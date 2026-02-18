La reforma laboral del Gobierno entra en su etapa decisiva. La Cámara de Diputados comenzará a debatir este miércoles el proyecto de “Modernización Laboral” en un plenario de comisiones que funcionará como antesala del tratamiento en el recinto. La novedad principal es que el oficialismo decidió retirar el artículo más polémico de la iniciativa, vinculado a las licencias médicas.
DEBATE EXPRÉS
Contrarreloj en Diputados: El oficialismo modifica la reforma laboral para conseguir los votos clave
El oficialismo entendió que la única forma de aprobar la reforma laboral era dando de baja el artículo 44 del proyecto. Ahora todo se define en Diputados.
La reunión de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda —presididas por Lisandro Almirón y Alberto Benegas Lynch— marcará el inicio formal del tratamiento en la Cámara baja. Allí se buscará firmar dictamen para habilitar la discusión en el recinto en los próximos días.
La marcha atrás del oficialismo
La eliminación del artículo 44 representa un cambio significativo en la estrategia oficial. Ese punto había generado cuestionamientos tanto de la oposición como de sectores aliados, además de ser uno de los principales argumentos sindicales para convocar al paro general.
Inicialmente, el Gobierno evaluó alternativas intermedias: aclaraciones por reglamentación o una ley complementaria. Sin embargo, los bloques que el oficialismo necesita para aprobar la reforma rechazaron esas opciones y exigieron directamente la eliminación completa del artículo.
La presión política fue determinante. Espacios como PRO, MID, Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca —claves para reunir quórum— condicionaron su apoyo a la modificación del texto. Sin esos votos, la sesión ni siquiera podría iniciarse.
Finalmente, la Casa Rosada optó por retirar el artículo para garantizar el avance de la ley y evitar un bloqueo parlamentario.
Reforma laboral: Qué se discute ahora
El proyecto propone cambios en el sistema laboral argentino con el objetivo oficial de reducir litigiosidad, facilitar la contratación y promover el empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
Entre otros puntos, la iniciativa modifica esquemas de indemnización, incorpora nuevos mecanismos de cese laboral y redefine condiciones de contratación. El oficialismo sostiene que estas medidas apuntan a bajar costos laborales y generar puestos de trabajo registrados.
La oposición, en cambio, cuestiona el impacto sobre los derechos laborales y presentará dictámenes alternativos. Unión por la Patria anticipó un dictamen de minoría, mientras otros bloques también evalúan presentar posiciones propias.
El camino legislativo en Diputados
Durante el plenario se prevén exposiciones de especialistas y representantes sindicales. Tras esa etapa, se firmarán los dictámenes que habilitarán la sesión.
El Gobierno apuesta a obtener la aprobación en Diputados en una sesión extensa y luego devolver el proyecto al Senado para su sanción definitiva, ya que el texto tendrá modificaciones.
Así, la reforma laboral se convirtió en una de las discusiones centrales del año político: un debate que no solo pone en juego la normativa laboral sino también la capacidad del oficialismo para construir mayorías parlamentarias en un Congreso fragmentado.
El plenario de Comisiones reunida en Diputados:
