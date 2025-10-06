Furor por los descuentos en nafta para octubre: hasta 30% de reintegro

Shell también tiene ahorro propio: pagando desde la app Shell BOX accedés a un 10% los miércoles en combustibles V-Power con tope de $4000 por semana. Otras promociones vigentes con un 10% de lunes a viernes con Tarjeta 365, Banco Ciudad 10% los domingos, Comafi misma promoción, Jumbo+ y Vea Ahorro 10% los jueves.

Axion ofrece 10% los lunes y viernes pagando con la app ON del programa de la misma compañía. Comafi 10% los lunes, Ciudad 10% los domingos, Ualá 15% los sábados y BBVA 20% los sábados.

