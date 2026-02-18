Mauricio Macri ya no puede ocultar lo de Guillermina Valdés: Qué dijo la actriz

“Nunca salí con él, ni a tomar un café, nada, nada trascendental. Yo estoy sola”, destacó Valdés.

"Antes que el rumor siga circulando es bueno saber la verdad, que sí, el ex presidente contactó a la ex mujer de Marcelo Tinelli, pero que no pasó nada más que eso entre ellos, según nos confirma Guillermina Valdes", agregó Ubfal.

Mauricio Macri y Guiilermina Valdés Mauricio Macri vinculado con Guillermina Valdés: La actriz revela lo que pasó.

¿Qué pasó entre Mauricio Macri y Guillermina Valdés?

El rumor sobre un posible vínculo entre Mauricio Macri y Guillermina Valdés se instaló hace algunos días.

La periodista de espectáculos Ximena Rijel fue quien lanzó la bomba.

"Tengo una información exclusiva de hoy domingo que no puede esperar al lunes, la tengo hace varios días y voy a hablar de Mauricio Macri", comenzó diciendo la comunicadora en un video que publicó en su cuenta de TikTok.

"Mauricio Macri le viene escribiendo a una conocida, muy conocida, modelo, que ahora es más actriz, tuvo dos parejas muy conocidas. Estoy hablando de Guillermina Valdés", siguió.

De acuerdo con Rijel, "Mauricio Macri parece que está tan enamorado que le empezó a escribir y la invitó a salir. Te digo más, no lo sabe nadie, creo que lo sabe ella y yo. Es una primicia exclusiva para Infoshow que arranca muy pronto".

Además, la periodista dijo que el expresidente tenía una lista de famosas y que la primera en esa lista era Valdés.

"Ahora hay que ver si tiene suerte con ella y, si no, va a ir seguramente por la segunda de su lista, porque en su lista tiene varias conocidas, pero la primera es Guillermina Valdés", indicó.

¿Cuáles famosas han sido vinculadas con Mauricio Macri?

Vale recordar que, tras la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada han aparecido rumores que vinculan al político con otras famosas, incluida Juana Viale.

Viale no tardó en salir públicamente para descartar cualquier acercamiento romántico con Macri.

"Lamento el daño que causan estas noticias falsas", escribió, entre otras cosas, la nieta de Mirtha Legrand en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Graciela Alfano también contó que el expresidente le escribió una de estas madrugadas y la invitó a comer.

“Hoy a las 4 de la mañana me escribió, quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos en el transcurso de esta semana”, dijo en aquel entonces la mediática.

Mauricio Macri y Juliana Awada oficializaron su separación en enero de 2026.

