River se le plantó a la AFA y dejó en offside a Chiqui Tapia

image

River confirmó que no hubo votación

“Ni siquiera fue una reunión del Comité Ejecutivo de AFA. La decisión de ese campeonato, que es una atribución solamente del Comité Ejecutivo de AFA, está mal porque fue una reunión de la Liga Profesional, que es un órgano dentro de AFA. La formalidad de la reunión no tuvo la rigidez que generalmente tiene el Comité Ejecutivo de AFA, donde hay una orden del día. Fue una reunión informativa de cómo estaba planteado el calendario 2026”, comentó Villarroel en primer lugar.