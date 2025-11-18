Godoy Cruz se hunde y más de 400 socios se pusieron un overol histórico para salvarlo

Convocar a una Asamblea ordinaria para tratar la Memoria y Balance, además renovar la Comisión Directiva.

Explicación detallada de cuál es el proyecto futbolístico de nuestra institución.

Conocer quién fue la persona responsable de las decisiones futbolísticas de la temporada 2025, exigiendo que se presente ante los socios para dar explicaciones sobre la elección de los sucesivos entrenadores a lo largo del año (Esteban Solari, Walter Ribonetto y Omar Asad) así como también sobre la conformación del plantel.

Conocer en profundidad cuáles fueron las tareas de cada uno de los miembros de la Comisión Directiva a lo largo de los 4 años de gestión.

"Requerimos en Asamblea una explicación formal y detallada de cuál es el proyecto futbolístico que tiene nuestra institución y quiénes son los encargados de materializarlo. Dado que no hay información pública ni privada para la masa societaria, desconocemos quién fue la persona responsable de las decisiones futbolísticas de la temporada 2025", señala la carta de los socios de Godoy Cruz.

"Además de su presencia, solicitamos que brinde las explicaciones oportunas y necesarias sobre la elección de los sucesivos directores técnicos y conformación del plantel que nos condujo al descenso de la Liga Profesional de Fútbol. En este sentido, exigimos saber cuáles fueron los criterios, ya sean deportivos y/o económicos, que ha tenido la presente Comisión Directiva para avalar cada disposición", añade.

image El flyer de invitación a los socios para adherirse a las firmas de la carta presentada a la dirigencia del Tomba

Finalmente, en el Tomba habrá elecciones presidenciales. Serán el próximo 13 de diciembre, en lo que será una jornada trascendental para la institución mendocina.

