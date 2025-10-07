Fred Machado rompe el silencio y destapa la olla: "Apoyé a Espert y él me negó"

Espert me dio lástima, era un tipo macanudo y quise ayudarlo con un contrato Espert me dio lástima, era un tipo macanudo y quise ayudarlo con un contrato

“Todo esto se volvió una bola de nieve que me afecta a mí. No es culpa mía que Espert me haya negado. Es un error, porque no fue un apoyo oculto ni millonario. Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos”, relata a Radio Rivadavia.

En su entrevista para Radio Rivadavia, Machado admitió que hubo un contrato con Espert en 2019, cuando el libertario quería lanzarse como diputado o en algún cargo político, pero que fue por más de 200.00 dólares. “Él no miente cuando dice que hubo un contrato, lo hice en el 2019, es más de 200 mil dólares. Lo contraté como para darle una mano. La transferencia se hizo desde Aircraft Guarantly pero en 2020. Después vino la pandemia. Me llamó y me dijo: 'vamos a retomar lo del trabajo este', y yo ya estaba con este problema porque empieza en septiembre del 2020. El tipo me dio lástima; no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo macanudo, con una causa noble”, señala.

El error de Espert fue negarme (...) No fueron millones. Hablan muchas tonterías. Lo ayudé con un contrato, con logística y algunos gastos. Nada más El error de Espert fue negarme (...) No fueron millones. Hablan muchas tonterías. Lo ayudé con un contrato, con logística y algunos gastos. Nada más

“Yo movía toda mi guita por Aircraft Guaranty”, confiesa, haciendo referencia a la compañía estadounidense que terminó en el ojo de la tormenta tras la causa que involucró a su titular, Debra Mercer-Erwin.

Según Machado, la empresaria “no tenía idea” de lo que ocurría con los 1.500 aviones registrados bajo el sistema fiduciario del trust, y admite que la comprometió injustamente: “Había un video de un avión que aterrizó en la selva. Le mandé el link a Debra en chiste: ‘ese avión está en tu trust’. Cuando los agentes lo vieron, me lo usaron en contra”.

Fred Machado, el financista narco de Espert, afirma que conoció a Lilia Lemoine, pero esta avisó que se desligó por eso

Fred Machado confirma ante el periodista Ignacio Ortelli, de Radio Rivadavia, que le prestó un avión a José Luis Espert (LLA), que le dio más de 200.000 dólares y que conoció a la diputada y cosplayer Lilia Lemoine.

En ese sentido, Machado afirma que en las reuniones de campaña de Espert2019, en las que él asistió, estuvo la actual diputada Lilia Lemoine, como parte del entorno político, y que la fórmula ya tenía vicepresidente, que se trataba de Luis Rosales.

Embed #Ahora



Habló Fred Machado y confirmó que le prestó un avión a Espert, que 200 mil dólares no son nada para alguien que gana 1 millón de dólares por mes Y QUE CONOCIÓ A LILIA LEMOINE, que estaba presente en las reuniones



Es cine pic.twitter.com/xGGY9641xb — Al Toque (@altoque_ok) October 7, 2025

“Cuando llegué a la Argentina ya tenían vicepresidente: Luis Rosales, un periodista de la CNN, yo ni lo conocía. En la casa de Rosales estaban Espert, Clarita, Dick Morris, estaba uno que hacía encuestas, otro que parecía sacado de una película de los años 40, dos pibes jovencitos y Lilia Lemoine. Era muy bizarro todo”, sostiene.

Por tanto, la figura “turbia” de Machado era bien conocida en las bases libertarias, incluso antes del surgimiento de las Fuerzas del Cielo y La Libertad Avanza. De hecho, según revela un tuit de la propia Lilia Lemoine, de 2023, a Espert “lo bancaba un narco” y ella “lo militaba sin saber”.

image

Por tanto, la existencia de Machado y el vínculo de este con la primera campaña de las bases de Espert es algo sabido en la Casa Rosada, cuyo jefe de Estado, el presidente Javier Milei, comparte un abogado con el narco empresario.

Se trata de Francisco Onetto, quien defiende a Milei, a Machado y a otros acusados impresentables. La controversia por estos días es que, como la justicia de Estados Unidos lo requiere a Machado (por narcotráfico, lavado de activos y estafas millonarias), la orden de extradición la tendría que firmar en última instancia el propio Javier Milei, ya que el caso pasó a la Corte Suprema, pero el que deberá poner la firma final es Milei. Dicho de otro modo, la firma que autoriza legalmente la extradición recae en el Presidente de la Nación, quien comparte abogado con Machado.

Más contenido en Urgente24

Banco Nación devuelve hasta $300.000: Quiénes pueden aprovechar este beneficio

La película de 1 hora y 30 que se convirtió en un éxito rotundo

Supermercado arrasa con 2x1 en los productos más buscados

¿Palito para Cris Morena?: Los filosos comentarios de Juan Gil Navarro