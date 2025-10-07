Se conoció: cuándo y dónde se juega Deportivo Madryn vs. Gimnasia (M)

Por dónde ver la final entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza

A continuación, las señales por las que se podrá seguir el partido del próximo sábado:

Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

Cómo quedaron los cruces del Reducido

En la primera ronda, jugarán los primeros siete de cada zona (sin incluir a Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, los punteros que disputarán la Final por el primer ascenso, a partido único y en estadio neutral) y los duelos serán cruzados entre grupos: 2°A vs 8°B, 3°A vs. 7°B, 4° A vs. 6°B y 5°A vs. 5°B, 6°A vs. 3°B, 7°A vs. 2°B.

Las llaves serán a partido único y el mejor ubicado contará con localía y ventaja deportiva, por lo que el dueño de casa pasaría de ronda ante un hipotético empate.

Atlanta vs Chaco For Ever (sábado 11 de octubre a las 13)

Tristán Suárez vs Agropecuario (domingo 12 de octubre a las 19)

Gimnasia y Tiro (Salta) vs Temperley (sábado 11 de octubre a las 20.30)

Gimnasia de Jujuy vs San Miguel (domingo 12 de octubre a las 15.10)

Morón vs San Martín de Tucumán (domingo 12 de octubre a las 21.15)

Estudiantes de Buenos Aires vs Deportivo Maipú (domingo 12 de octubre a las 17.10)

Estudiantes de Río Cuarto vs Patronato (domingo 12 de octubre a las 19)