Ciencia: El James Web descubrió un detalle aterrador en puntos rojos del universo

El programa Rubies, liderado por la astrónoma Anna de Graaff del Instituto Max Planck de Astronomía, identificó 35 de estos objetos misteriosos. Uno en particular, apodado "El Acantilado", mostró un pico espectral ultravioleta imposible de reproducir con modelos tradicionales.

image Raphael Hviding.

Según el investigador Raphael Hviding, las simulaciones con galaxias densas o núcleos galácticos activos fracasaron. Pero cuando modelaron un agujero negro supermasivo envuelto en hidrógeno denso, el resultado coincidió con las observaciones del Webb.

La hipótesis que desafía la física conocida

Esta teoría propone que, en lugar de estar rodeados por polvo, estos agujeros negros tendrían capas gaseosas calentadas por la fricción del disco de acreción, similar al núcleo de una estrella pero sin fusión nuclear. Un concepto tan extraño que plantea más preguntas: ¿cómo se formaron? ¿Por qué el hidrógeno no se agota rápidamente?

image

Los científicos admiten que hacen falta años de investigación para confirmar si estos "agujeros negros estelares" realmente existen. Pero la hipótesis ya generó furor en la comunidad astronómica y promete redefinir lo que sabemos sobre el universo primitivo.

