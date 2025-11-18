Mezcla de humo y polvo forman la nube que sobrevuela PBA y CABA

Partículas en suspensión

La altura y densidad de la nube de polvo permitieron que partículas finas permanecieran suspendidas y se desplazaran cientos de kilómetros, lo que derivó en efectos visibles: reducción de visibilidad y presencia de sedimentos sobre autos y superficies.

En la mañana del martes, residentes de Bahía Blanca describieron que el cielo tomó un tono sepia por la irrupción de polvo. Algo similar se detectó en Mar del Plata, donde la capa de partículas comenzó a ser visible sobre la superficie a media mañana.

720 Humo en las primeras horas de la mañana en PBA, llegado desde la Patagonia por ráfagas de viento que tocaron los 150 Km.(foto NA)

SMN: Alerta por viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostiene un nivel de alerta por vientos intensos. Las autoridades indicaron que las ráfagas pueden alcanzar hasta 75 km/h, acentuando la presencia y el avance de polvo en ciudades costeras y extendiendo su impacto a localidades del centro de Buenos Aires y AMBA.

El ente de control prevé que el viento perderá fuerza hacia la noche, descendiendo a menos de 45 km/h, aunque permanecerá hasta las últimas horas del día. Además, se mantiene vigilancia ante el eventual arribo de la nube de polvo a la ciudad y alrededores, dependiente del comportamiento del viento en las próximas horas.

Más noticias en Urgente24

Arabia Saudita sacude Wall Street a días de la visita oficial a Estados Unidos

Pelea por Carrefour: Se bajaron los chilenos, se afirma De Narvaéz, un "monopolio de facto" y 17.000 temores

Más de 100 despidos por el cierre de locales de un gigante de supermercados (y sigue...)

Se pudrió entre El Nueve y Telefe: Quién se queda con la conductora del momento

Ingresos Brutos en la mira: Gobernadores activan reducción y esperan gesto de Casa Rosada