River bordea la Copa Sudamericana. Luego de la derrota 0-2 ante Boca en el clásico, el Millonario recibió otro golpe de K.O y comprometió seriamente sus chances de disputar la Copa Libertadores 2026. El equipo de Marcelo Gallardo sabe que, como máximo, disputará Fase Previa del torneo continental. Ojo con el Súper Deportivo Riestra y Argentinos Juniors.
COPAS INTERNACIONALES
El Súper Deportivo Riestra y Argentinos Juniors pueden seguir hundiendo a River
Deportivo Riestra y Argentinos Juniors pueden dejar al River de Marcelo Gallardo sin Libertadores. El Malevo recibirá a Independiente, y el Bicho, a Belgrano.
Con la caída en el Superclásico, el CARP se quedó en la línea de los 52 puntos en la Tabla Anual. Mientras tanto, el Bicho y el Malevo, que deben jugar sus respectivos partidos de esta fecha 15, se ubican por detrás con 51 unidades.
Suponiendo que Riestra y Argentinos le ganen a Independiente y Belgrano de Córdoba, River solo tendrá una forma de evitar la Copa Sudamericana: ganando su último partido frente a Vélez Sarsfield en Liniers y que tanto el Bicho como el Malevo pierdan contra Godoy Cruz y Estudiantes de La Plata, respectivamente.
A continuación, las combinaciones posibles que definirán el destino del Millo, según La Página Millonaria:
- Si River gana vs. Vélez y Argentinos y/o Riestra gana/n: River a Copa Sudamericana
- Si River gana vs. Vélez y Argentinos y Riestra empatan (o uno empata y el otro pierde): se define por diferencia de gol (ahora mismo, River tiene +17, Argentinos +18 y Riestra +14)
- Si River gana vs. Vélez y Argentinos y Riestra pierden: River a Libertadores
- Si River empata vs. Vélez: River a Sudamericana (no importan los resultados de Argentinos y Riestra)
- Si River pierde vs. Vélez: River a Sudamericana (no importan los resultados de Argentinos y Riestra)
Otro camino que se le puede abrir a River es ganar el Torneo Clausura, pero es una posibilidad poco latente a esta altura...
Deportivo Riestra vs. Belgrano de Córdoba: horario, formaciones y televisación
Riestra e Independiente se enfrentarán este lunes 10 de noviembre desde las 19 horas en el Estadio Guillermo Laza, por la decimoquinta fecha del Clausura.
El Malevo, con su presencia asegurada en los playoffs, intentará sumar para seguir soñando con clasificar a la Copa Libertadores. Su participación en la Sudamericana 2026 es un hecho. El encuentro será televisado por ESPN Premium.
A continuación, las probables formaciones de ambos equipos:
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Facundo Miño; Milton Céliz, Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz.
Independiente: Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.
Argentinos Juniors vs. Belgrano de Córdoba: horario, formaciones y televisación
En un duelo clave pensando en la clasificación a los playoffs, Argentinos Juniors y Belgrano (Cba.) se verán las caras este lunes a las 21:15, en el Diego Armando Maradona, por la fecha 15 de la Zona A del Clausura. El Bicho viene de caer en la final de la Copa Argentina, mientras que el Pirata acumula solo una victoria en los últimos seis partidos.
Precisamente, los de La Paternal expulsaron a los cordobeses del torneo más federal de todos en las semifinales, con un polemiquísimo penal que Yael Falcón Pérez pitó en el área de Belgrano. Hoy se medirán luego de aquel controversial antecedente.
TNT Sports Premium será quien televise el partido, que tiene las sigueintes probables formaciones:
Argentinos Jrs.: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel.
Belgrano (Cba.): Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Ulises Sánchez, Lucas Menossi, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara.