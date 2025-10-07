Qué partidos le quedan al Súper Deportivo Riestra, que sueña con ser campeón

Además está en juego la clasificación a copas internacionales. De momento, Rosario Central y Boca Juniors clasificarán directo a la Copa Libertadores 2026, River ingresaría al repechaje del trofeo continental; mientras que Argentinos Juniors, Riestra, Tigre, Huracán, San Lorenzo y Barracas Central están sacando pasaje a la Sudamericana del año entrante.

Pero quien más soprende es el Malevo, que ya había clasificado a los play-offs del Apertura 2025 pero que terminó vendiendo cara la derrota ante el Globo (que terminó siendo subcampeón ante Platense) en octavos de final. El encuentro terminó 2-3.

Riestra, dirigido por Benítez, se encuentra 5º en la Tabla Anual, por lo que tiene casi asegurada su clasificación a la Sudamericana de 2026. Pero no solo eso, sino que también lidera la Zona B con 23 puntos, por encima de Vélez Sarsfield, Lanús, River y Central, que lo escoltan.

Como bien se indicaba, el Súper Deportivo Riestra acumula 26 partidos sin perder en el Guillermo Laza, un dato que que traspasa lo meramente estadístico ya que, mientras mejor posicionado termine un equipo en su zona, más partidos definirá como local en los play-offs.

Si Deportivo Riestra termina puntero de su zona, muy probablemente sea finalista. De local es una garantía. Un equipo laburado, no tiene vagos. — Diego Yudcovsky (@diegoyudcovsky) October 6, 2025

El fixture de Deportivo Riestra en el Torneo Clausura

Platense vs. Deportivo Riestra | Lunes 13 de octubre, 18:30 horas

| Lunes 13 de octubre, 18:30 horas Deportivo Riestra vs. Instituto de Córdoba | Fecha y horario a definir

| Fecha y horario a definir San Lorenzo vs. Deportivo Riestra | Fecha y horario a definir

| Fecha y horario a definir Deportivo Riestra vs. Independiente | Fecha y horario a definir

| Fecha y horario a definir Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra | Fecha y horario a definir