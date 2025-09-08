"Cambiaron a un excelente dentista (Santiago Caputo) por dos peluqueros (Pareja y Vera)"

jaime-duran-barbajpg.webp Jaime Durán Barba elogió a Santiago Caputo

¿Octubre triste para los Milei?

“Mi impresión es que, a menos de que den un giro serio, van a tener un resultado más triste en octubre. El pánico es terrible, siempre que actuás bajo pánico te hundís”.

“A Milei ahora le tocaría ser ser sereno, menos prepotente, hablar con la gente que sabe y encontrar una salida” sostuvo el ex asesor de Mauricio Macri.

“Kicillof no estaba tan instalado antes de esta elección. Es el Gobierno quien lo instaló. Hay que tener menos fanatismo y analizar con frialdad la situación, porque tampoco es cierto que la gente votó en contra del modelo del Gobierno”.

Milei proyectó la imagen de un señor sensible. Era una persona que lloraba y se entusiasmaba, eso es muy bueno. Hablar bien de tus perros... por eso sacó los votos que sacó. Al polemizar con un niño autista, lo hace parecer perverso, y las elecciones no las ganás por lo que eres sino por lo que parecés. Eso le da más votos que controlar bien la economía. Milei proyectó la imagen de un señor sensible. Era una persona que lloraba y se entusiasmaba, eso es muy bueno. Hablar bien de tus perros... por eso sacó los votos que sacó. Al polemizar con un niño autista, lo hace parecer perverso, y las elecciones no las ganás por lo que eres sino por lo que parecés. Eso le da más votos que controlar bien la economía.