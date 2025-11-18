Godoy Cruz atraviesa la crisis institucional más profunda de las últimas casi dos décadas. Tras 17 años en la máxima categoría del fútbol argentino, el fin de semana pasado descendió a la Primera B Nacional, un torneo que no jugaba desde 2007.
"REQUERIMOS UNA EXPLICACIÓN FORMAL"
Godoy Cruz se hunde y más de 400 socios se pusieron un overol histórico para salvarlo
Tras el descenso a la Primera B Nacional, los socios de Godoy Cruz llevaron adelante una movilización histórica para torcer el rumbo del club.
Como suele suceder en cualquier club, los malos resultados futbolísticos terminan por desnudar las flaquezas en otras áreas. Y, si esos resultados desembocan en un descenso, la exposición es mucho más contundente. La dirigencia de Godoy Cruz, ahora, ha quedado en jaque. Tanto, que la acción de los socios ha logrado forzar elecciones presidenciales en la institución bodeguera.
La imagen negativa que tenía entre los fanáticos mendocinos no es nueva. Las críticas a la mala gestión que encabeza el presidente Alejandro Chapini vienen desde hace rato; ahora, con el descenso, las críticas se transformaron en una manifestación expresa de bronca.
"Exigimos saber cuáles fueron los criterios": Reclamo histórico de los socios de Godoy Cruz
En una movilización histórica, fueron los propios hinchas quienes se autoconvocaron para exigir respuestas a la dirigencia. Con una carta pública firmada por unos 450 socios, le pidieron a las autoridades que expliquen de manera clara los manejos que tuvieron a lo largo de 2025 y cómo se planificó el esquema futbolístico del club. Pero no solo:
El petitorio, que recogió una asombrosa cantidad de adhesiones, solicita:
- Convocar a una Asamblea ordinaria para tratar la Memoria y Balance, además renovar la Comisión Directiva.
- Explicación detallada de cuál es el proyecto futbolístico de nuestra institución.
- Conocer quién fue la persona responsable de las decisiones futbolísticas de la temporada 2025, exigiendo que se presente ante los socios para dar explicaciones sobre la elección de los sucesivos entrenadores a lo largo del año (Esteban Solari, Walter Ribonetto y Omar Asad) así como también sobre la conformación del plantel.
- Conocer en profundidad cuáles fueron las tareas de cada uno de los miembros de la Comisión Directiva a lo largo de los 4 años de gestión.
"Requerimos en Asamblea una explicación formal y detallada de cuál es el proyecto futbolístico que tiene nuestra institución y quiénes son los encargados de materializarlo. Dado que no hay información pública ni privada para la masa societaria, desconocemos quién fue la persona responsable de las decisiones futbolísticas de la temporada 2025", señala la carta de los socios de Godoy Cruz.
"Además de su presencia, solicitamos que brinde las explicaciones oportunas y necesarias sobre la elección de los sucesivos directores técnicos y conformación del plantel que nos condujo al descenso de la Liga Profesional de Fútbol. En este sentido, exigimos saber cuáles fueron los criterios, ya sean deportivos y/o económicos, que ha tenido la presente Comisión Directiva para avalar cada disposición", añade.
Finalmente, en el Tomba habrá elecciones presidenciales. Serán el próximo 13 de diciembre, en lo que será una jornada trascendental para la institución mendocina.
