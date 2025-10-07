Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza jugarán la final para subir a la Liga Profesional de Fútbol. La AFA definió el día y el estadio en el que se disputará el encuentro que decretará el primero de los dos ascensos a la máxima categoría del fútbol argentino.
EL PRIMER ASCENSO
Se conoció: cuándo y dónde se juega Deportivo Madryn vs. Gimnasia (M)
Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza definirán el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol el próximo fin de semana. Detalles.
El Aurinegro ganó la Zona A con 60 unidades, y le sacó cinco de ventaja a Altanta, quien finalizó en la segunda posición y jugará el Reducido. El conjunto de Chubut le ganó 2-1 a Arsenal por la fecha 33 de la Primera Nacional, por lo que una fecha antes del final se aseguró su lugar en la gran definición. El cuadro dirigido por Leandro Gracián cerró su participación con derrota (0-1) ante Colegiales, en un partido que no modificaba nada.
Por otro lado, el Lobo mendocino tuvo que sufrir un poco más que su rival para acceder al partido por el ascenso a Primera División. En la anteúltima jornada no pudo con Chacarita y tuvo que esperar a la última fecha, donde jugando como local se impuso 1-0 ante Defensores de Belgrano y se clasificó a la final, quedando primero en la Zona B con 63 unidades.
Cuándo y dónde se disputará la final entre Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza
Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, los ganadores de la Zona A y Zona B respectivamente, se enfrentarán en el estadio Ciudad de Vicente López (Platense) el próximo sábado 11 de octubre a las 17 horas.
El encargado de impartir justicia será Nicolás Ramírez y el en el VAR estará Héctor Paletta.
Por dónde ver la final entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza
A continuación, las señales por las que se podrá seguir el partido del próximo sábado:
- Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow
- Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV
- Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
Cómo quedaron los cruces del Reducido
En la primera ronda, jugarán los primeros siete de cada zona (sin incluir a Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, los punteros que disputarán la Final por el primer ascenso, a partido único y en estadio neutral) y los duelos serán cruzados entre grupos: 2°A vs 8°B, 3°A vs. 7°B, 4° A vs. 6°B y 5°A vs. 5°B, 6°A vs. 3°B, 7°A vs. 2°B.
Las llaves serán a partido único y el mejor ubicado contará con localía y ventaja deportiva, por lo que el dueño de casa pasaría de ronda ante un hipotético empate.
Atlanta vs Chaco For Ever (sábado 11 de octubre a las 13)
Tristán Suárez vs Agropecuario (domingo 12 de octubre a las 19)
Gimnasia y Tiro (Salta) vs Temperley (sábado 11 de octubre a las 20.30)
Gimnasia de Jujuy vs San Miguel (domingo 12 de octubre a las 15.10)
Morón vs San Martín de Tucumán (domingo 12 de octubre a las 21.15)
Estudiantes de Buenos Aires vs Deportivo Maipú (domingo 12 de octubre a las 17.10)
Estudiantes de Río Cuarto vs Patronato (domingo 12 de octubre a las 19)