Supermercado remata electrodomésticos con hasta 40% de descuento: furor

Un supermercado causa furor entre los consumidores por sus descuentos únicos en electrodomésticos. No te pierdas las ofertas.

06 de octubre de 2025 - 13:10
Los mejores descuentos en electro en este supermercado.

Hay un supermercado que te va a dejar boquiabierto con sus descuentos en electrodomésticos. Vas a poder elegir entre una amplia variedad para equipar tu casa pero sin que el bolsillo lo sufra demasiado. Además hay financiación en cuotas. ¡Aprovechalo!

Si querés equipar tu casa o cambiar algún electrodoméstico que ya está un poco viejo, entonces date una vuelta por este supermercado que está liquidando algunos artefactos a precios que nadie puede creer. Vas a quedar como loco con las promociones.

Supermercados liquidan electrodomésticos a grandes precios.

Supermercado es furor por sus descuentos en electrodomésticos

Jumbo, Carrefour y ChangoMás presentan una amplia variedad de descuentos en microondas. Lo mejor es que, quizá, también encontrás promociones en otros pequeños electrodomésticos como pavas eléctricas, tostadoras o cafeteras. Siempre hay ahorros disponibles.

Estos descuentos van hasta el 40% menos, con lo cual el ahorro es bastante significativo. En Carrefour, por ejemplo, uno de los microondas más económicos está $120.000 y además hay financiación en cuotas con algunos bancos.

Jumbo, por su parte, tiene también promociones muy buenas de microondas a $160.000. Depende el modelo y la marca van aumentando su precio, pero ninguno de ellos supera los $400.000. Ideal para hacer una buena compra.

La mayoría de estas promociones las podés encontrar en la tienda online oficial de cada uno de los supermercados. A su vez, en locales físicos vas a poder conseguir también muchísimos descuentos que van desde microondas hasta todo tipo de artefactos.

