Hoy en día cargar nafta es un gran presupuesto y muchos eligen acceder a descuentos bancarios o de billeteras virtuales para aliviar el bolsillo. Por esa razón son furor las promociones de hasta un 30% menos que todos están usando para ahorrar.
Furor por los descuentos en nafta para octubre: hasta 30% de reintegro
La nafta es cada vez más costosa y por eso muchos eligen descuentos bancarios o de billeteras virtuales para no gastar de más.
YPF, Axion, Shell y Puma tienen promociones imperdibles que te van a servir para llenar el tanque y no sentirlo demasiado en el bolsillo. Cada una de ellas presenta descuentos con diferentes bancos o billeteras digitales para elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.
Descuentos y reintegros en nafta para octubre
YPF tiene un descuento propio abonando desde la app YPF y siendo socio de Serviclub: 10% de ahorro en nafta y diésel Infinia los lunes, 6% de ahorro todos los días desde las 0 hasta las 6 de la mañana sin tope, 5% para socios del ACA todos los días. Por otro lado también hay promociones bancarias.
Macro 20% de ahorro los miércoles, Comafi 10% los sábados, Ciudad 10% los domingos, ICBC 15% los martes, Santander 10% los jueves, Hipotecario 15% los martes. Casi todos los días hay promociones únicas para aprovechar.
Shell también tiene ahorro propio: pagando desde la app Shell BOX accedés a un 10% los miércoles en combustibles V-Power con tope de $4000 por semana. Otras promociones vigentes con un 10% de lunes a viernes con Tarjeta 365, Banco Ciudad 10% los domingos, Comafi misma promoción, Jumbo+ y Vea Ahorro 10% los jueves.
Axion ofrece 10% los lunes y viernes pagando con la app ON del programa de la misma compañía. Comafi 10% los lunes, Ciudad 10% los domingos, Ualá 15% los sábados y BBVA 20% los sábados.
