Alerta por norovirus en los Juegos Olímpicos: Así es la enfermedad que está atacando a los atletas

Las autoridades aseguran que no habrá un brote más amplio en los Juegos Olímpicos, y han declarado que, de momento, hay casos aislados y contenidos en delegaciones específicas.

¿Qué es el norovirus?

El norovirus es un virus altamente contagioso, cuya enfermedad es conocida como "gripe estomacal" o "virus estomacal", aunque no sea gripe.

Raúl Rivas Gonzalez, catedrático de microbiología, y miembro de la Sociedad Española de Microbiología, explica en The Conversation que, "el norovirus es un virus de ARN monocatenario perteneciente a la familia Caliciviridae, y es la principal causa de gastroenteritis aguda (GEA) en el mundo, provocando cerca de 685 millones de casos al año".

"Globalmente, se estima que ocurren 1,5 millones de muertes por GEA, de las cuales entre 136.000 y 278.000 spm debidas a norovirus", agrega.

Este virus se trasmite rápidamente. La Clínica Mayo indica que el norovirus se puede propagar a través de alimentos o agua que se contaminan durante la preparación o a través de superficies contaminadas.

Síntomas del norovirus

Los signos y síntomas de la infección por norovirus pueden aparecer de manera repentina, y comenzar entre 12 y 48 horas después de exponerse al virus.

Las personas con norovirus pueden presentar síntomas como:

Diarrea

Náuseas

Vómitos

Dolor o calambres estomacales

Sensación de malestar general

Febrícula

Dolor muscular

Cómo prevenir el norovirus

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) sugieren lo siguiente para prevenir el norovirus:

Lávese las manos bien y con frecuencia

Cocine bien los mariscos y lave las frutas y verduras

Limpiar y desinfectar superficies contaminadas

Lavar la ropa con agua caliente

------

Más noticias en Urgente24

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra, ya tiene su efecto dominó

Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha

El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento

Uruguay quiere ingresar al acuerdo de libre comercio N°1 del mundo