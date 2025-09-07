El PJ ganó en 6 de las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires

image

Axel Kicillof fue el gran ganador

El primer mandatario provincial desafió a la dirigencia política y especialmente a la resistencia interna del kirchnerismo con su idea de desdoblar la elección.

Los resultados le dieron la razón y su victoria ratificó su liderazgo y su precandidatura a presidente de la Nación en 2027 por el justicialismo.

Los festejos en la avenida 51 y calle 10, frente al Teatro Argentino de La Plata, prometen extenderse a lo largo de toda la madrugada. Los festejos en la avenida 51 y calle 10, frente al Teatro Argentino de La Plata, prometen extenderse a lo largo de toda la madrugada.