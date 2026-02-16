Milei defendió la contratación de la esposa de Sturzenegger, pero hay denuncia penal

Además, existe un antecedente cercano: en marzo de 2024, Cancillería ya había contratado a la AACI por más de $55 millones. Sin embargo, en aquel expediente no figura la publicación de un Pacto de Integridad ni el acceso público a las cláusulas particulares del contrato.

La polémica continúa, y desde la oposición han salido con los tapones de punta. Por ejemplo, la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, ya anticipó que irá a la Justicia. "Todos chorros, del primero al último", escribió.

Captura de pantalla 2026-02-16 145455

Por su parte, Margarita Stolbizer aseguró que "la esposa de un ministro no puede ser proveedora del Estado. No importa cuan competitivo haya sido el proceso de selección. De hecho no lo fue y no hubo licitación sino adjudicación directa. El Estado ya tiene esos cursos y personal para dictarlos sin necesidad de contratar a terceros".

"Ajustan universidades, jubilados y discapacidad. Pero los libertarios llegaron para hacer negocios con los recursos públicos y no se están perdiendo ninguno. Sturzenegger es pura hipocresía con discurso de derecha", añadió.

Luego, pidió reacción a los argentinos: "Ya ni queda esperanza de algún remedio, investigación o rescisión. Si no hay una sociedad que se indigne y reclamo cada día el robo tapado por los insultos será mayor".

Captura de pantalla 2026-02-16 144919

En tanto, el diputado Esteban Paulón también se hizo eco de la polémica, con varios mensajes en X:

Captura de pantalla 2026-02-16 145428

Captura de pantalla 2026-02-16 145412

Captura de pantalla 2026-02-16 145355

César Biondini, apoderado del Frente Patriótico, también cuestionó los "contratos familiares con el Estado". Y lanzó: "Sturzenegger tiene que terminar preso".

Captura de pantalla 2026-02-16 151547

image

Denuncian penalmente a Federico Sturzenegger

Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron este lunes (16/02) una denuncia penal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios por la presunta omisión de publicación en la web de la Oficina Anticorrupción (OA), prevista en el Decreto 202/2017, en el marco de la contratación de Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la constancia de presentación indica que la denuncia fue remitida el 16 de febrero de 2026 a las 13:55 al correo de sorteos de la Cámara, junto al escrito adjunto “DENUNCIA PUBLICACIÓN STURZENEGGER Y OTROS”.

En el escrito, los denunciantes —que pidieron ser identificados como integrantes de Reset Republicano, “una agrupación política del centro republicano comprometida con la lucha anticorrupción y la construcción de una alternativa política moderada”— solicitaron también que se investigue la conducta de María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro y directiva de la entidad adjudicataria.

La presentación menciona que la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior dictó la Disposición 21/2026 el 19 de enero de 2026, por la cual se adjudicó a la AACI la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 por $114.044.133, con opción de prórroga, para la continuidad del servicio de capacitación en inglés del personal de Cancillería, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027.

Según el texto, la propia disposición consignó que de la Declaración Jurada de Intereses surgió un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, y que se activaron los procedimientos del artículo 4° del decreto: comunicación a OA y SIGEN, sugerencia de un Pacto de Integridad y publicación de actuaciones en el sitio del ministerio.

Sin embargo, los denunciantes afirmaron que, al consultar el buscador de “Casos informados a la OA”, constataron que, al 15 de febrero de 2026, no figuraban publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada correspondiente al caso y sostuvieron que esa presunta omisión afectó un requisito “clave” de transparencia.

En el capítulo “Derecho”, el escrito encuadró los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de deberes (art. 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles (art. 265), y señaló que el tema tomó dimensión pública porque fue noticia en distintos medios.

En la presentación también introdujo un antecedente: se aseguró que en 2024 estuvo vigente otro contrato entre “idénticos contratantes” y se pidió verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada dentro del plazo que prevé el decreto, y si esa actualización fue publicada en el sitio de la OA.

---------------

