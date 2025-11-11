Marcelo Gallardo, más acorralado que nunca: las seis bajas para enfrentar a Vélez

El conjunto de Marcelo Gallardo, en cambio, tiene chances todavía de sacar un boleto a la máxima contienda internacional. Sin embargo, para lograrlo, no solo deberá construir una identidad de juego, sino que deberá enfrentarse a ciertas bajas.

image Marcelo Gallardo, el arquitecto de un River mediocre.

Facundo Colidio continuará afuera del equipo por un desgarro en la pierna izquierda, mientras que Maximiliano Meza tampoco estará disponible por el desprendimiento del tendón rotuliano de la rodilla izquierda que sufrió en La Bombonera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverLPM/status/1988207581257494748&partner=&hide_thread=false Maxi Meza sufrió una lesión en su rodilla que lo tendrá sin jugar durante 3 meses. Volvió a tener problemas en la misma rodilla que se operó en julio pasado tras su participación en el Mundial de Clubes.



Además, cabe recordar que a mediados de febrero estuvo de baja durante… pic.twitter.com/FxHR9ox6SZ — La Página Millonaria (@RiverLPM) November 11, 2025

A las lesiones se suman las suspensiones de Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, que deberán cumplir sanción por acumulación de tarjetas amarillas (5) y tampoco serán parte del compromiso clave en Liniers.

La lista de ausencias se completa con los convocados a la fecha FIFA: Matías Galarza Fonda (Paraguay) y Kevin Castaño (Colombia), que se sumaron a sus selecciones y recién volverán la próxima semana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StatsMillo/status/1988062049130193012&partner=&hide_thread=false No sería extraño que se le busque UNA SALIDA a Matias Galarza Fonda



Podría ser mediante venta o préstamo



@RiverLPM | @BandaRoja_ pic.twitter.com/7aDQGga2yf — MilloStats (@StatsMillo) November 11, 2025

Más contenido de Golazo24

Boca prepara un derecho de admisión contra Uriel Hamra, el joven que gastó al plantel de River

Flavio Azzaro denuncia bots en Picado TV: ¿por celos o porque quedó todo mal con Yudcovsky?

Bronca en River: Leandro Paredes festejó en un boliche con cargadas al 'millonario'

River: Revelan el raro motivo por el cual Enzo Pérez no jugó contra Boca

Se pudrió todo entre un periodista de TN y el canal de Flavio Azzaro