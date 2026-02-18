El abogado de la demandante Kaley, Mark Lanier, acusó a las plataformas de "construir máquinas diseñadas para volver adictos los cerebros de los niños" al introducir características que los mantienen constantemente ocupados.

"Imaginen una máquina tragaperras que quepa en su bolsillo", dijo al jurado, compuesto por seis mujeres y seis hombres. " No requiere leer ni escribir, solo requiere un movimiento físico. Para una niña como Kaley, este movimiento es como la palanca de una máquina tragaperras. Cada vez que desliza la tarjeta, está jugando por estimulación mental. No por dinero, sino por estimulación mental", añadió.

Ella se obsesionó con estas plataformas; su salud mental se deterioró, infancia y edad adulta se desviaron de un desarrollo normal

Meta "el mayor mercado de pédofilos a nivel global"

Se espera que el director ejecutivo y fundador de Meta, Mark Zuckerberg, comparezca este miércoles en este juicio sin precedentes que determinará si las plataformas de redes sociales de Meta (incluidas Instagram, Facebook y WhatsApp), así como YouTube de Google, son adictivas y dañan deliberadamente a los niños.

El primero en testificar en este caso fue el jefe de Instagram, Adam Mosseri, el pasado 11 de febrero, que rechazó el concepto de adicción a las redes sociales, argumentando que se ha dicho adicto a una serie de Netflix por ver demasiados episodios, pero que no es lo mismo que una adicción clínica.

El 12 de febrero del 2026 también testificó la psiquiatra Anna Lembke para explicar la manera en que las redes sociales podían empezar como una primera droga, ya que, a través de likes, notificaciones y recompesas impredecibles liberan dopamina en el cerebro, generando una gratificación instantanea similar a los opiáceos. Sobre ello, dijo que este mecanismo activa el circuito de recompensa, motivando el uso constante y provocando efectos como ansiedad, disminución de la autoestima y necesidad de aprobación constante.

Pero, además de la demanda contra la empresa por generar adicción y empeorar las condiciones de salud mental, otra demanda, presentada en Nuevo México, alega que Meta "no logró frenar la oleada de material sexual dañino y propuestas sexuales dirigidas a menores" en Facebook e Instagram.

image Zuckerberg ha sido llamado en repetidas ocasiones ante el Congreso para abordar preocupaciones sobre sus plataformas, pero eSTE miércoles marcará la primera vez que debe testificar sobre denuncias de seguridad juvenil ante un jurado. Si el jurado falla a favor de Kaley, podría sentar un precedente.

"Meta, bajo el liderazgo de Zuckerberg, rechazó las recomendaciones de su equipo de integridad y se negó a imponer medidas de seguridad razonables para evitar que los menores fueran objeto de conversaciones de explotación sexual con sus chatbots de IA", escribió el fiscal general de Nuevo México en la demanda.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien lleva adelante este caso aparte contra la empresa, ha calificado a Meta como el "mayor mercado para depredadores y pedófilos a nivel mundial", poniendo como prueba un correo electrónico de un profesional de la seguridad infantil que afirma que 500,000 menores recibían diariamente mensajes sexuales específicos de adultos en Facebook e Instagram.

Según correos electrónicos y mensajes internos de Meta presentados ante el tribunal estatal de Nuevo México, el propio Zuckerberg autorizó a los menores a acceder a los chatbots de inteligencia artificial de Meta, a pesar de que los investigadores de seguridad de la compañía habían advertido que representaban un riesgo de participar en conversaciones sexuales.

Para ilustrar los comportamientos inadecuados de los chatbots, una periodista del Wall Street Journal se hizo pasar por una niña de 14 años y descubrió que un bot de Meta basado en el luchador profesional John Cena participaba con gusto en conversaciones sexuales sin apenas oposición.

"Te deseo, pero necesito saber que estás lista", le dijo el Cena-bot a quien, según él, era una adolescente. Tras saber que la joven de 14 años quería seguir adelante, el chatbot de IA les aseguró que "valoraría su inocencia" .

Los chatbots se lanzaron a principios de 2024, específicamente orientados a la interacción romántica y sexual a instancias de Zuckerberg, señala el The Wall Street Journal . En aquel momento, Ravi Sinha, responsable de la política de seguridad infantil de Meta, se mostró en contra: " No creo que crear y comercializar un producto que genere IA románticas para menores de 18 años sea aconsejable ni defendible", según documentos judiciales.

En 2023, otra investigación del Wall Street Journal reveló, de hecho, que Instagram permitía a los usuarios buscar términos relacionados con material de abuso sexual infantil. Pero, aunque estas consultas recibían una advertencia ("Estos resultados pueden contener imágenes de abuso sexual infantil"), igualmente se les ofrecía a los usuarios la opción de "ver los resultados de todos modos".

Los empleados de la empresa “presionaron fuertemente para que los controles parentales desactivaran GenAI, pero el liderazgo de GenAI se opuso declarando la decisión de Mark”, dicen los documentos.

image El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, analiza el nexo entre la seguridad pública, la salud mental y las experiencias adversas de los niños.

El fiscal de Nuevo México también expuso como evidencia probatoria cuando Meta encuestó a usuarios adolescentes sobre sus experiencias durante los siete días anteriores, lo que demostró que uno de cada cuatro reportó haber recibido insinuaciones sexuales no deseadas, y uno de cada cinco sufrió ciberacoso.

No obstante, en defensa de Meta, su portavoz, Andy Stone, declaró a la agencia Reuters que las acusaciones del fiscal de Nuevo México son inexactas. "Este es otro ejemplo de cómo el Fiscal General de Nuevo México selecciona cuidadosamente los documentos para presentar una imagen errónea e inexacta", afirmó.

Según Sacha Haworth, director ejecutivo del Tech Oversight Project, un grupo de vigilancia, “estos son los juicios de una generación; así como el mundo vio cómo los tribunales responsabilizaban a las grandes tabacaleras y farmacéuticas, por primera vez veremos a directores ejecutivos de grandes tecnológicas como Zuck declarar”.

“El mundo está observando, el ajuste de cuentas de Meta ha llegado, y las consecuencias apenas comienzan”, sentenció.

