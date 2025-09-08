Falleció Rick Davies, líder de Supertramp y creador de himnos eternos, a los 81 años

Embed

Como recordó Supertramp en su homenaje: "La música y el legado de Rick siguen inspirando y son prueba de que las grandes canciones nunca mueren, viven para siempre". Incluso cuando Hodgson se fue en 1983, Davies mantuvo la esencia de Supertramp, enfrentando cambios en la formación y las agotadoras giras. Canciones como Goodbye Stranger, Bloody Well Right y Rudy sonaban en las radios y definieron la identidad de la banda.

El hombre detrás del piano

Fuera del escenario, Davies era tan sólido como en la música. Casado con su esposa Sue desde 1977 (y con quien compartió la gestión de la banda), su vida reflejaba compromiso y cercanía. Su diagnóstico de mieloma múltiple, un tipo de cáncer de sangre, no lo detuvo: siguió tocando con amigos de toda la vida en Ricky and the Rockets y cuidó su legado a través de Rick Davies Productions, que mantiene los derechos de Supertramp.

image Fuera del escenario, Davies era comprometido con su familia y la banda. A pesar del cáncer, siguió tocando y su legado musical sigue vivo e inspirando fans.

La noticia de su muerte se sintió al instante en redes. Un fan escribió: "Qué noticia tan terrible. Las canciones de Davies eran profundas. Es un crimen que no estén en el Salón de la Fama del Rock. Adiós Stranger, descansa en paz". Otro agregó que su pérdida era "terrible" y recordaba haberlo visto tocar en vivo.

Rick Davies deja un vacío difícil de llenar. Pero cada acorde, cada piano y cada letra de su música recuerdan que las grandes canciones sobreviven al tiempo y a la muerte de quienes las crearon.

