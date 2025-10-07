En los bares, en los cafés, en las redes sociales... en fin, en la conversación futbolera, ya se habla de Deportivo Riestra como candidato a ser campeón del fútbol argentino. El formato de copa -que contabiliza como Liga- premió a Platense en el Apertura con la histórica vuelta olímpica, por lo que no sería descabellado que le tocara al Malevo.
EL MALEVO SE ILUSIONA
Qué partidos le quedan al Súper Deportivo Riestra, que sueña con ser campeón
Restan cinco fechas para el cierre de la fase regular del Clausura y el Deportivo Riestra se mantiene como el primero en la Zona B. ¿Qué le queda por delante?
Este lunes (6/10), el conjunto dirigido por Gustavo 'Tata' Benítez igualó 2 a 2 ante Vélez Sarsfield como local y estiró así su racha de invicto como local en el Guillermo Laza a 26 partidos, que representa más de un año sin caer en su casa. Un verdadero imperio.
Es insoslayable mencionar que Riestra ha sido beneficiado en múltiples ocasiones, y más jugando en su estadio. En las chiquitas y en las grandes, el blanquinegro ha gozado de una campaña de protección arbitral pocas veces vista y que solo es comparable, en la actualidad, con Barracas Central.
También debemos tener honestidad intelectual al decir que los de Nueva Pompeya no lograron todo a base de fallos arbitrales, sino también, producto de la agresividad, intensidad y orden con la que afrontan cada partido.
Deportivo Riestra y las chances de ser campeón
Restan cinco jornadas para el final de la fase regular del Torneo Clausura. La competición, al igual que el Clausura que ganó Platense en junio pasado, se juega bajo un formato de Copa de la Liga: dos zonas de 15 equipos y los mejores ocho clasificados de cada grupo acceden a lo play-offs para jugar 8vos, 4tos, semis y final a partido único en cancha del mejor ubicado en la fase regular, a excepción de la definición que es en estadio neutral y con ambas parcialidades.
Además está en juego la clasificación a copas internacionales. De momento, Rosario Central y Boca Juniors clasificarán directo a la Copa Libertadores 2026, River ingresaría al repechaje del trofeo continental; mientras que Argentinos Juniors, Riestra, Tigre, Huracán, San Lorenzo y Barracas Central están sacando pasaje a la Sudamericana del año entrante.
Pero quien más soprende es el Malevo, que ya había clasificado a los play-offs del Apertura 2025 pero que terminó vendiendo cara la derrota ante el Globo (que terminó siendo subcampeón ante Platense) en octavos de final. El encuentro terminó 2-3.
Riestra, dirigido por Benítez, se encuentra 5º en la Tabla Anual, por lo que tiene casi asegurada su clasificación a la Sudamericana de 2026. Pero no solo eso, sino que también lidera la Zona B con 23 puntos, por encima de Vélez Sarsfield, Lanús, River y Central, que lo escoltan.
Como bien se indicaba, el Súper Deportivo Riestra acumula 26 partidos sin perder en el Guillermo Laza, un dato que que traspasa lo meramente estadístico ya que, mientras mejor posicionado termine un equipo en su zona, más partidos definirá como local en los play-offs.
El fixture de Deportivo Riestra en el Torneo Clausura
- Platense vs. Deportivo Riestra | Lunes 13 de octubre, 18:30 horas
- Deportivo Riestra vs. Instituto de Córdoba | Fecha y horario a definir
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra | Fecha y horario a definir
- Deportivo Riestra vs. Independiente | Fecha y horario a definir
- Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra | Fecha y horario a definir