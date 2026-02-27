River Plate venció 3-1 a Banfield en el último partido del segundo ciclo de Marcelo Gallardo, en un Monumental con clima muy tenso. En medio de especulaciones sobre el futuro del plantel, Gustavo Yarroch realizó una revelación sobre Lucas Martinez Quarta que generó fuerte repercusión.
Polémica en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Lucas Martínez Quarta
Muchas especulaciones en River luego de la despedida de Marcelo Gallardo. Gustavo Yarroch reveló algo fuerte sobre Lucas Martínez Quarta.
Ahora la atención se centra en quién será el reemplazante del Muñeco —todo indica que el principal candidato es Eduardo Coudet— y en cómo reaccionará el plantel, que fue repudiado por buena parte del estadio una vez finalizado el encuentro ante el Taladro.
Gustavo Yarroch sobre Lucas Martínez Quarta
Lucas Martinez Quarta fue el capitán de River Plate en el último partido de Marcelo Gallardo como entrenador.
El “Chino” fue repudiado cuando la voz del estadio mencionó su nombre en la formación inicial, al igual que varios de sus compañeros. Sebastian Driussi, Paulo Diaz, Marcos Acuna, Giuliano Galoppo, Kevin Castano, Facundo Colidio y Maximiliano Salas también recibieron la reprobación de buena parte del público.
En la previa del encuentro ante Banfield, el periodista Gustavo Yarroch reveló que Martínez Quarta habría llorado frente al Muñeco al enterarse de que dejaría el cargo. Un gesto que marca el respaldo del defensor hacia el DT saliente.
Sin embargo, no todas las versiones van en la misma línea.
El periodista Renzo Pantich aseguró que dentro del club existe desconfianza hacia algunos futbolistas por el rendimiento mostrado en los últimos partidos. Sin afirmarlo de manera directa, dejó entrever que en el Millonario hay quienes sospechan que no todos respaldaron al entrenador dentro de la cancha.
Ahora, el plantel deberá convivir con el peso de la salida del técnico más influyente de la historia reciente del club. Más allá de los errores del Muñeco, puertas adentro saben que el final del ciclo también los pone bajo la lupa.
Lo que se le viene a River
Ya sin Marcelo Gallardo en la conducción, River Plate deberá reencontrarse con el funcionamiento y, sobre todo, con los resultados.
Todos los caminos conducen a Eduardo Coudet como próximo DT del Millonario, aunque el propio entrenador aseguró públicamente que nadie del club se comunicó con él ni con su representante. Mientras tanto, las negociaciones formales aún no comenzaron y el panorama sigue abierto.
También será clave observar qué tipo de reestructuración se produce a nivel dirigencial en el área de fútbol, teniendo en cuenta que durante su ciclo era Gallardo quien centralizaba gran parte de esas decisiones.
En lo inmediato, el próximo compromiso será el lunes 2 de marzo ante Independiente Rivadavia en Mendoza, desde las 21:30.
Salvo un giro inesperado, quien estará en el banco será Marcelo Escudero, actual DT de la Reserva, que quedó a cargo del plantel profesional de manera interina hasta que asuma el nuevo entrenador.
Se vienen días intensos en Núñez, con decisiones que pueden marcar el rumbo del año.
