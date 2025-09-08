El mundo habla de la derrota de Javier Milei en provincia: "Desafía su gobernabilidad"

Mientras tanto, la Repubblica de Italia sostiene que “el resultado de las elecciones llega en un momento particularmente difícil para el gobierno”, al hacer referencia al escándalo de las coimas en la ANDIS, anteriormente mencionado por El País, y titula con contundencia: “El partido de Milei sufre una derrota mientras los peronistas ganan las elecciones provinciales de Buenos Aires”.

image La Reppublica habla de una "derrota" de Milei

En tanto, la cadena de noticias CNN titula que "el peronismo aplasta al partido de Milei en elecciones provinciales en Buenos Aires", y sugiere que el kirchnersimo fue el claro "triunfador" del domingo.

Euronews, agencia de noticias de Europa, informa de la "aplastante derrota" del gobierno de Javier Milei, al mismo tiempo que plantea que "Milei necesita ampliar la pequeña minoría de su partido en el Congreso dominado por la oposición en las elecciones intermedias del próximo mes para hacer realidad su visión libertaria radical para la economía argentina afectada por la crisis".

"La derrota en la provincia de Buenos Aires es el mayor golpe electoral a Javier Milei desde su llegada al poder", dice France 24, que habla de “un revés electoral”, a la vez que cuenta que "Karina Milei votó" en el dia de ayer "rodeada de votantes" tras "el escándalo de presuntas coimas".

image France 24 sobre los comicios legislativos del domingo en Buenos Aires

image Associated Press titula sobre la dura derrota del domingo: “El presidente argentino Milei sufre una derrota aplastante en las elecciones provinciales de Buenos Aires”

En cuanto al Financial Times, el diario estadounidense titula que "Javier Milei sufre un doloroso revés en las elecciones en Buenos Aires", y lee el resultado electoral como una latente inconformidad social por el programa de reformas y el escándalo por los audios filtrados de Diego Spagnuolo que salpican a Karina Milei.

Según el FT, "el resultado también reavivó las dudas sobre el programa de reformas de Milei. El presidente esperaba que las elecciones intermedias ampliaran su base en el Congreso e impulsaran las reformas".

image Financial Times, contundente sobre la "derrota" del domingo.

En esa misma línea, la agencia de noticias rusa RT menciona "la distancia de 13,5 puntos" entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, lo que "le da una clara hegemonía al peronismo y lo vuelve a posicionar como la principal fuerza política adversaria del Gobierno". Asimismo, RT hace hincapié en la "alternancia de liderazgos" en el peronismo.

Sin embargo, ahora hay alternancia de liderazgos: Kicillof desplaza a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien celebró desde el balcón de la casa donde cumple prisión domiciliaria.

"La victoria se acrecienta simbólicamente porque, durante la campaña, los voceros del oficialismo pronosticaron que la elección sería ' el último clavo al cajón del peronismo'. También usaron el lema 'Kirchnerismo nunca más', lo que provocó una oleada de repudio, ya que se apropiaba del título del informe de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983)", afirma RT.

El diario brasilero Folha S. Paulho también menciona la dura "derrota" del oficialismo argentino en las urnas del domingo y la "imagen dañada después de los audios con supuesta corrupción envolviendo a su hermana, Karina".

La Tercera de Chile habla de "paliza" y de que "Milei ve amenazado el rumbo de la economía".

image

El País, de Uruguay, señala: "Contundente derrota del Gobierno argentino frente al peronismo" y asegura que la caída fue "más dura de lo esperado" para la Casa Rosada.

En Paraguay, ABC titula: "El peronismo aplasta al partido de Milei en el mayor distrito electoral del país, clave para las elecciones nacionales de octubre".

