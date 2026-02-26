urgente24
en vivo AGENDA CARGADA EN EL SENADO / EL GOBIERNO CONSIGUIÓ QUÓRUM

Jornada caliente en el Congreso por la Ley de Glaciares: El futuro del agua, bajo tensión

La Ley de Glaciares provoca revuelo desde temprano.&nbsp;

La Ley de Glaciares provoca revuelo desde temprano. 

La Ley de Glaciares provoca revuelo desde temprano.&nbsp;

La Ley de Glaciares provoca revuelo desde temprano. 

El gobierno de Javier Milei va por otra victoria legislativa en el Senado. El Congreso está que arde, afuera y adentro.

26 de febrero de 2026 - 10:09

EN VIVO

Con el impulso de una mayoría que considera asegurada, el oficialismo volverá este jueves al recinto del Senado con una agenda cargada: la reforma a la Ley de Glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea serán los ejes centrales de la sesión prevista para las 11. El Congreso en la mira.

Embed - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 26-02-26

Tras una serie de reuniones a puertas cerradas, el gobierno de Javier Milei introdujo modificaciones estratégicas en el texto original para asegurar el acompañamiento de los gobernadores de provincias mineras y de un sector de la oposición dialoguista.

Los cambios buscan flexibilizar las restricciones actuales para permitir inversiones en minería, cobre y litio. El oficialismo necesita 37 votos y confía en obtenerlos mediante un acuerdo que otorga mayor autonomía a las provincias y redefine qué cuerpos de hielo deben ser protegidos por el Estado.

Además, se pondrá a consideración el pliego del ex diputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.

La votación en el Congreso dependerá de un puñado de senadores del PJ que responden a gobernadores cordilleranos. Los ojos están puestos sobre el flamante bloque peronista Convicción Federal que tiene a Carolina Moises, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza.

Además, confían en referentes cordilleranos del bloque Justicialista que conduce José Mayans los exgobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca). Ambos provienen de provincias con fuerte potencial minero y conocen de primera mano el impacto económico que tendría una ampliación de las áreas habilitadas.

La jornada ya comenzó caliente desde temprano: Hay varios detenidos en el ingreso al Congreso luego de que activistas de Greenpeace saltaran la reja del Palacio Legislativo y se sentaran en las escalinatas en protesta por la modificación de la Ley de Glaciares.

image
Tensi&oacute;n en las afueras del Congreso: violencia y ataque contra periodistas. Un camar&oacute;grafo herido.&nbsp;

Tensión en las afueras del Congreso: violencia y ataque contra periodistas. Un camarógrafo herido.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24 donde te contamos lo que pasa en Argentina y el mundo:

----------------------

Live Blog Post

En medio del tironeo entre Kicillof y Máximo Kirchner, sesión clave en el Senado

En medio de un fuerte tironeo al interior del peronismo en la Provincia, en el que las partes no logran ponerse de acuerdo, este jueves se realizará una sesión clave en el Senado bonaerense, que confirmará si rige o se quiebra la tregua entre el Axel Kicillof y Máximo Kirchner y definirá las autoridades de la Cámara alta local.

Desde las 15, se decidirá quiénes ocuparán cuatro cargos estratégicos: la vicepresidencia primera; las secretarías administrativa y legislativa; y la jefatura del bloque justicialista. Sin acuerdo aparente, al menos por el momento, ha crecido la tensión ante la decisión del gobernador de consolidar su dominio.

Live Blog Post

Que la política no tape la economía

La avícola Granja Tres Arroyos, mayor productora de pollo y derivados del país, cedió la planta de faena que sostenía en Río Cuarto, Córdoba. La maniobra responde al pago de una serie de deudas que la empresa mantiene con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

La información, surgida de un reporte del sitio especializado Bichos de Campo, dio cuenta de una cesión sobre la propiedad a modo de pago de la deuda por insumos agropecuarios que habría mantenido la empresa con ACA. Según detallaron directivos de Granja Tres Arroyos, el trato no supone un traspaso definitivo, sino una maniobra temporaria que incluye el pago de un alquiler con opción de recompra.

VER NOTA

Live Blog Post

Internacional: Renunció el presidente del Foro de Davos

El máximo responsable del Foro Económico Mundial de Davos, Berge Brende, renunció de su cargo este jueves tras la polémica generada por su relación con Jeffrey Epstein, el financista pedófilo neoyorkino que, a cinco años de su sospechoso suicidio, continúa manchando investiduras y haciendo que rueden cabezas.

Brende, quien ocupaba el cargo de presidente y consejero delegado del Foro Económico Mundial, anunció que dejara ambos puestos tras conocerse que se reunió más de una vez con Jeffrey Epstein -quien en varios emails lo llamó “amigo”-, justamente cuando salen a la luz más correspondencias e material de los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia estadounidense sobre el caso del financista que lideró una red de trata al servicio de los poderosos.

VER NOTA

Live Blog Post

Fuertes declaraciones de un dirigente radical contra Milei: "Quizás se pega un tiro en la cabeza y nos soluciona el problema"

El dirigente radical de Santa Fe Luis "Changui" Cáceres apuntó contra Javier Milei, a quién tildó de "psicótico".

En diálogo con radio Splendid AM990 cuestionó sus políticas económicas e internacionales y dejó una declaración que da que hablar: planteó que quizás un día "no lo tienen muy medicado" y "se pega un tiro en la cabeza, nos soluciona el problema".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/splendidam990/status/2027021330625757322&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Luz verde para Fernando Iglesias

Siendo la primera orden del temario, la Cámara alta aprobó el pliego para designar embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Bélgica a Fernando Iglesias. Fueron 38 votos a favor, 31 en contra y hubo una abstención de la senadora Flavia Royón.

image
Live Blog Post

Antesala caliente al debate por Reforma Laboral

A un día del tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado, donde podría convertirse en ley, y que implica el traspaso de competencias del fuero laboral federal a la Ciudad de Buenos Aires, los empleados del sindicato UEJN del dirigente cegetista Julio Piumato, tomaron un edificio de la Justicia ubicado en Lavalle 1268.

La toma está acompañada de un paro total de actividades en el fuero laboral desde 9 horas de este jueves, con concentración en todos los edificios del sector, según reveló el portal Mundo Gremial.

VER NOTA

Live Blog Post

Habló el camarógrafo agredido: "No estábamos obstruyendo a los policías"

Luego de varias horas de tensión, Facundo Tedeschini fue dado de alta y dialogó con la prensa en las afueras del Hospital Ramos Mejía, donde fue atendido.

"Estoy bien, un poco dolorido", fueron sus primeras palabras. Con un tono compungido, relató el momento de su agresión: "Estábamos cubriendo lo que estaban realizando los activistas de Greenpeace; estaba contra el alambrado, ningún colega estaba obstruyendo la entrada al estacionamiento y la policía comenzó a avanzar sin ningún tipo de aviso".

Live Blog Post

El llamado de la felicidad para la esposa de Nahuel Gallo: "Me volvió el alma al cuerpo"

"Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel (Gallo) me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos libre, necesita estar con su familia", indicó la venezolana María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino que permanece arrestado por el régimen venezolano en Caracas.

"Estoy en un momento de cero tolerancia de que me digan que estamos cerca y que estamos trabajando, cuando Nahuel tiene 445 días aislado e incomunicado", había publicado un rato antes de dar a conocer el contacto con su marido.

Live Blog Post

Director de Greenpeace: "Que los senadores no entreguen el agua"

Diego Salas, director de Greenpeace, indicó que "no sabemos nada de sus situaciones procesales", en relación a los 12 activistas detenidos. Sobre esa línea aseguró que "Fue una protesta absolutamente pacífica".

En diálogo con LN+, fue consultado sobre el método y desvió el foco de atención. "Lo que sé es porqué lo hicimos", señaló y agregó: "El problema más grave es que no sabemos cómo va a salir la sesión".

"Está en manos del Senado la seguridad hídrica del país", remarcó.

Live Blog Post

Arrancó la sesión en el Senado, el Gobierno consiguió quórum

Hay quórum en la Cámara de Senadores para tratar el Acuerdo Comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la modificación de la Ley de Glaciares y los pliegos de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.

image
Live Blog Post

Rodolfo Aguiar: "A Monteoliva le cuesta el cargo, espero que renuncie"

El secretario general de ATE, se manifestó en contra de lo sucedido con los activistas de Greenpeace y la agresión a periodistas.

"Estamos en las puertas de un nuevo régimen", señaló. En ese sentido, remarcó que "El policía debería ser apartado de su puesto" y apuntó contra la ministra de Seguridad, quien no se encuentra en Buenos Aires.

Live Blog Post

Prensa bajo presión

Lo que transformó un operativo habitual en un escándalo fue lo que pasó después, cuando la policía avanzó también sobre quienes estaban haciendo su trabajo.

Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, transmitía en vivo cuando fue interceptado por efectivos de la Policía Federal, que lo empujaron, le rociaron gas pimienta, lo tiraron al suelo y lo esposaron mientras gritaba "¡Soy prensa!", según muestran los videos que circularon en redes.

El trabajador terminó siendo trasladado al Hospital Ramos Mejía en ambulancia del SAME y en calidad de detenido, algo que para muchos fue una señal grave porque se trató de una reducción completa de un trabajador de prensa en plena cobertura, con la cámara secuestrada en el momento más sensible.

VER NOTA

Live Blog Post

En el medio, problemas por el inicio de clases

El Gobierno nacional convocó a los principales gremios docentes a una mesa paritaria con el objetivo de intentar destrabar el conflicto salarial y desactivar el paro previsto para el inicio del ciclo lectivo. La reunión fue fijada para el lunes 2 de marzo a las 12, decisión comunicada luego de una resolución judicial que afectó la reglamentación previa de la negociación colectiva docente.

La convocatoria sigue a la orden de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que suspendió el decreto 341/2025, norma que había desplazado a la secretaría de Educación de la conducción de la paritaria nacional docente y había delegado las negociaciones en las provincias y en el Consejo Federal de Educación (CFE). Ese fallo obligó al Poder Ejecutivo a reabrir la instancia de diálogo con los sindicatos en el ámbito nacional.

Live Blog Post

Bregman contra los senadores: "Son unos transeros increíbles"

La diputada y referente de izquierda, Myriam Bregman, calentó la previa de la sesión y apuntó contra los senadores que votarán a favor de la Ley de Glaciares.

"Le votaron la ley de reforma laboral, Milei les paga con la Ley de Glaciares. Son unos transeros increíbles", señaló.

VER POSTEO EN X

Live Blog Post

Plano internacional: 3ra ronda de negociaciones nucleares en Ginebra

El régimen de Irán se comprometió a flexibilizarse en la tercera ronda de las conversaciones nucleares con Estados Unidos, que ha comenzado este jueves por la mañana en Ginebra, en medio de una coyuntura regional signada por el monumental despliegue militar estadounidense en las cercanías del país persa, que incluye dos portaviones de propulsión nuclear, buques anfibios atracados en Haifa y decenas de bombarderos F-22 estacionados en la base de Al-Udeimi, como si esperaran órdenes de ataque en caso de que fracase el acuerdo.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, dijo este jueves a Press TV que las negociaciones con Washington en Ginebra se centrarán únicamente en temas nucleares y en el levantamiento de las sanciones, lo que pide el país persa para dejar de enriquecer uranio y entregar sus reservas. Además, precisó que Teherán las abordará con "seriedad y flexibilidad".

VER NOTA

Live Blog Post

Impacto del acuerdo con Europa

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, dialogó con Radio Boing, para brindar precisiones sobre los principales ejes que hoy atraviesan la agenda económica internacional de la Argentina.

En primer lugar, se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al que definió como “la zona de libre comercio más importante del mundo”. Según explicó, el entendimiento involucra a más de 720 millones de consumidores y representa cerca del 30% del PBI mundial. “Para la Argentina hay ventajas claras, sobre todo en la producción agropecuaria, lo que explica la fuerte resistencia que se observa en países como Francia, Italia y Alemania”, señaló.

El especialista indicó que, del lado del Mercosur, la ratificación avanzará rápidamente en los parlamentos, mientras que en Europa el proceso podría demorarse por diferencias internas. En ese sentido, destacó que el acuerdo contempla un “soft landing” para la industria local: una reducción gradual de aranceles que permitirá a los sectores más sensibles adaptarse antes de llegar al arancel cero.

Live Blog Post

Agenda legislativa: Interna feroz en el peronismo

El senador de Unión por la Patria, José Mayans, fue consultado sobre si hay preocupación por la mirada del sector peronista dentro del Senado: "El peronismo hoy tiene visiones diferentes".

La votación en el Congreso dependerá de un puñado de senadores del PJ que responden a gobernadores cordilleranos. Los ojos están puestos sobre el flamante bloque peronista Convicción Federal que tiene a Carolina Moises, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza.

Además, confían en referentes cordilleranos del bloque Justicialista que conduce José Mayans los exgobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca). Ambos provienen de provincias con fuerte potencial minero y conocen de primera mano el impacto económico que tendría una ampliación de las áreas habilitadas.

Live Blog Post

Autocrítica de Bullrich: "El accionar no es el que la policía debe realizar"

La senadora de La Libertad Avanza fue consultada sobre lo que ocurrió con los activistas de Greenpeace pero desvió de inmediato el foco. "El Senado va a votar un acuerdo histórico", dijo en relación al pacto Mercosur-Unión Europea.

Luego, fue interrumpida por un periodista acerca de la agresión a un colega. "No lo he visto", señaló en primera instancia y agregó: "El accionar no es el que la policía debe realizar". Al respecto, la Justicia dispuso investigar las acciones.

"La actitud del Jefe de Policía se debe analizar", remarcó haciendo hincapié en que ya no es más ministra de Seguridad pero sí se comunicó con Alejandra Monteoliva.

Como cierre, concluyó: "Hoy va a ser un día importante en el Congreso. Es por lo que vengo".

Live Blog Post

Ezequiel Atauche: "Es un paso importante, tiene que salir"

Consultado sobre lo ocurrido en el Congreso en la mañana de este jueves, el senador de La Libertad Avanza, sostuvo "que protesten de la forma lógica". Posterior a ello aseguró que "no estaba al tanto de la agresión a la prensa".

Entrando de lleno en la discusión que comenzará a las 11 en el recinto, indicó: "Es muy buena para el país" y agregó que "Es el reconocimiento de la soberanía por los recursos".

Live Blog Post

"Voy a votar en contra de la Ley de Glaciares", anticipó un senador de UxP

Senadores buscan cambiar la norma vigente desde 2010. Anticipan que la sesión podría durar entre 8 y 9 horas.

En la antesala al debate, Fernando Salino, senador de Unión por la Patria, remarcó: "Veremos si hay un interés nacional, un interés por el medioambiente".

"Voy a votar en contra de la Ley de Glaciares", anticipó.

Consultado sobre el ingreso de activistas de Greenpeace al Congreso, aseguró: "Me enteré en el camino". Sin embargo, sostuvo que "Todo lo que tenga que ver con atacar la prensa estamos en contra".

Live Blog Post

El reclamo ambientalista en las afueras del Congreso

Mientras el debate transcurre en el recinto, diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos científicos se manifiestan en las inmediaciones del Congreso.

Referentes del sector ambiental advierten que Argentina es pionera en la protección de glaciares y que dar marcha atrás en los estándares de cuidado actuales podría traer consecuencias irreversibles en un contexto de calentamiento global y sequías prolongadas.

Live Blog Post

Mientras tanto, Javier Milei la sigue contra Rocca y Madanes Quintanilla

El presidente Javier Milei volvió a lanzar duras críticas contra el sector empresario y renovó su ataque contra los denominados “empresaurios”, a quienes acusó de aplicar sobreprecios y “robar a los argentinos de bien”. Sus cuestionamientos estuvieron dirigidos principalmente al CEO de Techint, Paolo Rocca, y al dueño de FATE, Javier Madanes Quintanilla, a quienes apodó de manera despectiva como “Chatarrín” y “Gomita”.

El nuevo mensaje del jefe de Estado fue difundido a través de su cuenta en X donde señaló: "Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien. Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente".

VER POSTEO EN X

Live Blog Post

Jueves caliente: Paro de controladores aéreos

Sin acuerdo a la vista, este jueves (26/2) los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) comenzaron con una serie de paros que afectarán a los vuelos hasta el lunes 2/3.

Las medidas de fuerza de Atepsa serán en distintas franjas horarias cada día y se esperan demoras y reprogramaciones en los vuelos en todo el país, tanto privados como los de aviación comercial.

VER NOTA

Live Blog Post

Raúl Jalil en defensa del proyecto de reforma

El gobernador de Catamarca, defendió el proyecto de reforma a la ley de glaciares que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei y consideró que los cambios permitirán "devolverle derechos a las provincias" para que puedan gestionar sus recursos naturales sin descuidar la protección ambiental.

En diálogo con radio Mitre, el mandatario provincial sostuvo: "fuimos al Congreso, a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a defender esta ley que le regresa derechos a las provincias" y remarcó: "de acuerdo al artículo 41, debemos proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y el 124 reconoce que las provincias son originarias de los recursos naturales".

Live Blog Post

Movilizaciones en Santa Cruz

Como ya ha ocurrido durante los últimos meses, este jueves - mientras sesiona el Congreso- habrá marchas y manifestaciones en Santa Cruz, al igual que en todo el pais.

Una de los casos emblemáticos es de El Calafate donde, impulsado por el Frente Cultural de El Calafate y otros sectores como los guías de turismo se impulsa una movilización. Hay que destacar que en los últimos días realizaron intervenciones últimamente en la Fiesta del Lago para visibilizar la problemática. Habrá convocatoria a las 17:30 en la Plaza Perito Moreno y a las 19:00 marcha.

image

Gremios como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) indicó que se sumará a las actividades en diferentes puntos de Santa Cruz.

Live Blog Post

Protesta e incidentes en el Congreso

Un grupo de activistas de Greenpeace fue detenido este jueves en el ingreso al Congreso de la Nación, luego de que saltaran la reja y se sentaran sobre inodoros en las escalinatas en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares.

La protesta, que se produjo en la previa del debate en el Senado, derivó en varias detenciones en el lugar y generó además el ataque de las fuerzas de seguridad a un grupo de periodistas que cubrían la protesta.

A raíz de lo sucedido, un camarógrafo fue agredido. Fopea repudió la agresión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOPEA/status/2026997602403668092&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Pliego de Fernando Iglesias

La sesión del jueves también contiene el tratamiento del pliego de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario ante Bélgica y la Unión Europea. Según se anticipó, se leerá el despacho y se irá directamente a votación.

Iglesias ya se presentó en comisión y el oficialismo espera completar el recorrido legislativo para que el exdiputado quede ratificado formalmente en un puesto que ocupa desde enero. En el Gobierno lo leen como un movimiento en línea con la centralidad que le asignan al acuerdo Mercosur–UE.

Live Blog Post

Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El segundo tema del día será la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, aprobado por Diputados el jueves 12 de febrero y firmado el 17 de enero en Asunción. El Gobierno ordenó adelantar su tratamiento en el Senado: originalmente iba a discutirse junto a la reforma laboral y el régimen penal juvenil, pero la Casa Rosada aceleró por un motivo político y regional.

El Parlamento de Uruguay también activó el proceso de ratificación y podría aprobarlo en cuestión de horas. El objetivo argentino es quedar primero en la región: en el Gobierno se interpreta que, si Argentina es el primer socio en darle aval legislativo, podría acceder a ventajas y beneficios diferenciales en un terreno donde varios compiten por los mismos mercados.

Live Blog Post

Ley de Glaciares

La modificación de la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial llega al recinto después de haber sido dictaminada el 18 de diciembre, pero postergada por la prioridad que tuvieron el Presupuesto 2026 y la Ley de Modernización Laboral.

En el oficialismo reconocen que el número es ajustado: necesitan 37 votos y aseguran que “tienen las voluntades” para avanzar, aunque con una salvedad que se repite desde que arrancaron las extraordinarias: PRO y UCR votarían divididos. En el radicalismo, incluso, circuló un proyecto alternativo que no le cede tanto margen a las provincias para definir qué áreas quedan protegidas y cuáles pueden habilitarse para actividades económicas.

La reforma que impulsa el Ejecutivo busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación en determinadas áreas periglaciares que hoy están blindadas.

El punto de quiebre es la llamada “función hídrica”: la modificación propone distinguir entre formas periglaciares que actúan como “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” y aquellas que no cumplen esa finalidad.

Con la nueva redacción, se mantiene la prohibición para actividades económicas en glaciares, pero se abre la puerta a proyectos de inversión en áreas periglaciares sin función hídrica comprobable. Ahí aparece el choque político: para el Gobierno y las provincias mineras e hidrocarburíferas, se trata de “una ley más dinámica” que destrabe inversiones; para los sectores que rechazan la iniciativa, es una “regresión ambiental” que perfora un piso de protección.

Más contenidos en Urgente24

Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo

ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes

Apareció el misterioso fundador de Shein y confirmó lo que muchos imaginaban

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

Trigo y "timba" financiera salvan a Milei, pero el industricidio avanza

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES