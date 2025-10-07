Desde Viedma, Fred Machado, un empresario aeronáutico requerido en la Justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de activos, rompe el silencio y habla con Radio Rivadavia luego de que José Luis Espert —diputado de LLA y ex candidato a la reelección— confirmara que recibió de él 200.000 dólares por servicios de asesoría brindados y admitiera que viajó al menos 17 veces en un avión de su propiedad.
NO ACLARES QUE OSCURECE
Fred Machado rompe el silencio y destapa la olla: "Apoyé a Espert y él me negó"
Rompe el silencio Fred Machado, el financista "narco" de José Luis Espert. "Apoyé a José Luis Espert y el tipo me negó". El empresario, acusado de narco en EE.UU., comparte abogado con Milei, quien tendría debería firmar su extradición.
Federico “Fred” Machado, actualmente bajo prisión domiciliaria en Río Negro e investigado por EE.UU. por supuestamente pertenecer a una organización criminal transnacional ligada al narcotráfico, asegura que lo “convirtieron en radiactivo”, que es un “tipo que se equivocó” y que lo usaron “para tapar una red mucho más grande”.
Aunque la fiscalía del Distrito Este de Texas lo acusa de haber facilitado aviones para trasladar cocaína desde desde Colombia, Venezuela, Guatemala y México hacia el país norteamericano, Machado asegura, de alguna manera, que es un ‘perejil’ que ha sido utilizado para ocultar un entramado transnacional corrupto que mezcla aviones, droga y políticos.
“No soy narco, soy un tipo que se equivocó”, afirma Machado ante el periodista Ignacio Ortelli para el programa Radio Arriba de Radio Rivadavia. “Yo no fumé en mi vida, no tomé. Ya está. Apoyé a Espert, el tipo me negó… ¿qué querés que le haga?”, añade, para luego plantear, en la continuidad de su relato, que “hicieron un personaje que no existe”.
Machado, quien espera ahora espera la extradición a Estados Unidos que había sido cajoneada, sostiene que Espert lo llamó porque quería entrar en una campaña electoral política pero le dijo que “estaba en bolas”, es decir, necesitaba plata, por lo que lo ayudó porque le daba “lástima”.
“Todo esto se volvió una bola de nieve que me afecta a mí. No es culpa mía que Espert me haya negado. Es un error, porque no fue un apoyo oculto ni millonario. Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos”, relata a Radio Rivadavia.
En su entrevista para Radio Rivadavia, Machado admitió que hubo un contrato con Espert en 2019, cuando el libertario quería lanzarse como diputado o en algún cargo político, pero que fue por más de 200.00 dólares. “Él no miente cuando dice que hubo un contrato, lo hice en el 2019, es más de 200 mil dólares. Lo contraté como para darle una mano. La transferencia se hizo desde Aircraft Guarantly pero en 2020. Después vino la pandemia. Me llamó y me dijo: 'vamos a retomar lo del trabajo este', y yo ya estaba con este problema porque empieza en septiembre del 2020. El tipo me dio lástima; no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo macanudo, con una causa noble”, señala.
“Yo movía toda mi guita por Aircraft Guaranty”, confiesa, haciendo referencia a la compañía estadounidense que terminó en el ojo de la tormenta tras la causa que involucró a su titular, Debra Mercer-Erwin.
Según Machado, la empresaria “no tenía idea” de lo que ocurría con los 1.500 aviones registrados bajo el sistema fiduciario del trust, y admite que la comprometió injustamente: “Había un video de un avión que aterrizó en la selva. Le mandé el link a Debra en chiste: ‘ese avión está en tu trust’. Cuando los agentes lo vieron, me lo usaron en contra”.
Fred Machado, el financista narco de Espert, afirma que conoció a Lilia Lemoine, pero esta avisó que se desligó por eso
Fred Machado confirma ante el periodista Ignacio Ortelli, de Radio Rivadavia, que le prestó un avión a José Luis Espert (LLA), que le dio más de 200.000 dólares y que conoció a la diputada y cosplayer Lilia Lemoine.
En ese sentido, Machado afirma que en las reuniones de campaña de Espert2019, en las que él asistió, estuvo la actual diputada Lilia Lemoine, como parte del entorno político, y que la fórmula ya tenía vicepresidente, que se trataba de Luis Rosales.
“Cuando llegué a la Argentina ya tenían vicepresidente: Luis Rosales, un periodista de la CNN, yo ni lo conocía. En la casa de Rosales estaban Espert, Clarita, Dick Morris, estaba uno que hacía encuestas, otro que parecía sacado de una película de los años 40, dos pibes jovencitos y Lilia Lemoine. Era muy bizarro todo”, sostiene.
Por tanto, la figura “turbia” de Machado era bien conocida en las bases libertarias, incluso antes del surgimiento de las Fuerzas del Cielo y La Libertad Avanza. De hecho, según revela un tuit de la propia Lilia Lemoine, de 2023, a Espert “lo bancaba un narco” y ella “lo militaba sin saber”.
Por tanto, la existencia de Machado y el vínculo de este con la primera campaña de las bases de Espert es algo sabido en la Casa Rosada, cuyo jefe de Estado, el presidente Javier Milei, comparte un abogado con el narco empresario.
Se trata de Francisco Onetto, quien defiende a Milei, a Machado y a otros acusados impresentables. La controversia por estos días es que, como la justicia de Estados Unidos lo requiere a Machado (por narcotráfico, lavado de activos y estafas millonarias), la orden de extradición la tendría que firmar en última instancia el propio Javier Milei, ya que el caso pasó a la Corte Suprema, pero el que deberá poner la firma final es Milei. Dicho de otro modo, la firma que autoriza legalmente la extradición recae en el Presidente de la Nación, quien comparte abogado con Machado.
Más contenido en Urgente24
Banco Nación devuelve hasta $300.000: Quiénes pueden aprovechar este beneficio
La película de 1 hora y 30 que se convirtió en un éxito rotundo
Supermercado arrasa con 2x1 en los productos más buscados
¿Palito para Cris Morena?: Los filosos comentarios de Juan Gil Navarro