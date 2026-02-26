Este jueves 26 de febrero no será un día más para River Plate, ya que marcará el último partido del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario. El equipo recibirá a Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en un Monumental que seguramente tendrá un clima especial.
River va por un delantero bomba tras la salida de Marcelo Gallardo
River Plate va por un número nueve luego de la salida de Marcelo Gallardo. Así lo dieron a conocer en Radio Mitre.
Son varios los nombres que comenzaron a circular como posibles reemplazantes del Muñeco y el que más fuerza tomó en las últimas horas es el de Chacho Coudet. Además, en Radio Mitre revelaron el nombre de un centrodelantero que estaría en carpeta del Millonario para reforzar el plantel.
Chau Marcelo Gallardo y ¿llega un delantero?
En su momento, cuando fue consultado por la falta de un centrodelantero, Marcelo Gallardo fue claro en conferencia: “No es fácil ir a buscar un delantero que venga y juegue. No es fácil. Estuvimos y seguimos en el mercado, pero conseguir jugadores para River es difícil. No es traer por traer”, expresó. Y agregó: “Nosotros no solemos jugar con un nueve de referencia. Entramos y salimos. Es el sistema que tenemos para jugar”.
Una de las críticas más repetidas hacia el Muñeco fue justamente esa: la ausencia de un ‘9’ con gol. Los números de Driussi, Colidio y Salas en el último tiempo alimentaron ese debate en el mundo River Plate.
En ese contexto, y tras confirmarse la salida del entrenador, en Radio Mitre el periodista Paulo Filippini reveló el nombre del delantero que estaría en carpeta para reforzar el ataque.
En el programa de Gabriel Anello, Filippini lanzó: “El primer refuerzo ya lo está buscando River sin técnico. Es Rodrigo Castillo, jugador de Lanús”.
Luego, el conductor fue más allá: “El nueve que va a ir a buscar River para esta nueva era es Rodrigo Castillo”.
Tres cuestiones a tener en cuenta:
- Lanús tazó al jugador en 10 millones de dólares.
- Cuando fue consultado por la posibilidad de jugar nuevamente en el Millonario, el delantero respondió: “Nunca se sabe, se puede volver”.
- El Millonario aún tiene dinero para gastar y cupos disponibles en el actual mercado de pases.
Último partido del Muñeco en River
El último partido de Marcelo Gallardo en River Plate será este jueves 26 de febrero, cuando el equipo reciba a Banfield en el estadio Monumental desde las 19:15, por la séptima fecha del Torneo Apertura.
Más allá de la ovación que seguramente recibirá el entrenador por parte de los hinchas, también será interesante observar cómo reaccionan los más de 80 mil espectadores ante los futbolistas.
Todo indica que el elegido para reemplazar a Gallardo sería Eduardo Coudet, aunque todavía restan resolver algunas cuestiones formales.
Según trascendió, ya existen conversaciones informales, pero se esperaría a que pase el encuentro del jueves para avanzar con una propuesta formal.
