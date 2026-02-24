Trigo y "timba" financiera salvan a Milei, pero el industricidio avanza

Live Blog Post

Silencio de River y Racing: Qué clubes salieron a apoyar a la AFA

Si bien la decisión de parar el fútbol por 4 días fue "unánime" entre los dirigentes de los clubes de primera, no todos salieron a expresar públicamente el apoyo a la AFA ante la embestida del Gobierno vía ARCA. Al menos, hasta ahora.

De los llamados "grandes", Boca, Independiente y San Lorenzo emitieron comunicados en las redes sociales. River y Racing permanecen, por ahora, en silencio.

También hubo comunicados de Rosario Central, Newell's, Argentinos Juniors y Lanús, entre otros.

El tenor de los textos varió según la institución. Boca expresó su "más profunda solidaridad con el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con su Tesorero, Pablo Toviggino. No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias, quienes seguramente están pasando momentos muy difíciles por todo esto".

"En cuanto a la medida adoptada, se enmarca en un escenario que genera gran inquietud institucional para el conjunto del fútbol argentino. Las actuaciones recientemente impulsadas contra autoridades de la AFA, así como el modo en que han sido divulgadas públicamente determinadas decisiones, configuran una situación que trasciende un debate técnico o administrativo y que impacta en la normalidad del sistema", cuestionó el club que dirige Juan Román Riquelme.

Independiente, por su parte, fue más medido, comunicado la adhesión al paro y remarcando que la AFA aclaró que no posee deudas.

Argentinos Jr emitió un duro comunicado en el que habló de "un nivel de arbitrariedad institucional que resulta difícil de ignorar. La difusión pública de medidas de restricción ambulatoria con anterioridad a su notificación formal configura una secuencia que se aparta de los estándares razonables de actuación institucional y profundiza la preocupación sobre el modo en que se están desarrollando los procedimientos". Ver acá el comunicado.

San Lorenzo plantó que "el fútbol argentino debe debatir su presente y futuro en los ámbitos institucionales que marcan sus estatutos, sin injerencias externas ni operaciones que busquen alterar su autonomía".

