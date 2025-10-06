Ciencia: confirman que el género masculino podría desaparecer en unos años

Tal y como explican los científicos, la mayor parte del cromosoma Y no se recombina con el cromosoma X. Esto causa que, a lo largo de varias generaciones, estas mutaciones causen pérdida de genes o "degeneración genética". Así afirman que el cromosoma Y habría perdido el 97% de sus genes originales.

Si bien esto causó muchísima preocupación entre todos, lo cierto es que la ciencia confirma que aunque se vaya deteriorando, el cromosoma Y alcanzó una "estabilidad evolutiva". Comentan que "conviene recordar que el cromosoma Y contiene secuencias repetitivas de ADN que podrían ayudarle a mantener su integridad a lo largo de los milenios".

El futuro de la humanidad sin el cromosoma Y

"¿Significa eso que los humanos nos extinguiremos en 4,5 millones de años? No necesariamente. Los roedores sin Y han desarrollado un nuevo gen determinante del sexo, así que ¿por qué no los humanos?", sostiene Jenny Graves en su artículo de The Conversation.

Esto no quiere decir que dentro de millones de años la humanidad no desarrolle un nuevo mecanismo que sustituya la función del cromosoma Y. Lo cierto es que es un problema para el futuro sumamente lejano.

