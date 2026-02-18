Lazio de Italia planea construir un nuevo estadio, pero no desde cero sino que la idea es refaccionar un estadio abandonado, y que se construyó en la década del 50 del siglo pasado. Se trata del Estadio Flaminio, perteneciente al ayuntamiento de Roma y donde Lazio jugaba de local antes de mudarse al Olímpico.
REVIVE UN RECINTO HISTÓRICO
Lazio "reciclará" un estadio abandonado para construir su nueva "casa"
Lazio presentó un proyecto para la construcción de su nuevo estadio pero utilizando uno viejo y que está en desuso.
Lazio busca resucitar al Flaminio y revivir el pasado
La Lazio informó que el pasado 9 de febrero le presentó el proyecto al ayuntamiento de Roma, el dueño del Estadio Flaminio. La construcción total del proyecto saldría unos 480 millones de Euros, y el club capitalino no compraría el recinto sino que se encargaría de todos los gastos a cambio de una cesión por los próximos 99 años. Luego de ese período volverá a manos del ayuntamiento de la ciudad.
La historia del Estadio Flaminio
El Estadio Flaminio fue construido en el año 1957 para los Juegos Olímpicos de Roma 1960, y albergaba los partidos del equipo celeste antes de que este lo haga en el Estadio Olímpico de Roma. Además mientras el Estadio Olímpico de Roma tuvo refacciones para la Copa del Mundo 1990, ambos equipos capitalinos jugaron en el mismo.
Actualmente el estadio está en desuso y bastante desmejorado, y si bien pertenece al ayuntamiento de Roma por su estado se podría decir que es un estadio abandonado. Allí el partido más importante que se disputó fue la final del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de 1960 donde Yugoslavia ganó la medalla de oro venciendo a Dinamarca 3-1.
La idea del club romano y del ayuntamiento es aprovechar esta reforma para presentarse como posible sede de la Eurocopa 2032 que se disputará en Italia y Turquía.
Lo cierto es que mientras todos los clubes buscan nuevos terrenos y hacen sus estadios, o los tiran por completo abajo (como la Juventus hizo con el Delle Alpi) Lazio tiene memoria y buscar hacer su nueva casa sobre el viejo esqueleto de un estadio que tiene una gran historia y es de mucha importancia para Roma y toda Italia
