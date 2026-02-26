Bomba en River: los dos técnicos que quiere Di Carlo y no son Coudet

“Los técnicos que le rompen la cabeza a Di Carlo son Aimar y Gabriel Milito”, confirmó Hugo Balassone en Radio La Red. Lo cierto es que River tiene cierta urgencia por contratar a un nuevo entrenador y hoy en día ninguno de los dos parece estar disponible. El Payasito dejó en claro en una charla interna que hoy en día está volcado al cien por cien a la Selección Argentina que está a punto de disputar la Finalissima y a meses del Mundial.