En la noche del miércoles (26/11) Sabrina Rojas confirmó lo que era un secreto a voces al hacer oficial que el ciclo Pasó en América llegará a su final a fin de año. La conductora afirmó que el 31 de diciembre será la última emisión del programa que conduce junto a Augusto Tartúfoli.
TERMINÓ LO QUE SE DABA
Sabrina Rojas confirmó el final de su programa con un "palito" incluido para América TV
Finalmente, Sabrina Rojas hizo oficial la finalización del ciclo televisivo Pasó en América y aprovechó el momento para desafiar a las autoridades del canal.
Mirando a cámara la modelo dijo: "Aprovechanos porque el 31 de diciembre nos vamos. Felices, contentos, con un montón de propuestas pero terminamos". Asimismo, se tomó un momento para aclarar que en otro momento puede llevarse a cabo la vuelta: "Uno nunca sabe cuando puede volver, obviamente".
Además, luego de anunciar la finalización aprovechó para dedicarle un "palito" a América TV y adelantó con picardía y desafiante: "Nos vamos a divertir más que nunca. Vamos a hacer lo que se nos cante".
Es preciso destacar que el proyecto en más de una ocasión caminó por la cornisa pero supo mantenerse al aire durante varios meses. Sin embargo, la llegada de Beto Casella sirvió para finalmente darlo por terminado. La idea de las autoridades es que su lugar sea ocupado por Polémica en el Bar hasta que comience la nueva apuesta.
Sabrina Rojas fue tentada por Telefe
Por medio del programa Mediodía bien arriba, el periodista Guillermo Pardini se refirió a cómo continuará la programación de Telefe en 2026.
"Hay mucho gerente preocupado. ¿Te suena economía de guerra? El plan de trabajo es estudiar minuciosamente costos del canal, se vienen ajustes, recortes, reducción salvaje del presupuesto y prácticamente la eliminación de los gastos de representación. Los programas que no sean rentables van a desaparecer de la pantalla de Telefe", expresó con firmeza.
En la carpeta de fichajes del canal de las pelotas aparecen nada menos que Pamela David y Sabrina Rojas. De esa manera, las dos conductoras que actualmente se encuentran en América TV podrían cruzar de vereda y desembarcar en el canal de las pelotas.
El hecho de que la conductora de Pasó en América haya hecho oficial la finalización del ciclo televisivo permite que la versión de cambio de aire tome más fuerza y deja abierta la posibilidad de que haga un salto en su trayectoria televisiva.
