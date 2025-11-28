El exgobernador de Córdoba y diputado nacional electo Juan Schiaretti fue intervenido con éxito el viernes (28/11) en un procedimiento programado producto de una afección cardíaca.
EN FUNDACIÓN FAVALORO
Juan Schiaretti (ex gob. Córdoba) se recupera de una intervención exitosa
El exgobernador de Córdoba fue operado de una afección cardíaca. Juan Schiaretti, se recupera favorablemente en la Fundación Favaloro.
El ex candidato presidencial fue operado en la Fundación Favaloro, donde comenzó el proceso de recuperación tras la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, técnica menos invasiva que la cirugía tradicional a corazón abierto.
"Resultado exitoso"
“El procedimiento resultó exitoso y se recupera en la unidad de cuidados coronarios de dicho centro de salud”, señaló un comunicado del equipo de prensa del exmandatario cordobés y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Provincias Unidas
Recordemos que Schiaretti encabezó la lista de Provincias Unidas en la provincia de Córdoba y el resultado no fue el esperado: quedó en segundo lugar con poco más de 28%, a 15 puntos de distancia de La Libertad Avanza, el ganador de la jornada.
Con esa compulsa, el 'cordobesismo' se hizo de tres bancas para el período 2025-2029, que se sumarán a otras tres con mandato hasta el 2027
Schiaretti se integrará al interbloque que negocian los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martín Llaryora; de Chubut, Ignacio Torres; y de Jujuy, Carlos Sadir, junto con otras fuerzas políticas.
