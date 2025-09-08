Palmeiras es un escándalo: La interna que mira de reojo River Plate

Actualmente, Palmeiras marcha tercero en el Brasileirao —con partidos pendientes—, está en cuartos de final de la Libertadores y ya quedó eliminado de la Copa de Brasil, hecho que generó malestar entre sus hinchas a comienzos de agosto.

Aun así, en Brasil sorprende lo que ocurre con Ferreira. Como en otras fechas FIFA, aprovechó los días libres para viajar a Portugal y pasar tiempo con su familia. Sin embargo, en esta ocasión no regresó a tiempo, pese a que el plantel ya retomó los entrenamientos.

La situación se da en medio de versiones sobre un fuerte cortocircuito entre el técnico y la directiva encabezada por Leila Pereira. Todo esto, claro, es seguido de cerca por River, su rival en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

image

River se ilusiona con la Copa Libertadores

Por varios motivos, el Millonario llega de punto en el cruce de eliminación directa por la Copa Libertadores.

En primer lugar, la diferencia económica entre ambos planteles es abismal. Según datos de Transfermarkt, el valor del conjunto brasileño asciende a 212,15 millones de euros, casi el triple de los 86,9 millones que alcanza el plantel de River en la misma plataforma.

Por otro lado, está la diferencia que los equipos brasileños le han sacado al resto del continente en los últimos años. Desde 2019, se han quedado con todas las ediciones de la Copa Libertadores.

Aun así, podría ser el momento ideal para que River recupere aquella mística copera que, bajo Marcelo Gallardo, le permitió conquistar dos títulos continentales.

Si bien el rendimiento actual parece estar lejos de ese nivel, el hecho de no cargar con la presión de ser el favorito en la serie podría jugar a favor y liberar a los futbolistas para afrontarla de otra manera.

Embed

La ida, será el miércoles 17 de septiembre en el estadio Monumental. La vuelta, el 24 de ese mismo mes, pero en el Allianz Parque de Brasil.

¿Podrá River Plate aprovechar el momento de crisis interna que vive Palmeiras?

+ EN GOLAZO 24

Hasta Bolivia salió contra Independiente que espera que levanten la clausura

Preocupación en River por lo que dijo Juan Cortese: "La peor noticia"

El tweet de Chiqui Tapia tras la aplastante victoria de Fuerza Patria

¿Nico Williams o Marcela Tauro?: Qué pasa con Lamine Yamal y Nicki Nicole

Ritondo no matizó nada tras la sanción a Independiente y destrozó a la Conmebol

Impactante: el discurso olvidado de Scaloni que anticipó todo lo que vendría después