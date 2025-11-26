Renzo Castillo: "estuve preso con el gendarme Nahuel Gallo, está deteriorado en la prisión El Rodeo"

“Yo llevo 4 meses en libertad pero nunca pude recuperarme. Dejé El rodeo en julio pero uno sigue encerrado y vive pensando en los que quedaron en las celdas. Ya no soy la misma persona”

image Renzo Castillo, estuvo preso en El Rodeo, Venezuela, junto al gendarme Nahuel Gallo

La situación del gendarme argentino

“Nahuel Gallo trata de mantener el ánimo, intenta hacer bromas a pesar de todo lo que soporta. Prefiere no salir porque los carceleros te graban para luego decir que te encuentras en buenas condiciones”.

Te dan un litro de agua potable cada 24 horas. A veces ni eso. Vivimos rodeados de ratones, cucarachas y arañas" rememoró. Los golpes son constantes. Los guardias responden con violencia a cualquier queja. Nunca recibimos información sobre los procesos judiciales que se libraron en nuestra contra.

“Nahuel no muestra mucho sus sentimientos pero se alegró enormemente al saber que su hijo y su esposa habían podido salir de Venezuela y llegado a Argentina. Sabe que es un rehén y espera que no lo olviden”.