River se jugará el 2026 en 2025. El próximo domingo 16 de noviembre a las 17 horas, el Millonario visitará a Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani, por la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura. Marcelo Gallardo, acorralado, ya piensa en el 11 titular.
SUFRE RIVER
Marcelo Gallardo, más acorralado que nunca: las seis bajas para enfrentar a Vélez
River se jugará la clasificación a la Copa Libertadores 2026 el próximo domingo ante Vélez en Liniers. Marcelo Gallardo deberá hacer malavares con el equipo.
Hoy por hoy, el único camino que tiene el club de Núñez para asegurar su lugar en el trofeo continental es terminar en la tercera posición de la tabla anual para jugar el repechaje. Para lograrlo tiene dos opciones:
- Ganarle a Vélez por cualquier resultado y que Argentinos Juniors pierda ante Estudiantes de La Plata
- Ganarle a Vélez por dos goles y que el Bicho no gane
En caso de que ninguno de estos dos escenarios ocurra, River tiene la chance todavía de quedar cuarto en la Clasificación General y esperar que los campeones del torneo sean Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors para que se libere un cupo. Para quedar por debajo de los tres primeros deberá:
- Ganarle a Vélez y que gane Argentinos pierda
- Ganarle a Vélez por un gol y que empate Argentinos
- Empatar con Vélez y que no gane Riestra, o que Racing no gane por 5 goles o más
- Perder con Vélez y que no ganen Riestra, Racing ni San Lorenzo
Para no depender de ninguno de estos cálculos, el Millonario deberá salir campeón del Clausura 2025. De esa manera, clasificará a la Copa Libertadores 2026 sin pasar por Fase Previa. Cualquier resultado que no sea ese, lo llevará al repechaje de la Libertadores o a la fase de grupos de la Sudamericana.
Las ausencias de River para visitar a Vélez
El próximo fin de semana, River Plate se jugará la ropa ante Vélez Sarsfield, que solamente aspira a terminar lo mejor ubicado posible en la Zona B para definir cuantas más llaves posibles como local en los play-offs, ya que no tiene chances matemáticas de alcanzar puestos de copas internacionales por Tabla Anual. Podrá jugar la Libertadores si gana el campeonato doméstico.
El conjunto de Marcelo Gallardo, en cambio, tiene chances todavía de sacar un boleto a la máxima contienda internacional. Sin embargo, para lograrlo, no solo deberá construir una identidad de juego, sino que deberá enfrentarse a ciertas bajas.
Facundo Colidio continuará afuera del equipo por un desgarro en la pierna izquierda, mientras que Maximiliano Meza tampoco estará disponible por el desprendimiento del tendón rotuliano de la rodilla izquierda que sufrió en La Bombonera.
A las lesiones se suman las suspensiones de Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, que deberán cumplir sanción por acumulación de tarjetas amarillas (5) y tampoco serán parte del compromiso clave en Liniers.
La lista de ausencias se completa con los convocados a la fecha FIFA: Matías Galarza Fonda (Paraguay) y Kevin Castaño (Colombia), que se sumaron a sus selecciones y recién volverán la próxima semana.
