“El gendarme Nahuel Gallo canta el himno argentino con orgullo para darse ánimo a pesar de estar sobreviviendo de la peor manera. Varias veces pensó en arrojarse de cabeza desde el segundo piso para acabar con el sufrimiento” expresó Renzo Castillo, un joven de doble nacionalidad peruana-norteamericana.
EX DETENIDO EN VENEZUELA
Renzo Castillo: "estuve preso con el gendarme Nahuel Gallo, está deteriorado en la prisión El Rodeo"
Existen 80 presos extranjeros detenidos en Venezuela, además del gendarme argentino. En total, suman casi un millar los presos políticos en el país caribeño.
“Mi mujer aún está secuestrada, no la veo desde el mes de diciembre del año pasado. Casi un año. Se llama Carolina Chirinos Zambrano” expresó Castillo, quien soportó 10 meses de cautiverio tras ser acusado de participar en un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro.
“Las celdas tiene cuatro pasos de largo por tres pasos de ancho. Existen literas de cemento para intentar descansar pero no hay baño. Apenas, un agujero en el piso. Te levantan a las 5 y media de la mañana a los gritos y la bulla dura luego todo el día. La comida es asquerosa, hace que te enfermes ya que pasas casi las 24 horas del día en la celda” explicó Renzo.
“Yo llevo 4 meses en libertad pero nunca pude recuperarme. Dejé El rodeo en julio pero uno sigue encerrado y vive pensando en los que quedaron en las celdas. Ya no soy la misma persona”
La situación del gendarme argentino
“Nahuel Gallo trata de mantener el ánimo, intenta hacer bromas a pesar de todo lo que soporta. Prefiere no salir porque los carceleros te graban para luego decir que te encuentras en buenas condiciones”.
“Nahuel no muestra mucho sus sentimientos pero se alegró enormemente al saber que su hijo y su esposa habían podido salir de Venezuela y llegado a Argentina. Sabe que es un rehén y espera que no lo olviden”.