrever que en el Millonario hay quienes sospechan que no todos respaldaron al entrenador dentro de la cancha.

Ahora, el plantel deberá convivir con el peso de la salida del técnico más influyente de la historia reciente del club. Más allá de los errores del Muñeco, puertas adentro saben que el final del ciclo también los pone bajo la lupa.

Lo que se le viene a River

Ya sin Marcelo Gallardo en la conducción, River Plate deberá reencontrarse con el funcionamiento y, sobre todo, con los resultados.

Todos los caminos conducen a Eduardo Coudet como próximo DT del Millonario, aunque el propio entrenador aseguró públicamente que nadie del club se comunicó con él ni con su representante. Mientras tanto, las negociaciones formales aún no comenzaron y el panorama sigue abierto.

También será clave observar qué tipo de reestructuración se produce a nivel dirigencial en el área de fútbol, teniendo en cuenta que durante su ciclo era Gallardo quien centralizaba gran parte de esas decisiones.

En lo inmediato, el próximo compromiso será el lunes 2 de marzo ante Independiente Rivadavia en Mendoza, desde las 21:30.

Embed

Salvo un giro inesperado, quien estará en el banco será Marcelo Escudero, actual DT de la Reserva, que quedó a cargo del plantel profesional de manera interina hasta que asuma el nuevo entrenador.

Se vienen días intensos en Núñez, con decisiones que pueden marcar el rumbo del año.

+ EN GOLAZO24

Impacto absoluto en Boca por lo que dicen sobre Edinson Cavani