La conferencia de prensa convocada por NASA para este miércoles 11 de septiembre promete sacudir los cimientos de lo que conocemos sobre Marte. Los científicos de la agencia espacial compartirán detalles sobre un hallazgo extraordinario relacionado con una muestra rocosa única que el rover Perseverance recolectó en el Cráter Jezero. Ciencia total.
Ciencia espacial: NASA anunciará el descubrimiento más intrigante de Marte
La NASA convocó una conferencia de prensa urgente para revelar detalles sobre una misteriosa muestra de Marte que podría cambiar la historia de la humanidad.
El misterio que mantiene en vilo a la NASA
La muestra, bautizada "Sapphire Canyon", fue extraída durante julio de 2024 desde los afloramientos rocosos ubicados en los bordes de Neretva Vallis, un antiguo valle fluvial que miles de millones de años atrás transportaba agua hacia el Cráter Jezero. Esta región específica fue seleccionada por los científicos debido a su potencial para revelar evidencias de vida microbiana ancestral.
La roca posee una forma característica de punta de flecha y fue extraída de otra formación rocosa llamada "Cheyava Falls", conocida por sus patrones distintivos denominados "semillas de amapola" y "manchas de leopardo" que llamaron la atención del equipo científico desde el primer momento.
La apariencia moteada de Sapphire Canyon despierta especulaciones sobre posibles orígenes orgánicos, lo que podría representar el primer indicio tangible de vida extraterrestre en nuestro sistema solar.
La expectativa se intensifica porque Sapphire Canyon representa la muestra número 25 recolectada por Perseverance como parte del ambicioso programa Mars Sample Return. Aunque este proyecto enfrenta incertidumbres presupuestarias bajo la nueva administración de Trump, la importancia de este descubrimiento podría revitalizar el interés por traer fragmentos marcianos a nuestro planeta.
La región que podría reescribir la historia
El Cráter Jezero fue seleccionado estratégicamente por su complejidad geológica, que incluye desde rocas ígneas de posible origen volcánico hasta sedimentos formados por antiguos flujos de agua. La región Bright Angel, donde se encontró Cheyava Falls, exhibe características químicas y estructurales que despiertan interrogantes fascinantes sobre la posibilidad de procesos biológicos ancestrales.
La conferencia será transmitida en vivo a través del sitio web oficial de NASA a las 11:00 a.m. EDT (15:00 GMT) y contará con la participación de figuras destacadas como el nuevo administrador Sean Duffy, la científica senior Lindsay Hays y la especialista del proyecto Katie Stack Morgan.
La comunidad científica internacional aguarda con expectación este anuncio que podría marcar un antes y después en nuestra comprensión del cosmos y nuestra posición como especie en el universo.
