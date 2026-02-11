Alerta por norovirus en los Juegos Olímpicos: Así es la enfermedad que está atacando a los atletas

Los Juegos Olímpicos de Invierno enfrentan una amenaza más allá de la crisis climática: Norovirus. Esta enfermedad ha estado atacando a algunos atletas en el evento deportivo Milán y ha obligado a suspender algunas competiciones. Las autoridades trabajan para contener un posible brote de norovirus.
El pasado 5 de febrero, el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 y la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo se vieron obligados a posponer un partido femenino de hockey sobre hielo por atletas con norovirus.
La decisión de cambiar el calendario se tomó “colectivamente y de acuerdo con los principios de salud y seguridad establecidos”, dijo el COI en ese momento.
Finlandia se enfrentaba contra Canadá, pero las autoridades identificaron casos de norovirus en el equipo finlandés. Luego, también, en el equipo de hockey sobre hielo femenino de Suiza.
Las autoridades aseguran que no habrá un brote más amplio en los Juegos Olímpicos, y han declarado que, de momento, hay casos aislados y contenidos en delegaciones específicas.
¿Qué es el norovirus?
El norovirus es un virus altamente contagioso, cuya enfermedad es conocida como "gripe estomacal" o "virus estomacal", aunque no sea gripe.
Raúl Rivas Gonzalez, catedrático de microbiología, y miembro de la Sociedad Española de Microbiología, explica en The Conversation que, "el norovirus es un virus de ARN monocatenario perteneciente a la familia Caliciviridae, y es la principal causa de gastroenteritis aguda (GEA) en el mundo, provocando cerca de 685 millones de casos al año".
"Globalmente, se estima que ocurren 1,5 millones de muertes por GEA, de las cuales entre 136.000 y 278.000 spm debidas a norovirus", agrega.
Este virus se trasmite rápidamente. La Clínica Mayo indica que el norovirus se puede propagar a través de alimentos o agua que se contaminan durante la preparación o a través de superficies contaminadas.
Síntomas del norovirus
Los signos y síntomas de la infección por norovirus pueden aparecer de manera repentina, y comenzar entre 12 y 48 horas después de exponerse al virus.
Las personas con norovirus pueden presentar síntomas como:
- Diarrea
- Náuseas
- Vómitos
- Dolor o calambres estomacales
- Sensación de malestar general
- Febrícula
- Dolor muscular
Cómo prevenir el norovirus
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) sugieren lo siguiente para prevenir el norovirus:
- Lávese las manos bien y con frecuencia
- Cocine bien los mariscos y lave las frutas y verduras
- Limpiar y desinfectar superficies contaminadas
- Lavar la ropa con agua caliente
