Diego Latorre, arrepentido de su poco lobby a pesar de los consejos de Yanina

Sin embargo, Diego Latorre se lamentaba, puntualmente, por los últimos trotes de su trayectoria: "Pero hubiese estirado mi carrera, hubiese jugado en lugares más amables, más amigables en los últimos años. Si hubiese tenido un mejor representante... si hubiese sido amigo de todo este círculo de la familia del fútbol".

Azzaro: "Pero si hoy te encontrás con un muchacho que está jugando a la pelota, ¿sos capaz de decirle: ´Sí, hacé más lobby?´"

Latorre: "No, ja. En algunos aspectos le aconsejaría que no sea como yo. Que se involucre un poquito más". Y añadió: "Era algo que no me salía, ir a tomar el café con el presidente de Boca, por ejemplo, o con el presidente del equipo de México".

El ex Boca también recordó su etapa en México. "El presidente del club me invitaba a comer. Y me llamaba por teléfono: ´¿Cómo estás? ¿Necesitás algo?´ Y yo siempre: ´Bien, estoy bien, qué sé yo´. Y le escapaba de ir a comer. Y Yanina me decía: ´Pero dale, vamos, te va a hacer bien, vas a estar en el club, te va a conocer´".

Y volvió a asegurar: "No soy así, no me sale, no me surge".

