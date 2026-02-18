Bomba: supermercado remata electrodomésticos con 50% de descuento

Un reconocido supermercado de Argentina se encuentra liquidando electrodomésticos con hasta 50% de descuento. Se trata de una posibilidad única de adquirir artículos con una gran rebaja para poder equipar la casa o bien cambiar algo que ya necesitaba reemplazo.
Nada mejor que poder adquirir productos con grandes descuentos y mucho más si se trata de electrodomésticos. Los mismos tienen una vida útil y a veces toca renovarlos, con lo cual esta es una oportunidad perfecta para dar una vuelta por este supermercado y ver las promociones.
El supermercado Carrefour está haciendo una liquidación de pequeños electrodomésticos en sus tiendas físicas y también online. Esto quiere decir que no solo vas a poder acceder a estas promociones yendo de forma presencial, sino que las vas a poder aprovechar desde todo el país.
Los artefactos que podés encontrar en rebajas son freidoras de aire, pavas eléctricas, tostadoras, jugueras, cafeteras y más. Hay varias marcas y modelos para aprovechar, ya que también vas a poder acceder a un 2x1 en freidoras con promoción de dos por $128.000. Otros artefactos cuestan menos de $120.000.
En algunas ocasiones podés aprovechar cuotas sin interés con tarjetas bancarias, con lo cual también se aligera muchísimo el gasto para que el bolsillo no lo sienta demasiado. Son promociones ideales para aprovechar y equipar esos rincones de la casa que necesitan un mimo.
