Viviana Canosa decidió que ya fue suficiente. Después de días siendo el blanco de acusaciones, rumores y versiones que circularon por todos los medios, la periodista plantó bandera y salió a defenderse con todo. Pero lo que nadie esperaba es que en su descargo terminara involucrando a medio planeta, mezclando declaraciones, señalamientos y advertencias que dejaron más preguntas que respuestas.
¡NO ZAFÓ NADIE!
Viviana Canosa prendió el ventilador y Javier Milei cayó en la volteada: "Me quieren..."
Entre dardos a Fabiola Yáñez, guiños a Alberto Fernández y un reclamo directo a los medios, Viviana Canosa afirmó que hay gente que cobra para ensuciarla.
¿Estrategia de defensa o un intento desesperado por desviar el foco? Lo cierto es que la conductora no se guardó absolutamente nada y lanzó munición pesada contra quienes, según ella, buscan destruirla.
Para entender la magnitud del asunto hay que rebobinar unos días atrás. Fabiola Yañez, la ex primera dama y expareja del expresidente Alberto Fernández, apareció en una entrevista con Ángel de Brito y dejó caer una bomba: insinuó que entre Canosa y su entonces pareja hubo algo más que una simple relación profesional o de cercanía. Las palabras de Yañez no fueron casuales ni inocentes, y el efecto fue inmediato. Los medios se prendieron fuego y el nombre de la periodista volvió a estar en boca de todos.
Como si esto fuera poco, Alberto Fernández también aportó su granito de arena al asunto. Lejos de aclarar la situación, el exmandatario reconoció que efectivamente existió "mucho afecto y cariño" entre él y Canosa. Una declaración que, en lugar de apagar el incendio, le arrojó más nafta. Mientras tanto, desde los rincones más inesperados comenzaron a surgir otras voces. Esmeralda Mitre reapareció de la nada para recordarle a Viviana un episodio oscuro de hace unos meses: aquel momento que denunció por la pantalla de El Trece a Lizy Tagliani, Elizabeth Vernaci, Florencia Peña y Damián Betular por presuntos abusos sexuales a menores, una acusación que generó un escándalo monumental.
Viviana Canosa reabre el Olivosgate y dispara contra Fabiola Yáñez
Frente a semejante tormenta, Canosa no se quedó callada. Primero anunció que iniciaría acciones legales contra Fabiola, lo que provocó otra catarata de críticas desde distintos sectores del periodismo. Después, volvió al ruedo con su programa en Carnaval Stream, "El bulo de Viviana", y ahí fue donde realmente se desató. Con un tono que mezcló indignación, sarcasmo y furia contenida, la conductora disparó sin filtro: "La verdad que no me lo voy a bancar. Pero me lo voy a tomar con humor porque tuve que, para entender lo que dice, ver el tape cinco o seis veces porque viste que patina entre malbec y malbec, te tira algo y dijo todas mentiras".
Pero ahí no terminó la cosa. Viviana aseguró que detrás de todo esto hay una operación orquestada en su contra. "Estuve averiguando y vi por dónde viene la operación... es una operación del Gobierno conmigo, como siempre. Me quieren cancelar", afirmó con contundencia. Ahora, la pregunta que quedó flotando en el aire es: ¿se refiere al gobierno de Javier Milei? ¿O está hablando de otros actores políticos? La conductora no aclaró el punto, pero dejó sembrada la duda.
Inmediatamente después, Canosa sacó a relucir la triste foto de la fiesta en Olivos durante plena pandemia, ese episodio que marcó un antes y un después en la gestión de Alberto Fernández. Con esa imagen como telón de fondo, arremetió sin piedad: "Una de esas delincuentes que está en esa foto porque son todos, pero esa delincuente llamada Fabiola Yáñez osó hablar de mí, calumniarme y decir barbaridades". Y agregó: "Recordemos esa foto que tenemos del Olivosgate, es la mina que festejaba mientras nosotros enterrábamos a nuestros muertos... Es una pobre infeliz, no tengo mucho más para decir".
América TV también salió salpicado
Pero sí tenía más para decir, y mucho. La periodista no se detuvo ahí y lanzó acusaciones aún más graves: "Quería ensuciarme, pero no porque sí; a ella alguien la financia. Tiene un tipo que la financia, que es la persona que está operando en mi contra y me da lo mismo". Una declaración explosiva que deja abierta la puerta a especulaciones sobre quién podría estar detrás de todo este supuesto operativo mediático.
Finalmente, Viviana Canosa también apuntó contra América TV y Mariano Chihade (Esposo de Mariana Fabbiani) por haber facilitado el espacio para que Fabiola Yañez hablara en "LAM": "Siempre es el mismo canal y en los mismos programas la pregunta maliciosa para que ella responda. Siempre tratan de ensuciarme". Y cerró con una advertencia que sonó más a amenaza que a pedido: "No me hagan hablar de ustedes, no se metan más conmigo. Déjenme laburar tranquila".
