River está viviendo tiempos de turbulencia con la salida de Marcelo Gallardo, quien se despedirá hoy contra Banfield, y la búsqueda de un nuevo entrenador. Mientras todos los cañones apuntan a que Eduardo Coudet llegará para ocupar el cargo se supo que Stéfano Di Carlo tiene a otros dos DTs preferidos antes que Chacho.
LOS FAVORITOS
Bomba en River: los dos técnicos que quiere Di Carlo y no son Coudet
Más allá de que Coudet suena fuerte en River, Di Carlo tiene a dos técnicos favoritos para suceder a Gallardo.
No bien se produjo el video de despedida de Gallardo comenzó a circular la información que el gran candidato para sucederlo era Eduardo Coudet, quien hoy en día se encuentra trabajando en el Alavés de España. En el día de hoy Chacho habló en conferencia de prensa y al ser consultado por el interés de River afirmó que es algo que lo seduce pero que aún no tuvo ningún contacto formal.
“Nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante, estoy al margen del ruido que se ha formado. Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos”, admitió Coudet en la previa a lo que será su encuentro de mañana contra Levante.
Los favoritos de Di Carlo para River
Mientras el nombre de Coudet sigue creciendo a pasos agigantados, en las últimas horas surgió la información que Stéfano Di Carlo, presidente de River, tiene en la cabeza a otros dos entrenadores y que además son sus predilectos incluso por encima de Chacho Coudet. Uno de ellos está fuertemente identificado con el Millonario y el otro es una persona totalmente ajena.
“Los técnicos que le rompen la cabeza a Di Carlo son Aimar y Gabriel Milito”, confirmó Hugo Balassone en Radio La Red. Lo cierto es que River tiene cierta urgencia por contratar a un nuevo entrenador y hoy en día ninguno de los dos parece estar disponible. El Payasito dejó en claro en una charla interna que hoy en día está volcado al cien por cien a la Selección Argentina que está a punto de disputar la Finalissima y a meses del Mundial.
Por su parte Gabriel Milito se encuentra en Chivas de Guadalajara llevando a cabo una gran campaña y hace pocos días dejó en claro que no escuchará a ninguna otra institución mientras comande al Rebaño. Ante esta situación, el nombre de mayor consenso en la comisión directiva de River es Coudet para lo inmediato, pero habrá que ver si Di Carlo decide esperar para lograr la llegada de los técnicos que al fin de cuentas son sus favoritos.
