Hay un supermercado que te va a dejar boquiabierto con sus descuentos en electrodomésticos. Vas a poder elegir entre una amplia variedad para equipar tu casa pero sin que el bolsillo lo sufra demasiado. Además hay financiación en cuotas. ¡Aprovechalo!
TODOS COMO LOCOS
Supermercado remata electrodomésticos con hasta 40% de descuento: furor
Un supermercado causa furor entre los consumidores por sus descuentos únicos en electrodomésticos. No te pierdas las ofertas.
Si querés equipar tu casa o cambiar algún electrodoméstico que ya está un poco viejo, entonces date una vuelta por este supermercado que está liquidando algunos artefactos a precios que nadie puede creer. Vas a quedar como loco con las promociones.
Supermercado es furor por sus descuentos en electrodomésticos
Jumbo, Carrefour y ChangoMás presentan una amplia variedad de descuentos en microondas. Lo mejor es que, quizá, también encontrás promociones en otros pequeños electrodomésticos como pavas eléctricas, tostadoras o cafeteras. Siempre hay ahorros disponibles.
Estos descuentos van hasta el 40% menos, con lo cual el ahorro es bastante significativo. En Carrefour, por ejemplo, uno de los microondas más económicos está $120.000 y además hay financiación en cuotas con algunos bancos.
Jumbo, por su parte, tiene también promociones muy buenas de microondas a $160.000. Depende el modelo y la marca van aumentando su precio, pero ninguno de ellos supera los $400.000. Ideal para hacer una buena compra.
La mayoría de estas promociones las podés encontrar en la tienda online oficial de cada uno de los supermercados. A su vez, en locales físicos vas a poder conseguir también muchísimos descuentos que van desde microondas hasta todo tipo de artefactos.
