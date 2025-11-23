Yanina Latorre soltó una bomba que terminó explotándole en las manos. La angelita, ahora también al frente de su propio programa en América TV, se lanzó con una primicia jugada que duró menos que un suspiro en redes sociales. ¿El problema? Ni siquiera su compañero de trinchera, Ángel de Brito, le dio el guiño que esperaba. Todo lo contrario: la dejó pagando.
¡NO LA DEFENDIÓ NADIE!
Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona
Yanina Latorre lanzó una primicia explosiva sobre Flor de la V, pero Ángel De Brito y la propia conductora la desmintieron al instante.
La cosa arrancó cuando la esposa de Diego Latorre abrió fuego con una revelación que prometía sacudir la pantalla chica. Sin vueltas, disparó: "¿Se acuerdan que hace poco se habló que iban a cambiar de horario, el programa de Carmen Barbieri y de Flor de la V para fin de año? Bueno, Canal 9 a una de estas dos conductoras le mintió". Ahí nomás, el aire se puso denso. Porque cuando Yanina habla de mentiras televisivas, el espectáculo se paraliza.
Pero la panelista no frenó. Con la seguridad de quien tiene el mejor dato guardado bajo siete llaves, continuó: "Hay una que va a seguir y otra que a fin de diciembre se lo van a levantar y ni a ella ni a su panel se lo comunicaron". Y sin anestesia, añadió: "Canal 9 tiene pensado discontinuar el programa de Flor de la V", en referencia a "Los Profesionales de Siempre", ciclo que sale al aire de lunes a viernes de 13:30 a 15:30 horas.
La conductora no se guardó nada y hasta metió en la ecuación un posible reemplazo. Según sus fuentes, Tomás Dente sería el elegido para ocupar la silla que dejaría vacante la conductora. El argumento económico que planteó fue contundente: "Levantarían 'Los Profesionales de Siempre' porque el canal y la productora pierden con ese programa 15 mil dólares por mes".
Ángel De Brito y Flor de la V desmienten la versión de Yanina Latorre
Hasta ahí, todo parecía un escándalo. Pero lo que vino después convirtió la noticia en un boomerang. Porque Ángel de Brito, ese mismo que compartió años de estudio con Yanina en LAM y que conoce cada sitio de su personalidad, salió al cruce con otra información sobre el tema: "El canal me dice que Flor va a continuar y que tiene contrato por tres años".
Sin embargo, el golpe de gracia vino de la propia protagonista. Florencia de la V no se anduvo con rodeos y liquidó la versión con una claridad aplastante: "Lo que dice Yanina es mentira, firmé por tres años. Ya tengo producción nueva y a partir del 2026 vamos de 15:00 a 17:00". Confirmó el cambio de horario, sí, pero finalizó con la idea del supuesto despido.
Y como si lo dicho fuera poco, Flor agregó un dardo envenenado que dejó a Yanina en una posición sumamente incómoda: "Me extraña que Yanina tire una data de mi programa sin escribirme para chequear la info". Traducción: antes de mandar al frente a alguien, hay que corroborar la información. Una lección básica del periodismo que, esta vez, pareció quedar pendiente.
-----------------------------
