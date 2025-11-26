El nuevo robo que marca tu casa en segundos sin que lo notes

El robo pasó de ser una cuestión de oportunidad callejera a transformarse en una operación meticulosamente planificada. Los delincuentes ya no respetan a nadie: ancianos, niños y mujeres quedan expuestos a la violencia cotidiana, mientras que los hombres pueden terminar con un arma en la cabeza por un simple par de zapatillas. Sin embargo, ahora apareció algo todavía más inquietante. Una nueva forma de actuar que tiene como objetivo principal ingresar directamente a los hogares, aprovechando la confianza que depositamos en quienes traen paquetes hasta nuestra puerta.