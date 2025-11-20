Viviana Canosa prendió el ventilador y Javier Milei cayó en la volteada: "Me quieren..."

Pero ahí no terminó la cosa. Viviana aseguró que detrás de todo esto hay una operación orquestada en su contra. "Estuve averiguando y vi por dónde viene la operación... es una operación del Gobierno conmigo, como siempre. Me quieren cancelar", afirmó con contundencia. Ahora, la pregunta que quedó flotando en el aire es: ¿se refiere al gobierno de Javier Milei? ¿O está hablando de otros actores políticos? La conductora no aclaró el punto, pero dejó sembrada la duda.

Inmediatamente después, Canosa sacó a relucir la triste foto de la fiesta en Olivos durante plena pandemia, ese episodio que marcó un antes y un después en la gestión de Alberto Fernández. Con esa imagen como telón de fondo, arremetió sin piedad: "Una de esas delincuentes que está en esa foto porque son todos, pero esa delincuente llamada Fabiola Yáñez osó hablar de mí, calumniarme y decir barbaridades". Y agregó: "Recordemos esa foto que tenemos del Olivosgate, es la mina que festejaba mientras nosotros enterrábamos a nuestros muertos... Es una pobre infeliz, no tengo mucho más para decir".

América TV también salió salpicado

Pero sí tenía más para decir, y mucho. La periodista no se detuvo ahí y lanzó acusaciones aún más graves: "Quería ensuciarme, pero no porque sí; a ella alguien la financia. Tiene un tipo que la financia, que es la persona que está operando en mi contra y me da lo mismo". Una declaración explosiva que deja abierta la puerta a especulaciones sobre quién podría estar detrás de todo este supuesto operativo mediático.

Finalmente, Viviana Canosa también apuntó contra América TV y Mariano Chihade (Esposo de Mariana Fabbiani) por haber facilitado el espacio para que Fabiola Yañez hablara en "LAM": "Siempre es el mismo canal y en los mismos programas la pregunta maliciosa para que ella responda. Siempre tratan de ensuciarme". Y cerró con una advertencia que sonó más a amenaza que a pedido: "No me hagan hablar de ustedes, no se metan más conmigo. Déjenme laburar tranquila".

