Trigo y "timba" financiera salvan a Milei, pero el industricidio avanza

Imagen creada con IA/GROK.
Euforia de Javier Milei, que necesita dar "buenas noticias": cosecha récord de trigo e intermediación financiera empujaron al EMAE en diciembre, pero industria y comercio siguen por el piso.

24 de febrero de 2026 - 18:11

EN VIVO

Javier Milei y sus funcionarios en plena euforia este martes (24/02) porque el INdEC dio a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que repuntó 1,8% en diciembre 2025 (versus noviembre) y 4,4% interanual. Más allá de que la base de comparación con 2024 es muy baja, el dato se repite: lo que empuja a la economía argentina es la intermediación financiera (la "timba", como se dice coloquialmente) y, en este mes, una cosecha de trigo récord. Pero la industria y el comercio, que son los que más traccionan empleo en el país, vuelven a mostrar retrocesos interanuales y mensuales. No es ninguna novedad: todos los días se conoce el cierre de alguna fábrica, empresa o pyme, o bien la suspensión de trabajadores, o despidos o salarios impagos.

No parece que haya mucho que festejar, pero el Gobierno necesita dar "buenas noticias"...

Del tema AFA, poco y nada en la Rosada (la única que habló brevemente fue Patricia Bullrich), pese a que los clubes tomaron una medida inédita de paralizar el fútbol por 4 días en rechazo a lo que consideran una persecución política a Chiqui Tapia. Todo indica que habría sido una movida orquestada por Santiago Caputo vía ARCA. Por ahora, los Milei no se involucran.

Todo lo que está ocurriendo, te lo contamos en el Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

Tasas municipales: Milei va por los intendentes

La Casa Rosada abrió un nuevo frente de conflicto con los municipios al habilitar una página web para que vecinos y comerciantes denuncien tasas locales que consideren abusivas. La iniciativa fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se integra a la estrategia oficial para cuestionar la presión tributaria a nivel comunal.

“Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas. Que nadie se quede con lo que es tuyo”.

La medida impacta directamente en la principal fuente de financiamiento de muchas intendencias. En la Casa Rosada creen que la reducción de impuestos nacionales pierde efecto si los municipios compensan con mayores tasas, mientras que los jefes comunales argumentan que sostienen servicios básicos con recursos cada vez más escasos.

Live Blog Post

Silencio de River y Racing: Qué clubes salieron a apoyar a la AFA

Si bien la decisión de parar el fútbol por 4 días fue "unánime" entre los dirigentes de los clubes de primera, no todos salieron a expresar públicamente el apoyo a la AFA ante la embestida del Gobierno vía ARCA. Al menos, hasta ahora.

De los llamados "grandes", Boca, Independiente y San Lorenzo emitieron comunicados en las redes sociales. River y Racing permanecen, por ahora, en silencio.

También hubo comunicados de Rosario Central, Newell's, Argentinos Juniors y Lanús, entre otros.

El tenor de los textos varió según la institución. Boca expresó su "más profunda solidaridad con el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con su Tesorero, Pablo Toviggino. No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias, quienes seguramente están pasando momentos muy difíciles por todo esto".

"En cuanto a la medida adoptada, se enmarca en un escenario que genera gran inquietud institucional para el conjunto del fútbol argentino. Las actuaciones recientemente impulsadas contra autoridades de la AFA, así como el modo en que han sido divulgadas públicamente determinadas decisiones, configuran una situación que trasciende un debate técnico o administrativo y que impacta en la normalidad del sistema", cuestionó el club que dirige Juan Román Riquelme.

Independiente, por su parte, fue más medido, comunicado la adhesión al paro y remarcando que la AFA aclaró que no posee deudas.

Argentinos Jr emitió un duro comunicado en el que habló de "un nivel de arbitrariedad institucional que resulta difícil de ignorar. La difusión pública de medidas de restricción ambulatoria con anterioridad a su notificación formal configura una secuencia que se aparta de los estándares razonables de actuación institucional y profundiza la preocupación sobre el modo en que se están desarrollando los procedimientos". Ver acá el comunicado.

San Lorenzo plantó que "el fútbol argentino debe debatir su presente y futuro en los ámbitos institucionales que marcan sus estatutos, sin injerencias externas ni operaciones que busquen alterar su autonomía".

Live Blog Post

Petroleros advierten a YPF por despidos: "Van a tener el conflicto más grande de su historia"

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa se declaró en estado de alerta y movilización ante la amenaza de despidos en los yacimientos convencionales de Rincón de los Sauces. La medida fue votada por amplia mayoría durante una asamblea multitudinaria encabezada por el secretario general del gremio, Marcelo Rucci, según informa el portal Infogremiales.

Según se expuso durante la asamblea, YPF buscaría reducir entre un 50% y un 60% el personal en los yacimientos convencionales de la zona, en el marco del proceso de reversión de áreas a la provincia y bajo el argumento de falta de rentabilidad.

Rucci fue contundente al advertir que “la peor idea que pueda llegar a tener YPF va a ser echar un solo compañero de este yacimiento, porque van a tener el conflicto más grande de su historia”. El dirigente comparó la situación con la crisis de 1999, cuando los trabajadores locales protagonizaron fuertes protestas en defensa de sus puestos laborales.

“De 4.000 compañeros que hay acá quieren echar a más de 2.000 (...) cuando arrasan con más de la mitad de los trabajadores, arrasan con la economía del pueblo”, remarcó, en referencia al peso que la actividad petrolera tiene en la dinámica comercial y social de la localidad.

Si bien aclaró que el sindicato no se opone a los retiros voluntarios para quienes estén en condiciones de jubilarse o consideren conveniente esa alternativa, rechazó de plano los despidos compulsivos. “Representamos a 30.000 trabajadores y vamos a defender cada puesto de trabajo”, enfatizó, y advirtió que cualquier medida empresarial podría escalar el conflicto más allá de la zona convencional, alcanzando incluso a Vaca Muerta.

Live Blog Post

LCG: "No encontramos drivers que empujen el crecimiento" de la economía argentina

Más repercusiones sobre el dato del EMAE de diciembre 2025:

"Sin los motores del crecimiento que significaron el agro, minería e intermediación financiera, la economía habría crecido un 1 pp menos (3,4% vs. 4,4% a/a acumulado). Sin la contribución de Impuestos netos de subsidios, el crecimiento habría sido apenas 2% anual", dijeron desde la consultora especializada LCG, según publica El Economista.

"Aun con el llamativo crecimiento de diciembre, que deja un arrastre estadístico más elevado (2 pp), no esperamos un crecimiento alto para este año. Seguimos proyectando un aumento de la actividad por debajo del 3% anual promedio a partir de la tracción que puedan ejercer algunos pocos sectores (petróleo, minería, agro e intermediación financiera)", agregaron.

Para el resto, dijeron, "no encontramos drivers que empujen el crecimiento". En su mayoría, dice el reporte de LCG, seguirán atados a:

  • una demanda interna poco pujante con salarios estancados y creación de empleo de baja calidad (que difícilmente se revierta en el corto plazo con la aprobación de la reforma laboral),
  • un impulso fiscal nuevamente negativo para alcanzar una meta fiscal más estricta este año,
  • la apertura comercial en un contexto de tipo de cambio más bajo.
Live Blog Post

Durísimo reclamo a Milei del hombre que fabricó su motosierra: "Esto es un desastre"

Un hombre chaqueño, que dice ser quien le fabricó la famosa motosierra a Javier Milei, grabó un video con fuertes reclamos al Presidente por la situación económica. "Yo trabajé mucho para que seas presidente. Este es mi negocio, no entra nadie, esto es un desastre", describe.

"Las rutas son un desastre, los sueldos son un desastre, todo es un desastre", dice el trabajador, que remata pidiéndole a Milei: "ponete las pilas, ya van más de dos años, porque vas a salir de nuevo a pedir los votos y la gente no te va a votar. Ponete las pilas y hacé algo".

Carlos Maslatón se hizo eco del video y cuestionó la queja luego de haber votado dos veces a Javier Milei: "no hay reclamos ya. El pueblo votó a Milei en 2023 y en 2025 y validó este plan económico antiliberal que solo garantiza beneficios para la casta financiera arreglada con el gobierno y funde a todo lo demás. La situación solo va a empeorar, Milei cree que va todo bien y está feliz con la situación. Los decepcionados se joden, las advertencias les fueron debidamente presentadas".

Live Blog Post

'Toto' mandó comitiva a Washington para destrabar los US$ 1.000 millones del FMI

Luis Caputo envió una misión a Washington para retomar las negociaciones con el FMI, con el objetivo de cerrar la segunda revisión del programa y destrabar un desembolso de US$ 1.000 millones, en un año con fuertes vencimientos de deuda.

"Las conversaciones en el marco de la segunda revisión y del artículo IV continúan. Actualmente, una delegación encabezada por José Luis Daza se encuentra en Washington. Compartiremos más información a su debido momento", confirmaron fuentes del FMI y del Ministerio de Economía al diario Clarín.

El desembarco la delegación encabezada por el viceministro de Economía, José Luis Daza, se da 10 días después de la finalización de la visita de una misión técnica a Buenos Aires encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, quienes durante una semana mantuvieron reuniones en el quinto piso del Palacio de Hacienda, y afirmaron que se registraron "muy buenos avances".

Se da por descontado que el FMI le otorgará un 'waiver' (perdón) al gobierno de Javier Milei por no haber cumplido con la meta de reservas.

Live Blog Post

El Gobierno busca al menos US$30 millones vendiendo Intercargo

La licitación nacional e internacional para vender el 100% de las acciones de Intercargo, empresa estatal que presta servicios de rampa en distintos aeropuertos del país, saldría finalmente el 27/02, viernes, casi al límite del plazo previsto por la resolución que abrió el proceso de privatización.

De acuerdo con la valuación encargada a la consultora Deloitte, el Estado podría recaudar alrededor de US$30 millones. En contraste, la tasación patrimonial presentó cifras superiores: US$55.154.000 bajo el enfoque de ingresos y US$61.606.000 según el enfoque de mercado, a partir de compañías públicas comparables.

Live Blog Post

Más datos escandalosos del contrato del Gobierno con la esposa de Sturzenegger

Sigue la polémica por el millonario contrato del gobierno de Javier Milei -vía Cancillería- con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) que dirige María Josefina Rouillet, la esposa de Federico Sturzenegger. Ya hay dos denuncias penales contra el ministro por esta cuestión.

Ahora se conocieron más detalles escandalosos: apenas asumió Milei la Presidencia, Cancillería aumentó 398% el contrato con la academia de inglés de la pareja de Sturzenegger. Así se desprende de una investigación realizada por el periodista Sebastián Lacunza en Diario.ar, en base a información subida al portal público ComprAR.

Mientras el Presidente argumentaba que "no hay plata" para justificar el ajuste feroz, en febrero de 2024 le aumentaba a $55,3 millones el contrato a la AACI, un incremento de 398% que excedió con creces la inflación de 276% desde marzo de 2023 (última renovación bajo Alberto Fernández). Es decir, un alza de 32% en términos reales.

Al convenio de febrero de 2024 con 398% de aumento (de $11 millones a $55,3 millones) le siguió el de diciembre pasado, por $114 millones, adjudicado el 23 de diciembre de 2025, nuevamente con un alza superior al 82% de inflación en ese lapso de 22 meses.

Con la llegada de Milei, el contrato con la AACI lleva un alza de 936% desde la última firma de Alberto Fernández, frente a 688% de inflación.

Cada vez es más evidente que, para ciertas cosas, sí hay plata...

Live Blog Post

Litoral Macro sobre el EMAE: "Un país a dos velocidades"

Litoral Macro analizó el reciente dato del INdEC sobre el EMAE y advirtió que "bajo una mirada sectorial se observa un país a dos velocidades".

"Salió el EMAE (INDEC). Hay un rebote mensual y el cierre anual es positivo (+4,4%). ¿Pero está todo bien? En Litoral Macro abrimos el dato: a nivel agregado luce color verde, pero bajo una mirada sectorial se observa un país a dos velocidades", comenzó

"Los números del 'éxito': El salto interanual de diciembre se explica casi exclusivamente por el Agro (+32,2%, con una cosecha histórica) y la Intermediación Financiera (+14,1%). Entre los dos aportaron la mayor parte del crecimiento del índice", explica.

Pero añade: "la otra cara: Los motores son primarios y financieros. Mientras tanto, la economía que genera empleo sigue en rojo. La Industria Manufacturera cayó 3,9% interanual y el Comercio bajó 1,3%. ¡Aportaron en conjunto casi un punto negativo!"

"Esta dinámica macroeconómica podría explicar lo que vimos en el informe del BCRA: la falta de tracción en la economía real sería la razón por la cual las familias se estarían endeudando para subsistir, haciendo que la morosidad minorista tienda a subir mes a mes", analizó.

Live Blog Post

EMAE al alza, pero la "situación se agrava"

Una "histórica producción de trigo" en diciembre 2025 -tal como admite el INdEC- fue la salvación para que Javier Milei evite, otra vez, la palabra maldita: recesión.

El agro y la intermediación financiera empujaron a la economía argentina en diciembre. Pero la industria y el comercio siguen en crisis: -3,9% y -1,3% respectivamente.

La economista Natalia Motyl destacó este último dato y aseguró que "la situación se agrava".

CONSPIRACIONES