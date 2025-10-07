Chiqui Tapia está sucio: AFA no difundió los audios de Estudiantes (LP)-Barracas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VAR_Argentino/status/1974952220530790643&partner=&hide_thread=false No había offside de Carrillo en el gol anulado a Estudiantes



Todo sucio: AFA no difundió los audios de Estudiantes de La Plata 1-1 Barracas Central

A lo largo del año, AFA publicó solamente los audios de jugadas en las que el VAR actuó bien. En situaciones polémicas en las que debieron esclarecer qué decidieron entre los árbitros, no salieron a la luz, por lo que generaron aún más dudas en los hinchas de los equipos afectados.

Sin embargo, trascendió que la casa madre del fútbol argentino no difundió los audios de las polémicas en el encuentro entre Estudiantes (LP) y Barracas Central, generando más sospechas sobre la figura del Chiqui Tapia y de su querido y protegido equipo.

Además, AFA decidió no sacar a la luz los audios del VAR del partido entre Godoy Cruz e Independiente, que también finalizó 1 a 1 y que tuvo situaciones polémicas. Una de ellas, fue un claro penal a favor del Rojo por una mano tras un remate de Abaldo que no fue observada por el árbitro Andrés Gariano, el mismo que favoreció al Guapo en la fecha 10 ante Belgrano de Córdoba.

image Andrés Gariano merece ser parado por un par de fechas.

