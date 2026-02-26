Jornada caliente en el Congreso por la Ley de Glaciares: El futuro del agua, bajo tensión

Con el impulso de una mayoría que considera asegurada, el oficialismo volverá este jueves al recinto del Senado con una agenda cargada: la reforma a la Ley de Glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea serán los ejes centrales de la sesión prevista para las 11. El Congreso en la mira.
En medio del tironeo entre Kicillof y Máximo Kirchner, sesión clave en el Senado
En medio de un fuerte tironeo al interior del peronismo en la Provincia, en el que las partes no logran ponerse de acuerdo, este jueves se realizará una sesión clave en el Senado bonaerense, que confirmará si rige o se quiebra la tregua entre el Axel Kicillof y Máximo Kirchner y definirá las autoridades de la Cámara alta local.
Desde las 15, se decidirá quiénes ocuparán cuatro cargos estratégicos: la vicepresidencia primera; las secretarías administrativa y legislativa; y la jefatura del bloque justicialista. Sin acuerdo aparente, al menos por el momento, ha crecido la tensión ante la decisión del gobernador de consolidar su dominio.
