El Súper Deportivo Riestra y Argentinos Juniors pueden seguir hundiendo a River

Deportivo Riestra vs. Belgrano de Córdoba: horario, formaciones y televisación

Riestra e Independiente se enfrentarán este lunes 10 de noviembre desde las 19 horas en el Estadio Guillermo Laza, por la decimoquinta fecha del Clausura.

El Malevo, con su presencia asegurada en los playoffs, intentará sumar para seguir soñando con clasificar a la Copa Libertadores. Su participación en la Sudamericana 2026 es un hecho. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensariestra/status/1987346295950905622&partner=&hide_thread=false RIESTRA ES INTERNACIONAL!!!!!!! pic.twitter.com/qYwiTx6w1D — Deportivo Riestra (@prensariestra) November 9, 2025

A continuación, las probables formaciones de ambos equipos:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Facundo Miño; Milton Céliz, Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz.

Independiente: Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/1987882288030384453&partner=&hide_thread=false Ayer, Independiente se quedó sin chances matemáticas de entrar a los play-offs del Clausura 2025.



Si el Rojo no gana hoy ante Riestra, no podrá disputar la Copa Sudamericana 2026. pic.twitter.com/kt0N4vWtmF — PaseClave (@paseclave__) November 10, 2025

Argentinos Juniors vs. Belgrano de Córdoba: horario, formaciones y televisación

En un duelo clave pensando en la clasificación a los playoffs, Argentinos Juniors y Belgrano (Cba.) se verán las caras este lunes a las 21:15, en el Diego Armando Maradona, por la fecha 15 de la Zona A del Clausura. El Bicho viene de caer en la final de la Copa Argentina, mientras que el Pirata acumula solo una victoria en los últimos seis partidos.

Precisamente, los de La Paternal expulsaron a los cordobeses del torneo más federal de todos en las semifinales, con un polemiquísimo penal que Yael Falcón Pérez pitó en el área de Belgrano. Hoy se medirán luego de aquel controversial antecedente.

TNT Sports Premium será quien televise el partido, que tiene las sigueintes probables formaciones:

Argentinos Jrs.: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel.

Belgrano (Cba.): Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Ulises Sánchez, Lucas Menossi, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara.