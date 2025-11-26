urgente24
MUNDO gendarme > Venezuela > Nicolás Maduro

EX DETENIDO EN VENEZUELA

Renzo Castillo: "estuve preso con el gendarme Nahuel Gallo, está deteriorado en la prisión El Rodeo"

Existen 80 presos extranjeros detenidos en Venezuela, además del gendarme argentino. En total, suman casi un millar los presos políticos en el país caribeño.

26 de noviembre de 2025 - 19:43
Gendarme argentino Nahuel Gallo

Gendarme argentino Nahuel Gallo

“El gendarme Nahuel Gallo canta el himno argentino con orgullo para darse ánimo a pesar de estar sobreviviendo de la peor manera. Varias veces pensó en arrojarse de cabeza desde el segundo piso para acabar con el sufrimiento” expresó Renzo Castillo, un joven de doble nacionalidad peruana-norteamericana.

“Mi mujer aún está secuestrada, no la veo desde el mes de diciembre del año pasado. Casi un año. Se llama Carolina Chirinos Zambrano” expresó Castillo, quien soportó 10 meses de cautiverio tras ser acusado de participar en un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro.

image
Diosdado Cabello expuso en la televisi&oacute;n de Venezuela a Renzo Castillo

Diosdado Cabello expuso en la televisión de Venezuela a Renzo Castillo

En El Rodeo existe un olor a muerte, frío. Se huele a cemento y metal. Los sonidos son escalofriantes cuando cierran las rejas o ponen las esposas a los presos. Te hacen escuchar todo el tiempo discursos del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Es una forma más de torturarte porque lo que dicen son todas mentiras. En El Rodeo existe un olor a muerte, frío. Se huele a cemento y metal. Los sonidos son escalofriantes cuando cierran las rejas o ponen las esposas a los presos. Te hacen escuchar todo el tiempo discursos del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Es una forma más de torturarte porque lo que dicen son todas mentiras.

Seguir leyendo

“Las celdas tiene cuatro pasos de largo por tres pasos de ancho. Existen literas de cemento para intentar descansar pero no hay baño. Apenas, un agujero en el piso. Te levantan a las 5 y media de la mañana a los gritos y la bulla dura luego todo el día. La comida es asquerosa, hace que te enfermes ya que pasas casi las 24 horas del día en la celda” explicó Renzo.

“Yo llevo 4 meses en libertad pero nunca pude recuperarme. Dejé El rodeo en julio pero uno sigue encerrado y vive pensando en los que quedaron en las celdas. Ya no soy la misma persona”

image
Renzo Castillo, estuvo preso en El Rodeo, Venezuela, junto al gendarme Nahuel Gallo

Renzo Castillo, estuvo preso en El Rodeo, Venezuela, junto al gendarme Nahuel Gallo

La situación del gendarme argentino

“Nahuel Gallo trata de mantener el ánimo, intenta hacer bromas a pesar de todo lo que soporta. Prefiere no salir porque los carceleros te graban para luego decir que te encuentras en buenas condiciones”.

Te dan un litro de agua potable cada 24 horas. A veces ni eso. Vivimos rodeados de ratones, cucarachas y arañas” rememoró. Los golpes son constantes. Los guardias responden con violencia a cualquier queja. Nunca recibimos información sobre los procesos judiciales que se libraron en nuestra contra. Te dan un litro de agua potable cada 24 horas. A veces ni eso. Vivimos rodeados de ratones, cucarachas y arañas” rememoró. Los golpes son constantes. Los guardias responden con violencia a cualquier queja. Nunca recibimos información sobre los procesos judiciales que se libraron en nuestra contra.

“Nahuel no muestra mucho sus sentimientos pero se alegró enormemente al saber que su hijo y su esposa habían podido salir de Venezuela y llegado a Argentina. Sabe que es un rehén y espera que no lo olviden”.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES