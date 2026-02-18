Amazon Prime Video anuncia como novedad de su oferta de contenidos de marzo el documental 'Traslados', sobre los 'vuelos de la muerte', un método de exterminio que utilizó el cívico-militar Proceso de Reorganización Nacional (sin el respaldo de civiles es imposible la gobernabilidad de facto: Samuel Finer en 'The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics' o 'Los militares en la política mundial', texto de 1962).
EVENTO EL LUNES 02/03
'Traslados' (los vuelos de la muerte) llega en marzo a Amazon Prime
'Traslados', documental sobre los Vuelos de la Muerte, se estrena en Amazon Prime Video en marzo, con evento testimonial el 02/03.
Los ejecutores denominaban «traslado» al método. Las víctimas eran inyectadas con pentotal sódico aduciendo ser una vacuna y arrojadas vivas, semi desnudas y en estado de somnolencia desde aeronaves militares en vuelo sobre el mar o el Río de la Plata.
En 1976 aparecieron en la costa del este del Uruguay varios cuerpos destruidos, según testimonios de personas en Cabo Polonio. En 1977 aparecieron varios cuerpos en las costas de Santa Teresita y Mar del Tuyú. Los cadáveres fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle, pero los forenses informaron que la causa de muerte fue el «choque contra objetos duros desde gran altura».
Los últimos cuerpos recuperados, arrojados a finales de 1978, habían pasado sus últimos días de vida en el clandestino 'El Olimpo' (ubicado en Ciudad de Buenos Aires, entre las calles Olivera, Ramón Falcón, Lacarra, Fernández y Rafaela).
En su 'Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar', el periodista y jefe de la inteligencia de Montoneros, Rodolfo Walsh, mencionó en marzo de 1977:
"(...) Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después de que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. (…) En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea, sin que se enteren el general Videla, el almirante Massera o el brigadier Agosti (…)".
Documental
El 02/03 se estrenará el documental 'Traslados' en la plataforma de streaming Amazon Prime Video, filme que ya estuvo en cines (7 semanas en 2024) y participó de varios festivales internacionales (Cannes, San Sebastián, Varsovia y Palm Springs).
El evento de presentación en Amazon tendrá la participación de varias personalidades que participaron de la filmación y un cierre musical con la interpretación de la canción de Charly García, 'Los Dinosaurios', por Vera Spinetta y en piano Sebastián Furman.
La investigación a cargo de Eduardo Anguita (licenciado en Comunicación Social UBA y exmilitante del PRT- ERP), y Daniel Cecchini (director periodístico del ex Miradas al Sur, y corresponsal de medios extranjeros) permitió reunir documentación dispersa, archivos inéditos y testimonios de sobrevivientes, familiares y expertos.
Producido por Zoe Hochbaum (Orca Films) y Milagros Hadad (Infobae), fue dirigido por Nicolás Gil Lavedra.
El guion es de Gustavo Gersberg.
Edición de Santiago Parysow, fotografía de Paul Aenlle y música de Luciano Supervielle y Camila Rodríguez.
Entre otros testimonios, se destaca la participación del piloto, director y actor Enrique Piñeyro, quien relata el regreso en 2023 de uno de los aviones utilizados en los Vuelos de la Muerte a territorio argentino.
Importante el desembarco de 'Traslados' en el catálogo internacional de Prime Video y también lo es que el streaming represente la posibilidad de acercar estos relatos a nuevas generaciones y audiencias.
