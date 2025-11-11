Así atraparon al hincha que fue a ver Deportivo Riestra Vs Independiente

Así se sumó un nuevo éxito del programa Tribuna Segura, que ya ha permitido la captura de 46 prófugos en lo que va del 2025.

Entre esas detenciones, que se dieron en un total de 300 partidos, se ha privado de su libertad a individuos imputados por delitos graves, entre los que ha habido homicidios, abusos sexuales, narcotráfico y robos, entre otros.

Independiente le ganó a Riestra por 1-0 sobre la hora y todavía sueña con la Copa Sudamericana

Independiente le ganó a Deportivo Riestra por 1 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025.

El único gol de la noche llegó en el quinto minuto de descuento del segundo tiempo, por medio del extremo Santiago Montiel.

Con el triunfo, Independiente es duodécimo en la zona B, con 15 puntos, y en la tabla anual, con 44 unidades, por lo que deberá ganar en la última fecha y esperar que se libere algún cupo para jugar la Copa Sudamericana. Por su lado, Riestra quedó quinto en la anual y se aleja de la Libertadores.

En la última fecha, los dirigidos por Gustavo Quinteros cerrarán el año recibiendo a Rosario Central, mientras que el “Malevo” deberá visitar a Godoy Cruz. Ambos partidos son con fecha y horario a confirmar.

Embed - DEPORTIVO RIESTRA 0 - 1 INDEPENDIENTE | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

Más notas de Golazo24

River: Revelan el raro motivo por el cual Enzo Pérez no jugó contra Boca

Flavio Azzaro denuncia bots en Picado TV: ¿por celos o porque quedó todo mal con Yudcovsky?

Bronca en River: Leandro Paredes festejó en un boliche con cargadas al 'millonario'

Boca prepara un derecho de admisión contra Uriel Hamra, el joven que gastó al plantel de River

Oscar Ruggeri destruyó a River: El "desorden" de Marcelo Gallardo y "camiseta grande" para los jugadores

El fútbol argentino es una mugre y Fernando Espinoza un hipócrita