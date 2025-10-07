urgente24
ACTUALIDAD Javier Milei > Sergio Massa > Frente Renovador

"BOCHORNO"

El FR le recuerda a Milei que fue Massa el que trajo a Lamb Weston

Javier Milei se jactó de su gestión al inaugurar la planta de Lamb Weston en Mar del Plata pese a que fue una inversión que trajo Sergio Massa, recuerda el FR.

07 de octubre de 2025 - 15:22
Sergio Massa reunido con directivos de Lamb Weston, en 2022, donde cerró la inversión que hoy celebró Javier Milei.

Sergio Massa reunido con directivos de Lamb Weston, en 2022, donde cerró la inversión que hoy celebró Javier Milei.

Marcela Passo, diputada nacional del Frente Renovador (FR) fue quien le espetó a Milei que "esta inversión la trajo Massa". "Unos trabajan incansablemente para generar oportunidades para el país y otros cortan la cinta desvergonzadamente, ya que lo único que han impulsado es destrucción, crueldad y mentira", disparó.

Seguir leyendo

"Una vez más vemos las diferencias entre el modelo de país que proponemos con Sergio Massa y el desastre y bochorno que representa el modelo de Milei", finalizó su mensaje, compartiendo una nota periodística del sitio web marplatense 0223.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/passomarcela/status/1975621004652093908&partner=&hide_thread=false

En dicha nota se hace mención de que cuando era ministro de Economía, Sergio Massa realizó un viaje clave a Estados Unidos para cerrar la llegada de Lamb Weston y en 2023 se puso en marcha la obra.

"Si bien hoy el corte de cinta lo realizó Javier Milei, la cocción de esta receta comenzó mucho antes: la compañía empezó su apuesta luego de que el por entonces ministro de Economía, Sergio Massa, viajara en 2022 a Washington para tentar a sus ceos con facilidades y cerrar el trato que traería al gigante al país", explica 0223.com.ar.

De hecho, hay tuits de Massa en ese momento anunciando la futura inversión:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SergioMassa/status/1568007894930538496&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SergioMassa/status/1568007904866836484&partner=&hide_thread=false

------------

Otras noticias en Urgente24:

El furcio de Eduardo Feinmann en A24 que derivó en una crítica a Radio Mitre

Un helicóptero sobre el Congreso desató versiones (y chicanas)

Miguel Ángel Russo decidió no internarse más y pasar su enfermedad en su casa con su familia

Llega el 26/10: A Luis Caputo se le termina el tiempo

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES