Cynthia Erivo, protagonista de Wicked, está en el centro de la polémica por su actitud hacia Ariana Grande. Lo que parecía una amistad adorable se transformó en un debate feroz: ¿protección legítima o comportamiento obsesivo? Hollywood se puso bien extraño.
Ariana Grande y su "guardaespaldas": La relación más tóxica y rara de todo Hollywood
Fans denuncian comportamiento "invasivo" y señalan situaciones incómodas entre Ariana Grande y Cynthia Erivo. El vínculo entre ambas divide aguas.
Ariana Grande y una relación muy 'particular'
Todo explotó tras el incidente en Singapur. Durante la alfombra amarilla de la premiere de Wicked: For Good, un fan saltó las vallas de seguridad y se lanzó sobre Grande. La cantante quedó paralizada, pero Erivo reaccionó antes que los guardaespaldas: empujó al intruso con contundencia y lo apartó del cuerpo de su compañera. Las imágenes se viralizaron al instante y abrieron la caja de Pandora.
Desde ese momento, comenzaron a circular decenas de videos que muestran a Erivo en situaciones que muchos consideran "raras". En una entrevista, la actriz sostiene el micrófono mientras Ariana habla. En otra, le acomoda el collar en plena transmisión. Los comentarios no se hicieron esperar: "Lo de Cynthia con Ariana ya da miedo", "Se le nota incómoda", "Esa cercanía no es normal".
La especialista en lenguaje corporal Judi James analizó las imágenes para The Daily Express y dejó una frase contundente: la reacción de Erivo es "comparable a la de una madre con su hija". Según James, el vínculo entre ambas es "inquebrantable" y la rapidez con la que actuó demuestra un instinto de protección extremo.
También está rarísimo este momento en el que Erivo se largó a llorar por ver un helicoptero:
Pero no todos compran esa versión. En redes, usuarios acusan a Erivo de invadir constantemente el espacio personal de Grande. Un momento comentado ocurrió cuando un entrevistador tocó el brazo de Ariana y Cynthia intervino de inmediato para que dejara de hacerlo. "¿Quién le pidió ser guardaespaldas?", cuestionaron varios seguidores.
Las actrices defienden su relación mientras crece la polémica
Ante el tsunami de críticas, ambas salieron a defender su amistad. Erivo explicó que decidieron "protegerse mutuamente" para sentirse seguras en el set y durante la promoción. Grande, por su parte, declaró que trabajar con Cynthia fue "el mayor privilegio" de su carrera y destacó su "autenticidad y bondad".
Como símbolo de su vínculo, las dos se tatuaron "For Good" en la palma de la mano. Un gesto que para algunos es hermoso y para otros, inquietante. Lo cierto es que la dupla mágica de Wicked ahora protagoniza un debate que no para de crecer.
¿Amistad sana o comportamiento obsesivo?
