Nube de polvo en Buenos Aires: qué la causa y hasta cuándo durará el fenómeno
ORIGEN PATAGÓNICO
Mezcla de humo y polvo forman la nube que sobrevuela PBA y CABA
Partículas y sedimentos de la Patagonia avanzaron sobre CABA y sectores de PBA impulsados por la velocidad del viento.
Extensa nube de polvo originada en la Patagonia activó alertas en la provincia de Buenos Aires (PBA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN). Vientos superiores a 150 km/h en la Patagonia provocaron destrozos en Chubut y Santa Cruz, levantando columnas de polvo que avanzaron desde el sur hacia el centro del país, favorecidas por la intensidad y el cambio de dirección del viento.
El fenómeno comenzó el lunes, cuando ráfagas extremas impulsaron arena, polvo y sedimentos secos desde los suelos patagónicos.
Así, en la madrugada y mañana del martes, varias localidades costeras bonaerenses experimentaron cielos opacos, ambientes poco habituales y una notoria reducción de visibilidad, generando una atmósfera alterada en ciudades como Mar del Plata, Necochea y Tandil.
Al cierre de esta crónica, una densa nube de polvo cubre el cielo y reduce la visibilidad en distintas ciudades de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense.
Partículas en suspensión
La altura y densidad de la nube de polvo permitieron que partículas finas permanecieran suspendidas y se desplazaran cientos de kilómetros, lo que derivó en efectos visibles: reducción de visibilidad y presencia de sedimentos sobre autos y superficies.
En la mañana del martes, residentes de Bahía Blanca describieron que el cielo tomó un tono sepia por la irrupción de polvo. Algo similar se detectó en Mar del Plata, donde la capa de partículas comenzó a ser visible sobre la superficie a media mañana.
SMN: Alerta por viento
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostiene un nivel de alerta por vientos intensos. Las autoridades indicaron que las ráfagas pueden alcanzar hasta 75 km/h, acentuando la presencia y el avance de polvo en ciudades costeras y extendiendo su impacto a localidades del centro de Buenos Aires y AMBA.
El ente de control prevé que el viento perderá fuerza hacia la noche, descendiendo a menos de 45 km/h, aunque permanecerá hasta las últimas horas del día. Además, se mantiene vigilancia ante el eventual arribo de la nube de polvo a la ciudad y alrededores, dependiente del comportamiento del viento en las próximas horas.
