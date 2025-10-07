El FR le recuerda a Milei que fue Massa el que trajo a Lamb Weston

"Si bien hoy el corte de cinta lo realizó Javier Milei, la cocción de esta receta comenzó mucho antes: la compañía empezó su apuesta luego de que el por entonces ministro de Economía, Sergio Massa, viajara en 2022 a Washington para tentar a sus ceos con facilidades y cerrar el trato que traería al gigante al país", explica 0223.com.ar.

De hecho, hay tuits de Massa en ese momento anunciando la futura inversión:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SergioMassa/status/1568007894930538496&partner=&hide_thread=false La empresa Lamb Weston Holding, primera productora de papas congeladas en los Estados Unidos y segunda a nivel mundial, tiene prevista una inversión de 250 millones de dólares en nuestro país, para instalar una planta de producción en la ciudad de Mar del Plata. pic.twitter.com/dYa0Lw6fXf — Sergio Massa (@SergioMassa) September 8, 2022

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SergioMassa/status/1568007904866836484&partner=&hide_thread=false El 90% de la producción de la planta en Mar del Plata estará destinada al mercado internacional, proyectando para 2029 la salida anual de más de 4.500 contenedores desde el puerto de la ciudad.

Este es el camino que queremos potenciar, la venta de trabajo argentino al mundo. pic.twitter.com/1lYKYKGB22 — Sergio Massa (@SergioMassa) September 8, 2022

