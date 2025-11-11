Un hincha fue detenido en la tarde de este último lunes 10/11 cuando intentó ingresar al estadio Guillermo Laza para ver el partido Deportivo Riestra ante Independiente que correspondió a la décimo quinta fecha del Torneo Clausura 2025.
Así atraparon al hincha que fue a ver Deportivo Riestra Vs Independiente
Un hincha fue detenido cuando intentó ingresar al estadio Guillermo Laza para ver el partido Deportivo Riestra ante Independiente por el Torneo Clausura 2025.
El simpatizante de nacionalidad paraguaya fue detenido en las inmediaciones del estadio de Riestra, al encontrárselo imputado por abuso sexual agravado contra una menor de edad.
¿Cómo fue la detención del hincha que fue a ver Deportivo Riestra Vs Independiente?
La Policía de la Ciudad pudo detener al hombre de 34 años por medio del programa Tribuna Segura y su base de datos sobre delincuentes prófugos y con pedido de captura.
El hombre, paraguayo de 34 años, se disponía a ingresar al mencionado estadio Guillermo Laza, cuando un escaneo de DNI lo arrojó como imputado por abusar de una menor de edad.
El hincha fue identificado por el operativo Tribuna Segura
Su identidad fue verificada para confirmar la vigencia del pedido de captura, el cual había sido solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2, y se procedió a la detención del hincha del “Malevo”, en el barrio de Villa Soldati.
Así se sumó un nuevo éxito del programa Tribuna Segura, que ya ha permitido la captura de 46 prófugos en lo que va del 2025.
Entre esas detenciones, que se dieron en un total de 300 partidos, se ha privado de su libertad a individuos imputados por delitos graves, entre los que ha habido homicidios, abusos sexuales, narcotráfico y robos, entre otros.
Independiente le ganó a Riestra por 1-0 sobre la hora y todavía sueña con la Copa Sudamericana
Independiente le ganó a Deportivo Riestra por 1 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025.
El único gol de la noche llegó en el quinto minuto de descuento del segundo tiempo, por medio del extremo Santiago Montiel.
Con el triunfo, Independiente es duodécimo en la zona B, con 15 puntos, y en la tabla anual, con 44 unidades, por lo que deberá ganar en la última fecha y esperar que se libere algún cupo para jugar la Copa Sudamericana. Por su lado, Riestra quedó quinto en la anual y se aleja de la Libertadores.
En la última fecha, los dirigidos por Gustavo Quinteros cerrarán el año recibiendo a Rosario Central, mientras que el “Malevo” deberá visitar a Godoy Cruz. Ambos partidos son con fecha y horario a confirmar.
