Diego Latorre pronunció muy duras críticas en el programa de televisión ESPN F90 contra el técnico Marcelo Gallardo tras la caída de River frente a Boca 2-0 en el Superclásico disputado en “La Bombonera” que correspondió a la décimo quinta fecha del Torneo Clausura 2025.
TORNEO CLAUSURA 2025
Diego Latorre también plantea que Marcelo Gallardo "vive de improvisaciones"
Diego Latorre se sumó a las fuertes críticas contra el técnico Marcelo Gallardo tras la caída de River frente a Boca 2-0 en el Superclásico en “La Bombonera”.
De ahí, Latorre habló de un “equipo muy inseguro” que “parece poco entrenado”, poniendo de relevancia las improvisaciones que marcaron las últimas presentaciones del “Millonario” tanto en el Torneo Clausura 2025 como en la Copa Libertadores.
Las fuertes críticas de Diego Latorre contra Marcelo Gallardo
“No todo está ligado siempre a lo que haga un entrenador. Los jugadores tendrán que sacar algo también para ayudar y hacer un esfuerzo para devolverle la confianza”, expresó el panelista de F90 en una charla con ESPN.
Al rato, “Gambeta” Latorre expresó sobre Gallardo: “No ha sabido desarrollar Gallardo una idea clara y eficiente durante todo este año y parece un equipo poco entrenado, que vive de las improvisaciones. Y digo poco entrenado desde algunas acciones de juego, o sea, un equipo que se sostiene solo desde la táctica”.
Diego Latorre culpó a Marcelo Gallardo por el mal momento de River
Sobre esa misma línea, profundizó: “Hay responsabilidades en un partido, cuando entramos a una cancha de fútbol. Porque nosotros sabemos muchas veces que puede haber fragilidad de crisis, pero lo que no puedes hacer es negar que hay responsabilidades que no solo están ligadas a defender, al deber, a la obligación, sino hay responsabilidades con el jugar”.
“Hay compromiso con el jugar, porque esto parece que todo se soluciona con una receta táctica. Pero más allá de eso, hay responsabilidades con el jugar que no se pueden esconder, no se pueden eludir”, volvió a destacar Latorre.
Por último, expresó: “Uno espera que en los momentos límite un entrenador como Gallardo tome decisiones un poco más audaces y no tan temerosas o pensando en cómo anular al rival”.
Boca venció a River en el Superclásico y se clasificó a la Copa Libertadores 2026
Boca venció en la tarde de este último domingo 09/11 por 2-0 como local a River en una nueva edición del Superclásico correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en La Bombonera, y se clasificó a la Copa Libertadores 2026.
Los goles del encuentro para el “Xeneize” los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 46’ del primer tiempo, y Miguel Merentiel, a los 2’ del complemento.
Con este resultado, el conjunto comandado por Claudio Úbeda se afianzó en lo más alto de la Zona A del campeonato local y aseguró su participación en la próxima edición del torneo más importante del continente al asegurar el segundo lugar de la tabla anual.
Por su parte, los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien recientemente extendió su vínculo con la ‘Banda’, no logran levantar cabeza y sumaron una nueva derrota (la quinta en los últimos seis duelos) que los colocó en la sexta plaza de la Zona B con 21 puntos y los dejó sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores por la clasificación general de la Liga Profesional.
Ahora, Boca se quedó con tres puntos trascendentales para sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El cuadro azul y oro cerrará la fase regular ante Tigre, el próximo domingo (16/11), mientras que River hará lo propio ante Vélez en condición de visitante.
Más notas de Golazo24
¿Festeja Chiqui Tapia?: Matías Lammens nuevamente es noticia en San Lorenzo
En pie de guerra: Duka fue con los tapones contra Ricardo Caruso Lombardi y CEF
Chiqui Tapia lo frena en AFA pero Verón avanza en Miami con un megaproyecto deportivo
Riestra hace un nuevo papelón con Spreen y cancherea con el permiso de Chiqui Tapia
Sobre el futuro de Messi, Nicolás Tagliafico abrió una chance que nadie esperaba
La dupla Orsi-Gómez arrincona al presidente de Platense y desmiente una oferta para volver