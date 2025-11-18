Diego Latorre, arrepentido de su poco lobby a pesar de los consejos de Yanina

Diego Latorre dejó una inesperada declaración sobre su carrera como futbolista. En diálogo con el periodista Flavio Azzaro, para el canal de streaming AZZ, el ex futbolista de Boca confesó que, en sus tiempos de jugador, debería haber hecho más lobby. ¿Lobby con qué?
Para Diego Latorre, una mejor relación con dirigentes u hombres de peso en el mundo del fútbol le habría ayudado a tener otro final de carrera, otro devenir como futbolista. El ahora comentarista en ESPN no se refiere a un lobby con tintes peyorativos o poco transparentes; simplemente habló de construir otro tipo de vínculo y romper un poco con su personalidad más distante.
"En el fútbol yo creo que tenía que haber sido más lobista. Mucho más lobista, sentarme con los representantes", contó Gambeta ante la sorpresa de Azzaro. "Yo siempre fui... terminaba de jugar, me iba a mi casa, no me reunía... Yanina (Latorre) me dice siempre: ´¿Pero por qué no llamaste a este? ¿Por qué no hiciste esto con este representante? ¿Por qué no hablás con el presidente?´", rememoró.
Y cerró con una respuesta honesta y tajante: "No me sale, no me surge, no sé por qué".
La honestidad de Diego Latorre: "Si hubiese sido amigo de todo este círculo de la familia del fútbol"
Flavio Azzaro repreguntó: "Y... por ahí vivías mejor así, no entrando en esa rosca".
Sin embargo, Diego Latorre se lamentaba, puntualmente, por los últimos trotes de su trayectoria: "Pero hubiese estirado mi carrera, hubiese jugado en lugares más amables, más amigables en los últimos años. Si hubiese tenido un mejor representante... si hubiese sido amigo de todo este círculo de la familia del fútbol".
Azzaro: "Pero si hoy te encontrás con un muchacho que está jugando a la pelota, ¿sos capaz de decirle: ´Sí, hacé más lobby?´"
Latorre: "No, ja. En algunos aspectos le aconsejaría que no sea como yo. Que se involucre un poquito más". Y añadió: "Era algo que no me salía, ir a tomar el café con el presidente de Boca, por ejemplo, o con el presidente del equipo de México".
El ex Boca también recordó su etapa en México. "El presidente del club me invitaba a comer. Y me llamaba por teléfono: ´¿Cómo estás? ¿Necesitás algo?´ Y yo siempre: ´Bien, estoy bien, qué sé yo´. Y le escapaba de ir a comer. Y Yanina me decía: ´Pero dale, vamos, te va a hacer bien, vas a estar en el club, te va a conocer´".
Y volvió a asegurar: "No soy así, no me sale, no me surge".
