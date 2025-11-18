Firme decisión de la Corte: La asesina de Matías Beraldi no tendrá salidas transitorias

Salidas rechazadas

La solicitud de salidas transitorias ya había sido rechazada por la jueza de ejecución penal y por la Cámara Federal de Casación Penal.

Ambas instancias destacaron que la concesión del beneficio no es automática y que la condenada no había mostrado avances significativos en su pronóstico de reinserción social. También remarcaron la gravedad de los delitos, el tiempo restante de pena y la falta de una transformación relevante respecto de las circunstancias que la llevaron a participar del secuestro

Durante la pandemia, Moyano había pedido la prisión domiciliaria, que también le fue denegada. Posteriormente, insistió en el pedido de salidas transitorias, pese a encontrarse aún en período de prueba dentro del régimen penitenciario.

La Corte Suprema, mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dejó firme la resolución que había rechazado la pretensión de la defensa.

