Trigo y "timba" financiera salvan a Milei, pero el industricidio avanza

Javier Milei y sus funcionarios en plena euforia este martes (24/02) porque el INdEC dio a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que repuntó 1,8% en diciembre 2025 (versus noviembre) y 4,4% interanual. Más allá de que la base de comparación con 2024 es muy baja, el dato se repite: lo que empuja a la economía argentina es la intermediación financiera (la "timba", como se dice coloquialmente) y, en este mes, una cosecha de trigo récord. Pero la industria y el comercio, que son los que más traccionan empleo en el país, vuelven a mostrar retrocesos interanuales y mensuales. No es ninguna novedad: todos los días se conoce el cierre de alguna fábrica, empresa o pyme, o bien la suspensión de trabajadores, o despidos o salarios impagos.
Tasas municipales: Milei va por los intendentes
La Casa Rosada abrió un nuevo frente de conflicto con los municipios al habilitar una página web para que vecinos y comerciantes denuncien tasas locales que consideren abusivas. La iniciativa fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se integra a la estrategia oficial para cuestionar la presión tributaria a nivel comunal.
“Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas. Que nadie se quede con lo que es tuyo”.
La medida impacta directamente en la principal fuente de financiamiento de muchas intendencias. En la Casa Rosada creen que la reducción de impuestos nacionales pierde efecto si los municipios compensan con mayores tasas, mientras que los jefes comunales argumentan que sostienen servicios básicos con recursos cada vez más escasos.
