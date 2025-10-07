Chiqui Tapia está sucio: AFA no difundió los audios de Estudiantes (LP)-Barracas

El fin de semana pasado (5/10), Estudiantes de La Plata y Barracas Central igualaron 1-1 por la fecha 11 del Torneo Clausura, en un duelo totalmente salpicado por la polémica. Al Pincha le anularon dos goles por posición adelantada, generando duras (y lógicas) críticas contra el presidente de AFA, Claudio Tapia.
Luego de un arbitraje sumamente polémico de Nazareno Arasa, la AFA de Chiqui Tapia esconde los audios del VAR de Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central.
El equipo de Eduardo Domínguez comenzó ganando el partido gracias a un gol de Guido Carrillo, cuando una acción dentro del área encendió la tensión en cada una de las tribunas. En un centro del visitante, la pelota impactó en la costilla de Santiago Arzamendia y desde el VAR, a cargo de José Carreras, frenaron el juego para revisar la jugada por varios minutos.
Pese a los reclamos del conjunto visitante, el juez principal no fue convocado a revisar las imágenes y el juego continuó con triunfo parcial para el León.
Al inicio del segundo tiempo, el Guapo llegó al empate, que terminó desatando el enojo de los hinchas locales. Esto se debió a dos situaciones que no se tomaron en cuenta. Cuando Fernando Muslera intentó salir del área chica, un jugador rival, que aparentemente estaba en posición adelantada, lo obstaculizó. Además, hubo una falta clara sobre Facundo Rodríguez, que no fue siquiera revisada por el árbitro principal.
La tensión aumentó nuevamente a los 67 minutos, cuando Eric Meza envió un centro preciso que culminó en gol de Tiago Palacios, luego de un cabezazo previo de Carrillo. Sin embargo, el VAR intervino una vez más y anuló el tanto por una presunta doble posición adelantada.
A lo largo del año, AFA publicó solamente los audios de jugadas en las que el VAR actuó bien. En situaciones polémicas en las que debieron esclarecer qué decidieron entre los árbitros, no salieron a la luz, por lo que generaron aún más dudas en los hinchas de los equipos afectados.
Sin embargo, trascendió que la casa madre del fútbol argentino no difundió los audios de las polémicas en el encuentro entre Estudiantes (LP) y Barracas Central, generando más sospechas sobre la figura del Chiqui Tapia y de su querido y protegido equipo.
Además, AFA decidió no sacar a la luz los audios del VAR del partido entre Godoy Cruz e Independiente, que también finalizó 1 a 1 y que tuvo situaciones polémicas. Una de ellas, fue un claro penal a favor del Rojo por una mano tras un remate de Abaldo que no fue observada por el árbitro Andrés Gariano, el mismo que favoreció al Guapo en la fecha 10 ante Belgrano de Córdoba.
