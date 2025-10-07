"BOCHORNO"
El FR le recuerda a Milei que fue Massa el que trajo a Lamb Weston
Javier Milei se jactó de su gestión al inaugurar la planta de Lamb Weston en Mar del Plata pese a que fue una inversión que trajo Sergio Massa, recuerda el FR.
"Este es el camino que estamos construyendo, el del crecimiento genuino y la inversión privada”, se jactó Javier Milei este martes (07/10) al inaugurar la planta de Lamb Weston en Mar del Plata, destacándola como logro propio. Pero desde el Frente Renovador salieron a recordarle que se trata de una inversión que consiguió Sergio Massa cuando era ministro de Economía.
Marcela Passo, diputada nacional del Frente Renovador (FR) fue quien le espetó a Milei que "esta inversión la trajo Massa". "Unos trabajan incansablemente para generar oportunidades para el país y otros cortan la cinta desvergonzadamente, ya que lo único que han impulsado es destrucción, crueldad y mentira", disparó.
"Una vez más vemos las diferencias entre el modelo de país que proponemos con Sergio Massa y el desastre y bochorno que representa el modelo de Milei", finalizó su mensaje, compartiendo una nota periodística del sitio web marplatense 0223.
En dicha nota se hace mención de que cuando era ministro de Economía, Sergio Massa realizó un viaje clave a Estados Unidos para cerrar la llegada de Lamb Weston y en 2023 se puso en marcha la obra.
"Si bien hoy el corte de cinta lo realizó Javier Milei, la cocción de esta receta comenzó mucho antes: la compañía empezó su apuesta luego de que el por entonces ministro de Economía, Sergio Massa, viajara en 2022 a Washington para tentar a sus ceos con facilidades y cerrar el trato que traería al gigante al país", explica 0223.com.ar.
De hecho, hay tuits de Massa en ese momento anunciando la futura inversión:
