Diego Latorre también plantea que Marcelo Gallardo "vive de improvisaciones"

“Hay compromiso con el jugar, porque esto parece que todo se soluciona con una receta táctica. Pero más allá de eso, hay responsabilidades con el jugar que no se pueden esconder, no se pueden eludir”, volvió a destacar Latorre.

Por último, expresó: “Uno espera que en los momentos límite un entrenador como Gallardo tome decisiones un poco más audaces y no tan temerosas o pensando en cómo anular al rival”.

Embed - "EL CLÁSICO FUE UNA REITERACIÓN DE LO QUE VIENE SIENDO RIVER", EL ANÁLISIS DE DIEGO LATORRE EN F90

Boca venció a River en el Superclásico y se clasificó a la Copa Libertadores 2026

Boca venció en la tarde de este último domingo 09/11 por 2-0 como local a River en una nueva edición del Superclásico correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en La Bombonera, y se clasificó a la Copa Libertadores 2026.

Los goles del encuentro para el “Xeneize” los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 46’ del primer tiempo, y Miguel Merentiel, a los 2’ del complemento.

DIEGOLATORRETAMBIENPLANTEAQUEMARCELOGALLARDOVIVEDEIMPROVISACIONESFOTO3 Diego Latorre se sumó a las fuertes críticas contra el técnico Marcelo Gallardo tras la caída de River frente a Boca 2-0 en el Superclásico en “La Bombonera”.

Con este resultado, el conjunto comandado por Claudio Úbeda se afianzó en lo más alto de la Zona A del campeonato local y aseguró su participación en la próxima edición del torneo más importante del continente al asegurar el segundo lugar de la tabla anual.

Por su parte, los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien recientemente extendió su vínculo con la ‘Banda’, no logran levantar cabeza y sumaron una nueva derrota (la quinta en los últimos seis duelos) que los colocó en la sexta plaza de la Zona B con 21 puntos y los dejó sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores por la clasificación general de la Liga Profesional.

Ahora, Boca se quedó con tres puntos trascendentales para sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El cuadro azul y oro cerrará la fase regular ante Tigre, el próximo domingo (16/11), mientras que River hará lo propio ante Vélez en condición de visitante.

Embed - BOCA 2 - 0 RIVER | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

