Enfermedades raras: Las más sorprendentes y un peligro para cientos de millones de personas

-Muchas aparecen en la infancia.

-Presentan síntomas complejos o poco específicos.

-El diagnóstico puede tardar años.

-Existen pocos tratamientos disponibles.

Paradójicamente, aunque cada una es poco frecuente, en conjunto constituyen un problema sanitario de gran magnitud.

ENFERMEDADESRARASLASMASSORPRENDENTESYUNPELIGROPARACIENTOSDEMILLONESDEPERSONASFOTO3 Las enfermedades raras o poco frecuentes afectan a muy pocas personas alrededor del mundo y existen entre 7.000 y 8.000 identificadas.

Las enfermedades más raras conocidas (y sorprendentes)

A continuación, una selección de algunas de las enfermedades más raras documentadas por la medicina moderna, elegidas por su excepcional rareza, singularidad biológica o impacto clínico.

1. Fibrodisplasia osificante progresiva (FOP)

Conocida como la enfermedad del “hombre de piedra”, provoca que músculos, tendones y ligamentos se transformen progresivamente en hueso. Pequeños traumatismos o inflamaciones pueden desencadenar la formación de tejido óseo adicional, limitando el movimiento hasta la inmovilidad completa.

Se estima que afecta a aproximadamente una persona por cada dos millones.

2. Progeria (síndrome de Hutchinson-Gilford)

Esta enfermedad genética provoca un envejecimiento extremadamente acelerado en niños. Los pacientes desarrollan síntomas típicos de la vejez —arteriosclerosis, pérdida de cabello, fragilidad ósea— durante la infancia. La esperanza de vida suele situarse alrededor de la adolescencia.

3. Epidermólisis bullosa (“piel de mariposa”)

Una enfermedad genética que causa una extrema fragilidad cutánea: la piel se rompe o ampolla ante el mínimo roce. Las heridas pueden afectar también órganos internos, generando dolor crónico y riesgo de infecciones graves.

Aunque es poco frecuente, su impacto en la calidad de vida es enorme.

4. Síndrome de Cotard

Una rara alteración neuropsiquiátrica en la que la persona cree estar muerta, no existir o haber perdido órganos internos. Se ha descrito en casos asociados a depresión severa, lesiones cerebrales o trastornos neurológicos.

5. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas

Un trastorno neurológico que altera la percepción del tamaño y la distancia. Los objetos pueden parecer gigantes o diminutos, y el propio cuerpo puede sentirse deformado. Se ha relacionado con migrañas, epilepsia o infecciones virales.

6. Insensibilidad congénita al dolor

Las personas afectadas no sienten dolor físico, lo que puede parecer una ventaja, pero en realidad supone un grave riesgo: lesiones graves, fracturas o infecciones pueden pasar desapercibidas.

El gran problema: diagnosticar lo excepcional

Uno de los mayores retos de las enfermedades raras es el diagnóstico. Muchos pacientes pasan años consultando especialistas antes de obtener una explicación clara. Esto ocurre porque:

-Los síntomas pueden confundirse con enfermedades comunes.

-Existen pocos casos documentados.

-La investigación es limitada debido al bajo número de pacientes.

Se calcula que entre el 40% y el 50% de las personas con enfermedades raras carecen inicialmente de un diagnóstico preciso.

Sin embargo, los avances en genética y secuenciación del ADN están cambiando este panorama, permitiendo identificar nuevas enfermedades y comprender mejor su origen.

Por qué estudiar enfermedades raras ayuda a todos

Aunque afectan a pocos pacientes individualmente, el estudio de estas patologías ha generado descubrimientos fundamentales para la medicina general. Investigaciones sobre enfermedades raras han permitido:

-Comprender mejor procesos celulares básicos.

-Desarrollar terapias génicas innovadoras.

-Avanzar en tratamientos contra cáncer, enfermedades neurológicas o metabólicas.

En muchos casos, estudiar lo excepcional revela mecanismos biológicos universales.

