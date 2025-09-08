Rick Davies, cofundador y pianista de Supertramp, falleció a los 81 años tras más de una década de lucha contra el cáncer. La banda confirmó la noticia este lunes, detallando que Davies había sido diagnosticado con mieloma múltiple y que su legado incluye algunas de las canciones más icónicas de la historia del grupo de rock británico.
"ADIÓS, EXTRAÑO"
Falleció Rick Davies, líder de Supertramp y creador de himnos eternos, a los 81 años
Rick Davies, cofundador y pianista de Supertramp, murió a los 81 años tras una larga lucha contra el cáncer. Fue autor de Goodbye Stranger y Bloody Well Right.
Rick Davies, el corazón que hizo latir a Supertramp
Además de ser la cara visible de Supertramp, Rick Davies fue el motor que mantuvo a la banda en pie durante décadas. Nacido en Swindon en 1944, desde chico respiró música: escuchaba a Gene Krupa y se enamoró del jazz, el blues y el rock’n’roll. En 1969 cofundó Supertramp junto a Roger Hodgson, y juntos escribieron algunas de las canciones más recordadas del rock inglés, como The Logical Song.
El álbum Crime of the Century (1974) los catapultó al éxito, y Breakfast in America (1979) vendió más de 18 millones de copias, ganó dos Grammys y se establecieron en la historia de la música. Davies aportaba un rasgo distintivo: su voz rasposa y profunda contrastaba con el tenor de Hodgson, y su toque en el Wurlitzer se volvió el "latido" del sonido de la banda.
Como recordó Supertramp en su homenaje: "La música y el legado de Rick siguen inspirando y son prueba de que las grandes canciones nunca mueren, viven para siempre". Incluso cuando Hodgson se fue en 1983, Davies mantuvo la esencia de Supertramp, enfrentando cambios en la formación y las agotadoras giras. Canciones como Goodbye Stranger, Bloody Well Right y Rudy sonaban en las radios y definieron la identidad de la banda.
El hombre detrás del piano
Fuera del escenario, Davies era tan sólido como en la música. Casado con su esposa Sue desde 1977 (y con quien compartió la gestión de la banda), su vida reflejaba compromiso y cercanía. Su diagnóstico de mieloma múltiple, un tipo de cáncer de sangre, no lo detuvo: siguió tocando con amigos de toda la vida en Ricky and the Rockets y cuidó su legado a través de Rick Davies Productions, que mantiene los derechos de Supertramp.
La noticia de su muerte se sintió al instante en redes. Un fan escribió: "Qué noticia tan terrible. Las canciones de Davies eran profundas. Es un crimen que no estén en el Salón de la Fama del Rock. Adiós Stranger, descansa en paz". Otro agregó que su pérdida era "terrible" y recordaba haberlo visto tocar en vivo.
Rick Davies deja un vacío difícil de llenar. Pero cada acorde, cada piano y cada letra de su música recuerdan que las grandes canciones sobreviven al tiempo y a la muerte de quienes las crearon.
