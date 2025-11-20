Llega el fin de semana y con él, esa hermosa sensación de liberarse de la cocina. Algunos optan por el camino fácil del delivery, mientras que otros prefieren ponerse las zapatillas y salir a buscar ese lugar que combine sabor, precios accesibles y buena onda. Para este segundo grupo, existe un bodegón en pleno microcentro porteño que acumula más de 4.000 opiniones en Google y que, desde hace más de seis décadas, sigue conquistando paladares sin necesidad de grandes lujos.
"ABUNDANTE Y RIQUÍSIMO"
Furor por este bodegón con milanesas más grandes que el plato
Con miles de reseñas que lo dejan por las nubes, este bodegón ubicado en CABA se consagra como el lugar favorito de quienes buscan comer mucho y pagar poco.
Se trata del "Bodegón La Pipeta", ese espacio culinario que funciona en San Martín 498 desde 1961 y que mantiene viva la tradición de los bodegones auténticos de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA). Su horario extendido —de lunes a sábados, de 11:00 a 01:00— lo convierte en el aliado perfecto tanto para los almuerzos sin apuro como para esas cenas tardías donde lo único que importa es comer bien. La opción de pedir por teléfono al 4322-5564 o al 1143220872 también está disponible para quienes prefieren disfrutar de sus platos en casa.
Ahora bien, hablemos de lo realmente importante: la comida. La carta de La Pipeta es generosa y abarca desde los clásicos infaltables hasta opciones para todos los gustos. Una milanesa de ternera con papas fritas sale $16.900, al igual que las costillitas de cerdo acompañadas de la misma guarnición. Para los fanáticos de las pastas, los ñoquis con salsa mixta rondan los $9.900, mientras que el arroz con pollo se ubica en $11.500. Además, la propuesta se completa con diversas entradas, vinos para maridar y parrilladas que prometen no dejar a nadie con hambre.
El broche final merece una mención aparte: los postres como el almendrado por $5.900 o el flan con dulce de leche a $5.500 son ese cierre dulce que transforma una comida en una experiencia completa.
Reseñas coinciden en que este bodegón combina sabor y buena atención
Las voces de quienes ya pasaron por sus mesas hablan por sí solas. Emi Masman lo resume de manera contundente: "La Pipeta es de esos bodegones porteños que hacen honor a la fórmula clásica: platos generosos, buena sazón y un servicio ágil que no te hace esperar una eternidad". Por su parte, Candela Alietti destacó tanto la cantidad como la calidad: "Lindo bodegón característico por sus platos muy abundantes, y excelente atención de los mozos. Pedimos una entraña riquísima y una milanesa, ambos para compartir". Antonia Acuña coincide y agrega: "Excelente servicio. Todos muy simpáticos y la atención muy cordial. La comida buenísima, grandes porciones y todo muy sabroso".
En definitiva, "La Pipeta" representa esa opción ideal para quienes buscan escapar de la cocina sin renunciar a la experiencia de sentarse a la mesa y disfrutar. Un lugar donde la tradición porteña sigue viva, los precios no asustan y las porciones demuestran que todavía existen espacios donde comer bien no es un lujo, sino una costumbre.
