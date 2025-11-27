No caben dudas que una de las polémicas más grandes del fútbol argentino en el último tiempo es la consagración de Rosario Central como Campeón de Liga 2025 elegido a dedo por la AFA. Ahora se supo que nada menos que River se plantó en contra de la asociación que preside Chiqui Tapia.
River se le plantó a la AFA y dejó en offside a Chiqui Tapia
En las últimas horas River contradijo las versiones de la AFA en relación a la designación de Rosario Central como Campeón de la Liga 2025.
Desde el momento en el que se le entregó el trofeo a Rosario Central se generó un verdadero escándalo donde uno de los primeros clubes en poner el grito en el cielo fue Estudiantes de La Plata al asegurar que en ningún momento hubo votación para entregarle la nueva estrella al Canalla. Ahora el que avaló la versión del Pincha fue River.
En la última reunión de Comisión Directiva de River fue Roberto Riusech, vocal de la oposición, el que consultó la razón por la cual Ignacio Villarruel, representante del Millonario en AFA, avaló que Rosario Central sea campeón designado. Fue allí que el vicepresidente 2° del club tomó la palabra para aclarar la situación que generó ruido interno en las oficinas del Monumental.
River confirmó que no hubo votación
“Ni siquiera fue una reunión del Comité Ejecutivo de AFA. La decisión de ese campeonato, que es una atribución solamente del Comité Ejecutivo de AFA, está mal porque fue una reunión de la Liga Profesional, que es un órgano dentro de AFA. La formalidad de la reunión no tuvo la rigidez que generalmente tiene el Comité Ejecutivo de AFA, donde hay una orden del día. Fue una reunión informativa de cómo estaba planteado el calendario 2026”, comentó Villarroel en primer lugar.
Acto seguido, el dirigente de River explicó cómo se le entregó el título a Rosario Central. “Al final de la reunión, sin ponerlo a consideración, se comentó a la mesa donde estaban los presidentes y vicepresidentes de los clubes que se iba a hacer un reconocimiento a Rosario Central por haber liderado la tabla de puntuación anual. Después eso se transformó, sin ningún tipo de expresión de voluntad, consentimiento o voto, en lo que fue la entrega de la copa a Central”, sentenció.
De esta manera Villarroel, que además de ser vicepresidente 2° de River es uno de los vicepresidentes de AFA, dejó en offside a Claudio Tapia y Pablo Toviggino dejando en claro que jamás hubo una votación para darle un título a Rosario Central. Esto abre las puertas a que el Millonario comience una nueva era donde dejará de estar palmo a palmo con la Asociación del Fútbol Argentino.
