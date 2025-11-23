Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona

Sin embargo, el golpe de gracia vino de la propia protagonista. Florencia de la V no se anduvo con rodeos y liquidó la versión con una claridad aplastante: "Lo que dice Yanina es mentira, firmé por tres años. Ya tengo producción nueva y a partir del 2026 vamos de 15:00 a 17:00". Confirmó el cambio de horario, sí, pero finalizó con la idea del supuesto despido.

Y como si lo dicho fuera poco, Flor agregó un dardo envenenado que dejó a Yanina en una posición sumamente incómoda: "Me extraña que Yanina tire una data de mi programa sin escribirme para chequear la info". Traducción: antes de mandar al frente a alguien, hay que corroborar la información. Una lección básica del periodismo que, esta vez, pareció quedar pendiente.

Embed - America TV on Instagram: " CANAL 9 LEVANTARÍA EL PROGRAMA DE FLOR DE LA V Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre" View this post on Instagram Publicación en Instagram de América TV.

