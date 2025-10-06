La ciencia puso en alerta a todos por un estudio que se realizó recientemente y está dando que pensar. Se trata sobre el futuro del género masculino y, por ende, de la humanidad. Una afirmación de los científicos que sembró pánico y también muchísima curiosidad. ¿Qué va a pasar con los seres humanos?
FUTURO COMPLICADO
Ciencia: confirman que el género masculino podría desaparecer en unos años
La ciencia hizo un descubrimiento que incluye cromosomas, al género masculino y el futuro de la humanidad. Una afirmación de científicos que causa escalofríos.
Este estudio tiene que ver con los cromosomas X e Y, los cuales determinan, entre otras cosas, las características femeninas o masculinas en el ser humano. Yendo precisamente hacia el cromosoma Y, este podría estar en peligro y por ende, también los hombres.
Ciencia: el cromosoma Y se extingue, ¿adiós al género masculino?
El cromosoma Y es más pequeño que el X y tiene un número limitado de genes. El mismo es el gen SRY, el cual causa el desarrollo de las características masculinas y está desapareciendo. Las alarmas comenzaron a sonar. ¿Qué va a pasar con el ser humano?
Los científicos se preguntan si el cromosoma Y está desapareciendo y qué consecuencias tendría esto con el futuro de la humanidad. Lo que sucede es que el cromosoma Y se va reduciendo y no tiene la capacidad de recombinarse durante la reproducción para intercambiar material genético y mantenerse.
Tal y como explican los científicos, la mayor parte del cromosoma Y no se recombina con el cromosoma X. Esto causa que, a lo largo de varias generaciones, estas mutaciones causen pérdida de genes o "degeneración genética". Así afirman que el cromosoma Y habría perdido el 97% de sus genes originales.
Si bien esto causó muchísima preocupación entre todos, lo cierto es que la ciencia confirma que aunque se vaya deteriorando, el cromosoma Y alcanzó una "estabilidad evolutiva". Comentan que "conviene recordar que el cromosoma Y contiene secuencias repetitivas de ADN que podrían ayudarle a mantener su integridad a lo largo de los milenios".
El futuro de la humanidad sin el cromosoma Y
"¿Significa eso que los humanos nos extinguiremos en 4,5 millones de años? No necesariamente. Los roedores sin Y han desarrollado un nuevo gen determinante del sexo, así que ¿por qué no los humanos?", sostiene Jenny Graves en su artículo de The Conversation.
Esto no quiere decir que dentro de millones de años la humanidad no desarrolle un nuevo mecanismo que sustituya la función del cromosoma Y. Lo cierto es que es un problema para el futuro sumamente lejano.
