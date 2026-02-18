Lazio "reciclará" un estadio abandonado para construir su nueva "casa"

Lazio busca resucitar al Flaminio y revivir el pasado

La Lazio informó que el pasado 9 de febrero le presentó el proyecto al ayuntamiento de Roma, el dueño del Estadio Flaminio. La construcción total del proyecto saldría unos 480 millones de Euros, y el club capitalino no compraría el recinto sino que se encargaría de todos los gastos a cambio de una cesión por los próximos 99 años. Luego de ese período volverá a manos del ayuntamiento de la ciudad.