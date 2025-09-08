El consultor político Durán Barba opinó que “Milei ganó la presidencia porque hizo una excelente campaña electoral con un gran equipo de consultores, encabezado por Santiago Caputo, un profesional en hacer campañas”.
DURÁN BARBA EN LN+
"Cambiaron a un excelente dentista (Santiago Caputo) por dos peluqueros (Pareja y Vera)"
“Luego del acto de Moreno, perdieron hasta en ese barrio. Insultaron a los vecinos y fueron hasta un potrero, peor era imposible” dijo Jaime Durán Barba.
Planteó el ecuatoriano que el apartamiento del asesor estrella de Milei de la campaña y su reemplazo por Ramón “Nene” Vera y Sebastián Pareja fue un “error central”.
“Se hizo una muy mala campaña pudiendo hacerla muy bien. Si te peleás con todos te terminan haciendo sindicato entre los afectados y te muelen a palos. Las elecciones no las ganas por lo que eres sino por lo que pareces”.
“Nacionalizar la campaña de la provincia de Buenos Aires fue un gran error. Las elecciones de CABA también las convirtieron en nacionales y en ese caso les fue bien pero se trata de comicios muy distintos. Fue un error estratégico grave. Convirtieron la elección en un plebiscito sobre el gobierno de Milei”.
¿Octubre triste para los Milei?
“Mi impresión es que, a menos de que den un giro serio, van a tener un resultado más triste en octubre. El pánico es terrible, siempre que actuás bajo pánico te hundís”.
“A Milei ahora le tocaría ser ser sereno, menos prepotente, hablar con la gente que sabe y encontrar una salida” sostuvo el ex asesor de Mauricio Macri.
“Kicillof no estaba tan instalado antes de esta elección. Es el Gobierno quien lo instaló. Hay que tener menos fanatismo y analizar con frialdad la situación, porque tampoco es cierto que la gente votó en contra del modelo del Gobierno”.