Desde que el telescopio espacial James Webb empezó a enviar imágenes del universo más profundo en 2022, los astrónomos quedaron desconcertados. Aparecieron pequeños puntos rojos, demasiado brillantes y compactos para encajar en cualquier modelo cosmológico conocido. La ciencia aterra. ¿Vos te imaginabas esto?
¿QUÉ SON?
Ciencia: El James Web descubrió un detalle aterrador en puntos rojos del universo
El telescopio James Webb captó misteriosos objetos brillantes en el cosmos primitivo que desafían todo. La ciencia y el universo, a veces, dan miedo.
Y lo más inquietante: están a unos 12.000 millones de años luz de distancia, en una época donde el Universo apenas tenía 1.800 millones de años después del Big Bang.
Un objeto bautizado "El Acantilado" revoluciona todo para el James Webb
Las primeras hipótesis apuntaban a galaxias extremadamente densas o núcleos galácticos activos ocultos por polvo cósmico. Pero ninguna explicación convencía del todo. Ahora, un estudio publicado en Astronomy & Astrophysics plantea algo revolucionario: esos puntos rojos podrían ser agujeros negros supermasivos rodeados por una envoltura de hidrógeno, simulando el comportamiento de enormes estrellas.
El programa Rubies, liderado por la astrónoma Anna de Graaff del Instituto Max Planck de Astronomía, identificó 35 de estos objetos misteriosos. Uno en particular, apodado "El Acantilado", mostró un pico espectral ultravioleta imposible de reproducir con modelos tradicionales.
Según el investigador Raphael Hviding, las simulaciones con galaxias densas o núcleos galácticos activos fracasaron. Pero cuando modelaron un agujero negro supermasivo envuelto en hidrógeno denso, el resultado coincidió con las observaciones del Webb.
La hipótesis que desafía la física conocida
Esta teoría propone que, en lugar de estar rodeados por polvo, estos agujeros negros tendrían capas gaseosas calentadas por la fricción del disco de acreción, similar al núcleo de una estrella pero sin fusión nuclear. Un concepto tan extraño que plantea más preguntas: ¿cómo se formaron? ¿Por qué el hidrógeno no se agota rápidamente?
Los científicos admiten que hacen falta años de investigación para confirmar si estos "agujeros negros estelares" realmente existen. Pero la hipótesis ya generó furor en la comunidad astronómica y promete redefinir lo que sabemos sobre el universo primitivo.
