Derrumbe total para el equipo de Carlos Mayor. Chacarita cayó este domingo 5 de octubre en su visita a Jujuy y quedó afuera de los puestos de clasificación al Reducido. Papelón total para el conjunto de San Martín, que había protagonizado una buena campaña en la Zona B y no pudo mantenerse dentro de los primeros ocho puestos.
¿Y AHORA?
Crisis en Chacarita: quedó afuera del Reducido y el plantel tendrá 4 meses para bolichear
Chacarita Juniors perdió 0-2 ante Gimnasia de Jujuy y quedó sin chances de disputar el Reducido para ascender a Primera División. La debacle fue total.
En la primera rueda, es decir, en las primeras 17 fechas, el Funebrero finalizó 5º en su grupo, dejando buenas sensaciones y casi con la certeza de que terminaría jugando el repechaje para subir nuevamente a la máxima categoría del fútbol argentino, algo a lo que se acostumbró en los últimos años.
Incluso, en el segundo tramo del torneo, Chaca llegó a estar 1º en la vigésimocuarta jornada del campeonato. En paralelo, su clásico rival, Atlanta, se encontraba en la cima en la zona opuesta, planteando una hipotética final entre ambos equipos. Mención aparte: no estamos en condiciones, como sociedad, de atravesar un partido de esta magnitud...
Tanto el Funebrero como el Bohemio se fueron pinchando. La abismal diferencia entre ambos es que uno terminó noveno en su zona, y el otro, pese a haber mirado a todos desde arriba durante 15 fechas, finalizó en la segunda colocación.
Chacarita tendrá vacaciones XXL y el plantel podrá ir a bolichear
Como bien se indicaba previamente, Chacarita pisó en falso ante Gimnasia de Jujuy (0-2) y quedó out del Reducido 2025. De haber ganado, tampoco le habría servido, ya que Chaco For Ever igualó 1-1 ante Deportivo Morón y quedó con 53 puntos (contra 49 de Chaca); sumado a que Agropecuario superó por 2 a 0 a San Telmo como local y alcanzó las 54 unidades.
La debacle del Tricolor se produjo en el último tirón: sumó de a tres en su visita al Gallito el pasado 26 de julio, y, desde allí, no volvió a ganar. Son dos meses y medio sin conocer la victoria...
Además; en medio de esta crisis deportiva, su presidente, Néstor Di Pierro, realizó durísimas declaraciones contra sus jugadores.
"Estos jugadores no merecen que derramemos una lágrima por ellos. No saben lo que es ponerse la camiseta de Chacarita. Parecen señoritas de cabaret. Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salario al día, no sé que necesitan", dijo, en diálogo con Mano a Mano Chacarita. Y advirtió:
Recomendamos la lectura: 'La crisis no da tregua en Chacarita y el presidente arremetió contra el plantel'.
Con la no clasificación al Reducido, el plantel de Chacarita no tendrá competencia oficial hasta febrero del 2026, cuando se reinicie la Primera B Nacional. ¿Volverán las salidas nocturnas por parte del plantel? ¿O la amenaza de Di Pierro habrá calado hondo?
Cómo quedaron los cruces del Reducido
- Atlanta (2ºA) vs. Chaco For Ever (8ºB)
- Tristán Suárez (3ºA) vs. Agropecuario (7ºB)
- Gimnasia y Tiro de Salta (4ºA) vs. Temperley (6ºB)
- San Miguel (5ºA) vs. Gimnasia de Jujuy (5ºB)
- San Martín de Tucumán (6ºA) vs. Deportivo Morón (4ºB)
- Deportivo Maipú (7ºA) y Estudiantes de Buenos Aires (3ºB)
- Patronato (8ºA) vs. Estudiantes de Río Cuarto (2ºB)
En la primera ronda, jugarán los primeros siete de cada zona (sin incluir a Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, los punteros que disputarán la Final por el primer ascenso, a partido único y en estadio neutral) y los duelos serán cruzados entre grupos: 2°A vs 8°B, 3°A vs. 7°B, 4° A vs. 6°B y 5°A vs. 5°B, 6°A vs. 3°B, 7°A vs. 2°B.
Las llaves serán a partido único y el mejor ubicado contará con localía y ventaja deportiva, por lo que el dueño de casa pasaría de ronda con un empate.
Seguí leyendo en Golazo24
Sin autocrítica en River: Llanto de Martínez Quarta por el arbitraje tras la caída ante Rosario Central
Chiqui Tapia en el centro de la polémica: Qué pasó con River y Estudiantes
Llora Lucas Blondel (Morena Beltrán) lo que está pasando en Boca Juniors
Se pudrió todo por Racing Club y ESPN: Pablo Ladaga vs Daniel Arcucci
Silencio de Boca y panorama desalentador para Miguel Ángel Russo