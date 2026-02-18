Contrarreloj en Diputados: El oficialismo modifica la reforma laboral para conseguir los votos clave

Finalmente, la Casa Rosada optó por retirar el artículo para garantizar el avance de la ley y evitar un bloqueo parlamentario.

Reforma laboral: Qué se discute ahora

El proyecto propone cambios en el sistema laboral argentino con el objetivo oficial de reducir litigiosidad, facilitar la contratación y promover el empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

Entre otros puntos, la iniciativa modifica esquemas de indemnización, incorpora nuevos mecanismos de cese laboral y redefine condiciones de contratación. El oficialismo sostiene que estas medidas apuntan a bajar costos laborales y generar puestos de trabajo registrados.

La oposición, en cambio, cuestiona el impacto sobre los derechos laborales y presentará dictámenes alternativos. Unión por la Patria anticipó un dictamen de minoría, mientras otros bloques también evalúan presentar posiciones propias.

El camino legislativo en Diputados

Durante el plenario se prevén exposiciones de especialistas y representantes sindicales. Tras esa etapa, se firmarán los dictámenes que habilitarán la sesión.

El Gobierno apuesta a obtener la aprobación en Diputados en una sesión extensa y luego devolver el proyecto al Senado para su sanción definitiva, ya que el texto tendrá modificaciones.

Así, la reforma laboral se convirtió en una de las discusiones centrales del año político: un debate que no solo pone en juego la normativa laboral sino también la capacidad del oficialismo para construir mayorías parlamentarias en un Congreso fragmentado.

El plenario de Comisiones reunida en Diputados:

Embed - COMISIÓN EN VIVO: CONJUNTA - 18 de febrero de 2026 - MODERNIZACIÓN LABORAL - Diputados Argentina

