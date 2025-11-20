Furor por este bodegón con milanesas más grandes que el plato

Reseñas coinciden en que este bodegón combina sabor y buena atención

Las voces de quienes ya pasaron por sus mesas hablan por sí solas. Emi Masman lo resume de manera contundente: "La Pipeta es de esos bodegones porteños que hacen honor a la fórmula clásica: platos generosos, buena sazón y un servicio ágil que no te hace esperar una eternidad". Por su parte, Candela Alietti destacó tanto la cantidad como la calidad: "Lindo bodegón característico por sus platos muy abundantes, y excelente atención de los mozos. Pedimos una entraña riquísima y una milanesa, ambos para compartir". Antonia Acuña coincide y agrega: "Excelente servicio. Todos muy simpáticos y la atención muy cordial. La comida buenísima, grandes porciones y todo muy sabroso".