Crisis en Chacarita: quedó afuera del Reducido y el plantel tendrá 4 meses para bolichear

Chacarita tendrá vacaciones XXL y el plantel podrá ir a bolichear

Como bien se indicaba previamente, Chacarita pisó en falso ante Gimnasia de Jujuy (0-2) y quedó out del Reducido 2025. De haber ganado, tampoco le habría servido, ya que Chaco For Ever igualó 1-1 ante Deportivo Morón y quedó con 53 puntos (contra 49 de Chaca); sumado a que Agropecuario superó por 2 a 0 a San Telmo como local y alcanzó las 54 unidades.

La debacle del Tricolor se produjo en el último tirón: sumó de a tres en su visita al Gallito el pasado 26 de julio, y, desde allí, no volvió a ganar. Son dos meses y medio sin conocer la victoria...

image Lo que empezó como sueño terminó en pesadilla: lamentable campaña de Chacarita en la Primera Nacional 2025.

Además; en medio de esta crisis deportiva, su presidente, Néstor Di Pierro, realizó durísimas declaraciones contra sus jugadores.

"Estos jugadores no merecen que derramemos una lágrima por ellos. No saben lo que es ponerse la camiseta de Chacarita. Parecen señoritas de cabaret. Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salario al día, no sé que necesitan", dijo, en diálogo con Mano a Mano Chacarita. Y advirtió:

Para los jugadores antes el problema era el técnico que no tenían relación. Ahora ya no está más. Que dejen de pintarse el pelo de rubio, de usar botines colorados. Que no los enganche en un boliche porque les voy a romper la cabeza Para los jugadores antes el problema era el técnico que no tenían relación. Ahora ya no está más. Que dejen de pintarse el pelo de rubio, de usar botines colorados. Que no los enganche en un boliche porque les voy a romper la cabeza

Con la no clasificación al Reducido, el plantel de Chacarita no tendrá competencia oficial hasta febrero del 2026, cuando se reinicie la Primera B Nacional. ¿Volverán las salidas nocturnas por parte del plantel? ¿O la amenaza de Di Pierro habrá calado hondo?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gravep/status/1974973821888430499&partner=&hide_thread=false El torneo reducido de la Primera Nacional. Los que no clasificaron no juegan mas hasta febrero próximo. Es decir, mas de 20 equipos estarán casi 4 meses sin jugar. Ajjajajaj los torneos de Chiqui Tapia. pic.twitter.com/EJFEFhmswg — Pablo Gravellone (@gravep) October 5, 2025

Cómo quedaron los cruces del Reducido

Atlanta (2ºA) vs. Chaco For Ever (8ºB)

Tristán Suárez (3ºA) vs. Agropecuario (7ºB)

Gimnasia y Tiro de Salta (4ºA) vs. Temperley (6ºB)

San Miguel (5ºA) vs. Gimnasia de Jujuy (5ºB)

San Martín de Tucumán (6ºA) vs. Deportivo Morón (4ºB)

Deportivo Maipú (7ºA) y Estudiantes de Buenos Aires (3ºB)

Patronato (8ºA) vs. Estudiantes de Río Cuarto (2ºB)

En la primera ronda, jugarán los primeros siete de cada zona (sin incluir a Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, los punteros que disputarán la Final por el primer ascenso, a partido único y en estadio neutral) y los duelos serán cruzados entre grupos: 2°A vs 8°B, 3°A vs. 7°B, 4° A vs. 6°B y 5°A vs. 5°B, 6°A vs. 3°B, 7°A vs. 2°B.

Las llaves serán a partido único y el mejor ubicado contará con localía y ventaja deportiva, por lo que el dueño de casa pasaría de ronda con un empate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Primeranaciona/status/1974936618319626473&partner=&hide_thread=false DEFINIDOS LOS CRUCES DEL REDUCIDO



• Atlanta Chaco For Ever

• Tristán Suárez Agropecuario

• Gimnasia y Tiro (S) Temperley

• Gimnasia (J) San Miguel

• Deportivo Morón San Martín (T)

• Estudiantes Dep. Maipú

• Estudiantes (RC) Patronato



Se juega… pic.twitter.com/SrcukswYnZ — Primera Nacional (@Primeranaciona) October 5, 2025

