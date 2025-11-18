Ariana Grande y su "guardaespaldas": La relación más tóxica y rara de todo Hollywood

También está rarísimo este momento en el que Erivo se largó a llorar por ver un helicoptero:

Embed - Cynthia crying in the interview Ariana Not the time helicopter #arianagrande #cynthiaerivo #wicked

Pero no todos compran esa versión. En redes, usuarios acusan a Erivo de invadir constantemente el espacio personal de Grande. Un momento comentado ocurrió cuando un entrevistador tocó el brazo de Ariana y Cynthia intervino de inmediato para que dejara de hacerlo. "¿Quién le pidió ser guardaespaldas?", cuestionaron varios seguidores.

Las actrices defienden su relación mientras crece la polémica

Ante el tsunami de críticas, ambas salieron a defender su amistad. Erivo explicó que decidieron "protegerse mutuamente" para sentirse seguras en el set y durante la promoción. Grande, por su parte, declaró que trabajar con Cynthia fue "el mayor privilegio" de su carrera y destacó su "autenticidad y bondad".

image Ahora circulan rumores de que ambas no seguiran haciendo la gira de prensa juntas... raro.

Como símbolo de su vínculo, las dos se tatuaron "For Good" en la palma de la mano. Un gesto que para algunos es hermoso y para otros, inquietante. Lo cierto es que la dupla mágica de Wicked ahora protagoniza un debate que no para de crecer.

¿Amistad sana o comportamiento obsesivo?

------------------------------------------------------------------------

