¿FMI o provincias? Esa es la cuestión

En el detallado informe se muestran las proyecciones de ingresos y gastos reales para el resto del año y cómo eso afectaría a las transferencias.

El informe plantea que si se mantiene la caída en los subsidios de energía y transporte como hasta ahora, “entonces el resto del gasto no automático podría ajustarse un 5% real anual entre los meses de agosto a diciembre (en lugar de una reducción del 12%)”.

image Proyección de ingresos y gastos para cumplir con el FMI. Fuente: IERAL Fundación Mediterránea.

Los gastos de las provincias

El mismo informe registra que el gasto de las provincias en el consolidado de Nación aumentó un 14% real anual, con marcadas diferencias entre los distritos. En cuanto a los ingresos, solo cuenta con información de ocho provincias: en promedio los ingresos aumentaron 11% real anual y esos mismos distritos tuvieron un aumento de por lo menos 17% real anual en los gastos.

image Variación de gasto promedio de las APNF en las provincias. Fuente: IERAL Fundación Mediterránea.

Las provincias cubrieron la falta de inversión nacional pero la situación es insostenible. Incluso, con esos niveles de déficit lejos queda la idea de quitar impuestos distorsivos para generar competitividad y bajar los precios, cuestión que promueve discursivamente el gobierno de la Nación.

El informe lo explica así:

Si se consolidan los niveles de incremento del gasto observados en algunas provincias en lo que va de 2025, no sólo se pondrá en riesgo el logro del equilibrio fiscal a futuro en algunas de ellas, sino que además no quedará espacio fiscal para reducir el peso de impuestos provinciales muy distorsivos, como Ingresos Brutos y Sellos. Si se consolidan los niveles de incremento del gasto observados en algunas provincias en lo que va de 2025, no sólo se pondrá en riesgo el logro del equilibrio fiscal a futuro en algunas de ellas, sino que además no quedará espacio fiscal para reducir el peso de impuestos provinciales muy distorsivos, como Ingresos Brutos y Sellos.

Los gobernadores en pie de guerra

Estos números también están en la mente de los gobernadores, que cada día se le animan más al gobierno nacional, ante las crecientes necesidades financieras locales. Incluso luego de la convocatoria de Nación al diálogo, varios gobernadores criticaron a Javier Milei. Hoy el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela en comunicación con Jorge Rial en Radio10 dijo:

Puedo hablar por mí, primero el gesto tiene que venir de la Nación hacia las provincias, pero aún así creo que este gobierno está acabado. Puedo hablar por mí, primero el gesto tiene que venir de la Nación hacia las provincias, pero aún así creo que este gobierno está acabado.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también disparó contra el gobierno:

Si hay paz social en Argentina, es porque los gobernadores nos hicimos cargo de muchos temas que antes asumía la Nación. Si hay paz social en Argentina, es porque los gobernadores nos hicimos cargo de muchos temas que antes asumía la Nación.

Pullaro luego afrmó que le planteará a Nacion preocupaciones como el estado de las rutas nacionales, el financiamiento de las universidades públicas, las políticas de salud, los recortes en medicamentos y la distribución de alimentos. Y remarcó que este gobierno no envía nada de dinero, cuando el kirchnerismo, aunque insuficientemente, lo hacía.

Fundación Mediterránea muestra los datos. “La inversión real directa del sector público nacional exhibe un recorte extra del 19% real anual en 2025, con lo que acumula una disminución del 75% si la comparación es contra el mismo período de 2023”. Esto ahoga a muchas provincias, que siguen acumulando saldos con déficit.

image Variación del gasto del Sistema Público Nacional. Fuente: IERAL Fundación Mediterránea.

