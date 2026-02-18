'Traslados' (los vuelos de la muerte) llega en marzo a Amazon Prime

"(...) Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después de que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. (…) En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea, sin que se enteren el general Videla, el almirante Massera o el brigadier Agosti (…)".

El 02/03 se estrenará el documental 'Traslados' en la plataforma de streaming Amazon Prime Video, filme que ya estuvo en cines (7 semanas en 2024) y participó de varios festivales internacionales (Cannes, San Sebastián, Varsovia y Palm Springs).

El evento de presentación en Amazon tendrá la participación de varias personalidades que participaron de la filmación y un cierre musical con la interpretación de la canción de Charly García, 'Los Dinosaurios', por Vera Spinetta y en piano Sebastián Furman.

La investigación a cargo de Eduardo Anguita (licenciado en Comunicación Social UBA y exmilitante del PRT- ERP), y Daniel Cecchini (director periodístico del ex Miradas al Sur, y corresponsal de medios extranjeros) permitió reunir documentación dispersa, archivos inéditos y testimonios de sobrevivientes, familiares y expertos.

Producido por Zoe Hochbaum (Orca Films) y Milagros Hadad (Infobae), fue dirigido por Nicolás Gil Lavedra.

El guion es de Gustavo Gersberg.

Edición de Santiago Parysow, fotografía de Paul Aenlle y música de Luciano Supervielle y Camila Rodríguez.

Entre otros testimonios, se destaca la participación del piloto, director y actor Enrique Piñeyro, quien relata el regreso en 2023 de uno de los aviones utilizados en los Vuelos de la Muerte a territorio argentino.

Importante el desembarco de 'Traslados' en el catálogo internacional de Prime Video y también lo es que el streaming represente la posibilidad de acercar estos relatos a nuevas generaciones y audiencias.

