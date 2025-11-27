Sabrina Rojas confirmó el final de su programa con un "palito" incluido para América TV

Sabrina Rojas fue tentada por Telefe

Por medio del programa Mediodía bien arriba, el periodista Guillermo Pardini se refirió a cómo continuará la programación de Telefe en 2026.

"Hay mucho gerente preocupado. ¿Te suena economía de guerra? El plan de trabajo es estudiar minuciosamente costos del canal, se vienen ajustes, recortes, reducción salvaje del presupuesto y prácticamente la eliminación de los gastos de representación. Los programas que no sean rentables van a desaparecer de la pantalla de Telefe", expresó con firmeza.

En la carpeta de fichajes del canal de las pelotas aparecen nada menos que Pamela David y Sabrina Rojas. De esa manera, las dos conductoras que actualmente se encuentran en América TV podrían cruzar de vereda y desembarcar en el canal de las pelotas.

El hecho de que la conductora de Pasó en América haya hecho oficial la finalización del ciclo televisivo permite que la versión de cambio de aire tome más fuerza y deja abierta la posibilidad de que haga un salto en su trayectoria televisiva.

