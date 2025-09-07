urgente24
13 PUNTOS DE VENTAJA

El PJ ganó en 6 de las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires

Fuerza Patria obtuvo un contundente triunfo sobre La Libertad Avanza en el mayor distrito electoral. El PJ se impuso por 47% a 34%.

07 de septiembre de 2025 - 21:25
Axel Kicillof, gran ganador de la jornada

El 82% de las mesas ya fueron escrutadas: Javier y Karina Milei están en la sede de LLA y tanto la ciudadanía como los mercados esperan sus palabras.

Los bonaerenses eligieron 46 diputados y 23 senadores provinciales que le darán a Axel Kicillof amplia mayoría para gobernar Buenos Aires hasta 2027.

La Libertad Avanza apenas pudo imponerse en la Quinta Sección (Mar del Plata) y la Sexta Sección (Bahía Blanca).

La estrategia de La Libertad Avanza fue plantear la elección como "kirchnerismo o libertad" pero pesaron más las cuestiones económicas, el ajuste y los casos de corrupción que afectaron a los libertarios desde diciembre de 2024 (caso Edgardo Kueider) hasta agosto de 2025 (escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad). La estrategia de La Libertad Avanza fue plantear la elección como "kirchnerismo o libertad" pero pesaron más las cuestiones económicas, el ajuste y los casos de corrupción que afectaron a los libertarios desde diciembre de 2024 (caso Edgardo Kueider) hasta agosto de 2025 (escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad).

El peronismo apostó por varias candidaturas testimoniales y las mismas terminaron beneficiando a las listas de legisladores provinciales.

image

Axel Kicillof fue el gran ganador

El primer mandatario provincial desafió a la dirigencia política y especialmente a la resistencia interna del kirchnerismo con su idea de desdoblar la elección.

Los resultados le dieron la razón y su victoria ratificó su liderazgo y su precandidatura a presidente de la Nación en 2027 por el justicialismo.

Los festejos en la avenida 51 y calle 10, frente al Teatro Argentino de La Plata, prometen extenderse a lo largo de toda la madrugada. Los festejos en la avenida 51 y calle 10, frente al Teatro Argentino de La Plata, prometen extenderse a lo largo de toda la madrugada.

