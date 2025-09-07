13 PUNTOS DE VENTAJA
El PJ ganó en 6 de las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires
Fuerza Patria obtuvo un contundente triunfo sobre La Libertad Avanza en el mayor distrito electoral. El PJ se impuso por 47% a 34%.
Los bonaerenses eligieron 46 diputados y 23 senadores provinciales que le darán a Axel Kicillof amplia mayoría para gobernar Buenos Aires hasta 2027.
La Libertad Avanza apenas pudo imponerse en la Quinta Sección (Mar del Plata) y la Sexta Sección (Bahía Blanca).
El peronismo apostó por varias candidaturas testimoniales y las mismas terminaron beneficiando a las listas de legisladores provinciales.
Axel Kicillof fue el gran ganador
El primer mandatario provincial desafió a la dirigencia política y especialmente a la resistencia interna del kirchnerismo con su idea de desdoblar la elección.
Los resultados le dieron la razón y su victoria ratificó su liderazgo y su precandidatura a presidente de la Nación en 2027 por el justicialismo.