Post cirugía cardíaca: Juan Schiaretti vuelve al Congreso en una semana caliente

Juan Schiaretti Vigo P Juan Schiaretti vuelve al Congreso.

Juan Schiaretti y Provincias Unidas

La presencia de Schiaretti en la conducción del bloque de Provincias Unidas llegará para reforzar el novedoso espacio, que quedó “tocado” por la baja performance de octubre pasado a nivel electoral. Precisamente, el ex gobernador podrá oficiar de figura “ordenadora” ante la multiplicidad de dirigentes que conforman PU en el Congreso.

El perfil que Schiaretti podría ejecutar desde su banca estaría orientado al diálogo directo con el oficialismo y la oposición. Dentro de una gran variedad de análisis, se repitió la posibilidad de que el ex interventor de Santiago del Estero pueda darle a Provincias Unidas el rol de “árbitro” ante las avanzadas de La Libertad Avanza y sus proyectos oficiales.

En torno a la dinámica parlamentaria, Schiaretti oficiará de interlocutor con los gobernadores que fundaron Provincias Unidas. Estos últimos, de negociaciones permanentes con la Casa Rosada, necesitan fuerza parlamentaria para mantener sus exigencias a la administración libertaria reacia a cumplir con los términos coparticipativos.

Será Martín Llaryora, el gobernador de Córdoba, quien mayor llegada tenga a Schiaretti y su bloque debido a la estrecha relación que mantienen ambos. De su parte podría esperarse un mayor nivel de influencia no solo en los parlamentarios cordobeses, que ya le respondían, sino ahora también de otros legisladores provinciales.

Juan Schiaretti 13P Juan Schairetti en Provincias Unidas.

Juan Schiaretti en el Congreso

Para el ‘Gringo’, la jura del jueves será la cuarta oportunidad de ingreso a la Cámara baja. La primera ocasión se produjo en 1993, cuando asumió la representación de Córdoba para el PJ, en un periodo que debía durar hasta 1997 pero que se cortó abruptamente en 1995 cuando fue designado como interventor de Santiago del Estero.

Posteriormente, fue elegido como diputado en el año 2001. Una vez más, Schiaretti no completó su mandato que se cortó en 2003, cuando se pasó al ejecutivo cordobés como vicegobernador de su socio político, José Manuel de la Sota.

Por último, y nuevamente renunciando de manera prematura, Schiaretti asumió una banca en el año 2013 y la sostuvo hasta el 2015, cuando fue electo gobernador por segunda ocasión en su provincia natal.

